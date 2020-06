PREPARAZIONE ALLA MORTE. L’ULTIMA OPERA DI ANTONIO LIVI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci è giunto un piccolo libro la cui lettura vi consigliamo caldamente. È l’ultima opera di don Antonio Livi, scritta quando già stava lottando con la malattia che infine lo avrebbe portato via. Ve ne offriamo qualche brano, che ci ha colpito in maniera particolare.

§§§

“Racconto questo agli amici che sono in sintonia spirituale con me, e pubblico questa conversazioni non per parlare ultimamente di me né di loro, ma per parlare di Dio (Padre, Figlio e Spirito Santo), esaltando la sua infinita Misericordia (per quanto possibile al mio inadeguato linguaggio) e ringraziandoLo con tutto il cuore ora, proponendomi di continuare incessantemente a ringraziarLo finché avrò coscienza.

Così padre Antonio Livi comincia la sua ultima opera, un piccolo libro di riflessioni e conversazioni teologiche, “Preparazione alla morte – Riflessioni teologiche a partire dall’esperienza”, 122 pagine, pubblicato dalla Casa Editrice Leonardo. Un piccolo libro, concepito e formato quando già il grande teologo e studioso sapeva che la sua malattia non era operabile, e che l’avrebbe colpito proprio, con ironia drammatica, nell’organo che presiede alle capacità intellettive, il cervello.

Non possiamo non consigliarne la lettura, e offriamo qui qualche sprazzo di questa estrema testimonianza di fede e di vita di una persona che tanto ha contribuito con i suoi scritti e la sua intelligenza alla vita della Chiesa, e alla Vita in assoluto. “Dall’altra parte della Trinità divina dell’amore infinito e contro il suo disegno di salvezza c’è la trinità perversa di Satana, della carne e del mondo. Mi conferma nella certezza che la verità di fede presuppone la verità del senso comune, basato sul personalismo metafisico, in questi giorni in agonia (ossia, etimologicamente, lotta contro il demonio che sempre tenta chi sta per morire e vorrebbe che il moribondo non accettasse serenamente ogni cosa che succede in quel momento”.

E ancora: “Figurati che passo quasi tutta la notte sveglio a fare orazione e a dialogare con il Signore come non mai nella mia vita precedente. E passo da momenti di richiesta di sollievo fisico a momenti di piena accettazione del dolore con ringraziamento convinto per come mi sta santificano. E ho capito finalmente che cos’è la santità: solo opera di Dio, che può fare a meno anche della corrispondenza alla grazia da parte della persona beneficiata (come i santi Innocenti)…

Un’ultima citazione, che troviamo bellissima e illuminante: “Vivere il presente, necessario per vegliare il futuro. Molta della sofferenza che ci infliggiamo è legata al fatto che non vogliamo vivere il momento presente. Preferiamo tormentarci nel passato, oppure avere timore per il futuro, ma sfuggiamo in questo modo l’unico momento vero che ci è dato di vivere, legato al nostro oggi, al qui ed ora”.

E infine qualcosa di molto prezioso ed importante, per la Chiesa, che vive momenti così travagliati. “La salvezza dai monasteri. Il monaco ha due funzioni. La prima è l’affermazione del primato di Dio ossia l’adorazione in tutte le sue forme. Inoltre, come vero figlio di Dio deputato alla lode e alla sua gloria, il monaco è libero di agire lasciandosi usare laddove vi siano necessità urgenti, perché non è impegnato in alcuna opera particolare che lo distragga da questo. Ma occorre che il monaco sia veramente tale, ossia non abbassato alle mondanità varie o addirittura da attività che sviliscono la sua stessa vocazione”.

Questa riflessione è l’ultima, della parte dedicata alla preparazione alla morte. E con questa vi lasciamo esortandovi ancora una volta a leggere questa piccola opera.

§§§

