PEZZO GROSSO: COME COMBATTERE UN NEMICO ASTUTO E NASCOSTO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto e apprezzato l’intervento di Agostino Nobile nella discussione nata dopo l’appello dello stesso Pezzo Grosso all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, e la risposta del prelato. E Pezzo Grosso offre adesso nuovo idee e provocazioni in tema di preghiera ed azione.

§§§

Caro Tosatti, Stilum Curiae ha in modo spontaneo e naturale avviato un confronto estremamente importante sul “ che fare ”, sulla necessità di “agire”.

Prima con l’appello su “che fare” da Pezzo Grosso rivolto a mons Viganò, poi con le considerazioni, sempre di Pezzo Grosso sulla difficoltà a fare, rivolte a mons. Crepaldi, commentando il suo intervento sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Non dobbiamo desistere su questo punto, dobbiamo confrontarci su ciò che potremmo e dovremmo fare, come, quando, con chi.

Ora prenderei lo spunto dall’intervento di Nobile per continuare in questo giusto intento, cioè “azione”, oltre che preghiera e sacrificio.

Ricordando solo che prima di agire è indispensabile: – pregare sempre, pregare molto, pregare bene -. Come nostra madre la “ Vergine dal cuore d’oro”, nelle sue apparizioni a Beauraing in Belgio tra il 1932 e il 1933, ha continuato a insegnare ai veggenti.

Bene, in accordo con Nobile, oggi il nemico della nostra amata chiesa di Cristo, non è visibile, individuabile nell’ottomano che assale Bisanzio o che attacca la cristianità a Lepanto o che aggredisce Vienna per conquistare l’Europa.

Si direbbe che il nemico ha l’illusione di aver già conquistato il cuore della cristianità e si comporta come se questa conquista non fosse solo temporanea, non fosse solo grazie a quella concessione misteriosa che Papa Leone XIII, nel 1884, ascoltò nel colloquio tra Cristo e satana. (Dopodiché scrisse la preghiera-esorcismo a San Michele Arcangelo).

Ma l’abilità del nemico sta nel non farsi riconoscere appieno, sta nel confondere, sta nel proporre insieme bene e male, vero e falso, giusto ed ingiusto.

Una specie di ni, ni, so, so. In questo modo nessuno può essere certo di identificarlo e riconoscerlo con certezza assoluta; il nemico lascia dubbi e non chiarisce i “dubia”.

Così, come qualcuno è insospettito da certi argomenti di un papa, qualcun altro ha altri argomenti per giustificarlo.

E di questo si deve tener conto, non c’è il turco con la scimitarra che grida di voler il sangue cristiano. C’è chi (consapevole o no) confonde il bene con il male con abilità assoluta e con il compiacimento di un potere molto potente che lo appoggia, lo difende, lo sostiene con tutti i suoi mezzi, impedendo di contrastarlo, direttamente e indirettamente, dall’esterno e dall’interno, palesemente e subdolamente.

Che fare quindi, dopo aver fatto penitenza? Agire scendendo in piazza? Agire con appelli pubblici? Agire parlando ad ogni sacerdote, uno per uno? Scrivendo articoli, saggi, facendo conferenze e convegni? Cercando di influenzare chi ha potere politico? Oppure, o inoltre, dobbiamo agire come sta agendo il nemico in modo confondente? Magari cercando e provocando alleati inusuali? In questo brevissimo pezzo vorrei limitarmi a provocare, sia chiaro, solo provocare.

E permettetemi di farlo a modo mio.

Credete che al mondo (a parte i cattolici veri e di criterio che hanno capito) siano tutti felici di quanto sta succedendo nella Chiesa cattolica apostolica romana? No. Molti laici saggi, magari anche agnostici, persone di religione ebraica persino, stanno cominciando a preoccuparsi per il crollo della Autorità morale della Chiesa, cui non credevano e non credono, ma del cui tradizionale insegnamento etico anche loro beneficiavano.

Quante volte mi son sentito dire che il cattolicesimo non lo amavano, ma ne beneficiavano per il comportamento etico dei suoi membri?

Si racconta che Voltaire dichiarasse di odiare la Chiesa, ma pretendeva che la moglie, il medico e il servo fossero cattolici. Per esser più certo di non esser cornificato, avvelenato e derubato. Questi laici saggi oggi stanno capendo che il crollo della Chiesa, e della sua educazione morale, rappresenta un pericolo per loro stessi, soprattutto per minoranze di cui la storia ricorda le sofferenza quando si relativizza troppo la morale.

Quando si confonde troppo (come sta succedendo oggi) il bene con il male, tutti ne soffrono, qualcuno prima di altri. La riflessione di fondo su cui propongo di riflettere e che può essere la base di una strategia di azione è la seguente. “Se si confonde il bene con il male e si scopre che fare il male dà più vantaggi che fare il bene, perché si dovrebbe fare il bene? E se in più chi facesse il male fosse anche giustificato e non condannato, dato che tutti siamo già salvi”.

Ma ci rendiamo conto delle conseguenze di questa domanda fra virgolette? È il Caos.

Bene, non vado oltre oggi. Prego solo di riflettere su questa implicita via di azione e su una ipotesi di strategia di “che fare”, da cui consegue il come e il con chi.

Che non esclude altre nobili vie di azione, sia chiaro; è solo una strategia attuabile da chi sappia capirla e realizzarla.

Dimenticavo. La preghiera esorcismo di Leone XIII fu rimossa, di fatto “vietata” nel 1964 (quasi al termine del Concilio Vaticano II) dopo lunghe ed accurate valutazioni….

PezzoGrosso

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti