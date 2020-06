VIGANÒ, PG. UN PRETE SCRIVE NELL’ORA DEL TRAMONTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci ha scritto un sacerdote, che la letto l’appello rivolto da Pezzo Grosso all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, e a cui l’ex Nunzio negli Stati Uniti ha risposto in italiano, in inglese e in spagnolo. Buona lettura.

§§§

Avendo anch’io letto la lettera che “Pezzo Grosso” ha scritto a Mons. Viganò, ho sentito il suo dolore, come quello di tanti nostri fratelli. Io pure provo un profondo dolore nella misura in cui vedo quanto sta succedendo nella Chiesa e nel mondo, ma nonostante dico: “io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua Madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia” (Salmo 130).

Conviene salire in alto per vedere meglio; l’aria è più pura e più luminosa. Conviene guardare le cose, le notizie, noi stessi, dalla prospettiva di Dio (è una grazia che Egli offre a chi la vuole) per comprendere la trama di ciò che stiamo vivendo e a che punto stiamo. Credo ricordare che, interrogata Suor Lucia circa il “Segreto” di Fatima, se poteva dire qualcosa, rispose che, se leggiamo i capitoli 12 e 13 dell’Apocalisse, abbiamo capito tutto.

Mi ha colpito la pressante domanda: che possiamo FARE?

Per molti pare che il primo comandamento sia “fare! fare! fare!”, e il secondo “in fretta, in fretta, in fretta!”. Ma prima del fare c’è l’essere.

“Dobbiamo compiere le opere di Colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più OPERARE. Finché sono nel mondo, sono la Luce del mondo” (Gv 9,4)

“Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce credete nella Luce, per diventare figli della Luce” (Gv 12,35-36)

È forse arrivata “la notte”? Di sicuro siamo nell’ora del tramonto. I passeri cercano il loro nido, tutti gli esseri viventi si preparano nei rispettivi rifugi a trascorrere la notte. Quella notte, Gesù fu consegnato in mano ai suoi nemici e abbandonato e negato dagli amici. In quell’ecatombe, l’unico che si salvò dopo un primo momento di smarrimento fu il più piccolo, Giovanni, che corse al Cenacolo ad avvertire la Madre di Gesù di quanto stava accadendo. Lei sapeva tutto, lo viveva, ma Lei lo prese con Sé e lo mise in salvo, lo fortificò nella fede e nell’amore e così, quando ritornò la luce del giorno, poterono seguire da vicino Gesù fino al Calvario e oltre.

Questo è il segreto, è la risposta a “che possiamo fare?” Da ormai tanti anni la nostra pietosa Madre ce lo sta dicendo, con semplicità, con l’insistenza del suo amore, in tanti luoghi nel mondo. Dobbiamo rifugiarci come piccoli nel Cenacolo del suo Cuore Divino Immacolato. Sì, dobbiamo fare: ma DENTRO DI NOI, NELLA NOSTRA VITA! Perché prima di “fare” dobbiamo “essere”.

Solo così ognuno avrà la luce necessaria per saper mettere a frutto, con efficacia, i propri “talenti” ricevuti, al momento giusto che Dio indicherà con i fatti.

Alla Bestia “fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli” (Apoc 13,7). Non sarà sufficiente essere “santi”, occorre che in noi sia interamente presente Gesù, Egli in noi, noi in Lui. Il nulla che siamo noi, insieme a Lui. Cristo ed io, maggioranza assoluta! Ma “se uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso” (Gal 6,3). Così, prima ancora di “essere” dobbiamo convincere noi stessi del nostro “non essere”. Come Gesù disse a Santa Caterina di Siena: “Io sono Colui che È, tu sei colei che non è”. Solo da qui parte la nostra risposta a “che dobbiamo fare?”

“«Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte?». La sentinella risponde: «Viene il mattino, poi anche la notte; se volete domandare, domandate; CONVERTITEVI, VENITE!»” (Isaia, 21,11-12)

«Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi: “Fuggi come un passero verso il monte”?

Ecco, gli empi tendono l’arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore.

Quando sono scosse le fondamenta, il giusto CHE COSA PUÒ FARE?

Ma il Signore nel tempio santo, il Signore ha il trono nei cieli.

I suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo.

Il Signore scruta giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza.

Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte;

Giusto è il Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti vedranno il suo volto.» (Salmo 10)

Perrito Pastor

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti