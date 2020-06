DOPO LE LITANIE. O.M. PROFETIZZA FUTURE POSSIBILI INNOVAZIONI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, del caso delle Litanie Lauretane pare ci si occupi anche su Marte, secondo il nostro Osservatore. Che profetizza altre future iniziative sconvolgenti…buona lettura.

Caro Tosatti, ho letto solo ora l’intervento di mons.ICS e quello del prof Nicolini sulla nuova litania lauretana introdotta dal signor Pontefice: “Solacium Migrantium”.

Mal tradotta da mons ICS in “conforto dei migranti”. No, no, caro monsignore, la vera traduzione è “compenso, o indennizzo, per i migranti”.

I nostri “servizi” qui su Marte mi confermano che la litania è stata inserita per dissacrare le Litanie Lauretane (come dice il prof.Nicolini), non per metter i migrati sotto la protezione della Vergine (a cui Bergoglio non sembra molto credere), perché i migranti son già sotto protezione Onu, UE, CEI, ecc.

Mentre i nostri “servizi” mi leggevano il dossier Papa-Litanie Lauretane, mi è venuto all’occhio un altro dossier così titolato (dai nostri servizi ): “prossime genialità bergogliane, in corso di studio”.

Ora caro Tosatti, non vi è certezza che verranno attuate, ma magari a lei può far piacere presentarle ai suoi lettori come ipotesi prevedibili, giusto per farvi quattro meste risate nella vostra valle di lacrime bergogliana.

– Nella Basilica di San Pietro, tutti sapete che c’è una scultura bronzea di San Pietro in Cattedra, che benedice ed ha in mano le chiavi del Regno. Opera di Arnolfo di Cambio. Bene, i servizi che spiano continuamente gli uffici del Sovrintendente e Vicario del Papa di San Pietro (il santo Cardinale Comastri) mi dicono che il cardinale è imbarazzatissimo perché gli è stato chiesto dalla terza Loggia di mettere sotto la statua una insegna che dice: “Omnes cum Petro, etiamsi non pascet gregem suum” (tutti con Pietro, anche se non pasce il suo gregge).

– E’ anche programmata la rimozione (per lavori di restauro centennali) della Statua di San Michele Arcangelo da Castel Sant’Angelo.

La motivazione, molto plausibile, pare sia legata alla preghiera di esorcismo di Papa Leone XIII, da allora, ma soprattutto negli ultimi sette anni, tutti i prelati (di qualsiasi grado, incluso “lui” stesso ) che passano davanti a Castel Sant ‘Angelo “si toccano”, creando non poco imbarazzo….

– E’ invece ancora in dubbio la rimozione della statua di San Gabriele arcangelo dai giardini vaticani. La proposta di rimozione era stata fatta da Padre Sosa (il generale dei gesuiti) con la motivazione che, poiché al momento della Annunciazione non c’erano registratori, la stessa potrebbe esser messa in dubbio. Ma sembra esser intervenuto personalmente il n° 1 dicendo di non pensarci neppure a spostare San Gabriele, perché i musulmani, quale atto di fede, credono che sia stato San Gabriele a dettare il Corano a Maometto. Guai a spostarlo pertanto !

– Quasi certa è la decisione di far sparire ogni riferimento al Profeta Geremia. Ciò perché maltrattava i preti indegni dicendo loro: “Maledetti i pastori che disperdono le pecore..”. Insomma in una chiesa piena di misericordia, è intollerabile…

– Ci sono anche alcune opzioni “open” in corso di valutazione. Per esempio riguardano modifiche da apportare al Vangelo di S. Luca, perché troppo “Mariano”. Altre riguardano alcuni punti degli atti degli Apostoli dove San Paolo esalta il proselitismo. Altre ancora sono riferite ad alcuni punti dell’Apocalisse di San Giovanni, troppo evidentemente profetizzanti la venuta della “bestia”.

Insomma noi su Marte siamo convinti che se Tosatti dedica StilumCuriae alle aggiunte di Litanie o modifiche di preghiere, ne avrà di lavoro da fare nei prossimi mesi…

OM

Categoria: osservatore marziano

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti