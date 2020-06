VIGANÒ: QUE FAIRE? DIRE LA VÉRITÉ. PARLER EN TANT QUE CHRÉTIENS: OUI OUI, NON, NON.

Marco Tosatti

Cher Stilumcurials, Comme vous vous en souviendrez, Pezzo Grosso a adressé une lettre ouverte à Mgr. Carlo Maria Viganò, lui demandant: que devons-nous faire en ces temps difficiles pour l’Église et la foi? Voici la réponse.

Nous remercions Forum France pour cette traduction: http://www.youtube.com/c/FORUMFRANCETV

Bonne lecture.

§§§

15 juin 2020

Cher Tosatti,

J’ai lu avec intérêt l’appel que Gros Bonnet m’a adressé à partir des pages de Stilum Curiae. Puisqu’il s’agit d’une question très sérieuse, qui est à juste titre à cœur et inquiète bon nombre de vos lecteurs, je m’empresse de répondre.

La réponse qui s’impose immédiatement à mon âme est celle que l’on trouve dans l’Évangile: “Estote parati, quia nescitis diem, neque horam” (Mt 24, 44). Nous devons être préparés non seulement à la venue du Fils de l’homme, mais aussi à l’épreuve qui la précédera et qui nous obligera à choisir notre camp: soit avec Christ, soit contre Christ.

S’il est vrai que “Celui qui regarde le vent ne sème jamais et celui qui scrute les nuages ​​ne récolte pas” (Eccle 11, 4), il est également vrai que le temps dont nous disposons ne nous permet pas d’attendre que le vent tombe, ni les nuages ​​qui obscurcissent l’Église s’éclairciront, si nous voulons semer un peu de bien et récolter le fruit, avec la grâce de Dieu. Nous pouvons nous comporter comme des vierges prudentes: attendez avec les lampes allumées la venue de l’Époux – avec les lampes de la foi et de la Sainte Messe, des Sacrements et de la prière. Les vierges folles, qui ne se soucient pas d’alimenter leurs lampes avec l’huile de vie de grâce et de vertu, découvriront trop tard qu’elles ne peuvent pas rencontrer le Seigneur qui vient.

Une autre chose importante est de savoir déchiffrer ce qui se passe en ce moment historique. Nous devons apprendre à connaître et à évaluer les faits, non seulement pris en eux-mêmes comme carreaux individuels, mais aussi dans leur placement dans la mosaïque globale qui, à la lumière de la Foi, nous permet de découvrir le schéma général.

Des décennies de mots surabondants qui ont souligné une dimension générique eschatologique de l’existence, négligeant de prêcher sur les fins dernières, ne nous ont certainement pas préparés à affronter l’épreuve finale, nous laissant impréparés à nous défendre contre l’ennemi, et même dans l’incapacité de le reconnaître, lui et ses sournois tromperies. Aux phrases vides de ceux qui tentent de nous entourer, nous opposons fermement les paroles éternelles de la Parole de Dieu contre lesquelles s’écroulent les discours politiquement corrects des vierges folles. Selon certains, celle de l’Évangile est une vision simpliste qui horrifie ceux qui, aimant le monde et sa mentalité fausse et hypocrite, ne peuvent pas aimer le Seigneur, une vérité flamboyante qui n’admet aucune exception, source de division car la lumière est comparée à l’obscurité, le bien contre le mal.

Nous apprenons à appeler les choses par leur nom, avec simplicité et calme; cessons de nous livrer à vivre tranquillement les illusions de ceux qui nous parlent de tolérance et d’acceptation uniquement lorsqu’il s’agit de faire place à l’erreur et au vice; arrêtons de nous approprier les mots magiques comme dialogue, solidarité et liberté, qui cachent la tromperie de l’adversaire et cachent l’exploitation, la tyrannie et la persécution des dissidents.

Nous sommes chrétiens, nous parlons la langue du Christ! «Que votre discours soit: oui, oui. Non non. Le reste vient du Malin ». Nous sommes en guerre contre un ennemi qui veut même décider des armes avec lesquelles nous pourrons éventuellement lui résister. Nous l’avons laissé pénétrer au point de profaner nos autels, les sacrements, la Très Sainte Eucharistie! Des règles nous ont été imposées pour favoriser sans honte le côté adverse. Le moment est venu de refuser d’accepter cette invasion obscène et tout ce qui rend impossible n’importe quelle action efficace de notre part pour le chasser!

Ici, la première chose à faire est d’avoir la conscience d’être en guerre contre le monde, la chair et le diable. Dans cette guerre, nous ne pouvons rester neutres, ni le nier, et encore moins prendre parti pour l’ennemi. Nous nous trouvons dans la situation absurde dans laquelle notre commandant lui-même semble refuser de nous guider, en effet il semble presque flirter avec l’adversaire, nous désignant comme des ennemis de la concorde et entretenant des schismes, tandis que nos généraux s’allient avec l’adversaire et ordonnent les troupes de déposer leurs armes. Il est évident que, sans l’aide de Dieu, tout espoir tombe. Pourtant, nous devons nous battre, être prêts, garder les lampes allumées et les reins ceints, certains qu’avec le Christ nous avons déjà gagné. Tout ce que nous pouvons faire – la prière, en particulier le Saint Rosaire, la fidélité aux devoirs d’état, les responsabilités envers les personnes qui nous sont confiées, le témoignage de Foi et Charité, l’engagement social – doivent être réalisés selon les possibilités de chacun et selon ce dont la Providence a voulu disposer. Laissons-nous guider avec une totale confiance par le Seigneur et nous comprendrons ce qui nous attend, jour après jour, moment après moment.

Avec Gros Bonnet je reprends la belle Oratio universalis de Clément XI: Redde me prudentem in consiliis, constantem in periculis, patientem in adversis, humilem in prosperis. Rends-moi prudent dans les conseils, fort dans le danger, patient dans l’adversité, humble dans le succès. Discam a Te quam tenue quod terrenum, quam grande quod divinum, quam breve quod temporaneum, quam durabile quod aeternum. Puis-je apprendre de Toi combien ce qui est terrestre est fragile, combien ce qui est divin est grand, combien ce qui se passe dans le temps est court, combien ce qui est dans l’éternité est durable.

+ Carlo Maria Viganò

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti