PG. STORIE DI MIGRANTI, BUSINESS E POVERI ITALIANI IN EMILIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso mi ha girato la mail ricevuta da un suo amico avvocato, che abita in un piccolo centro della provincia emiliana, sì proprio quella fortunata regione in cui il Partito Democratico ha subito un notevole dissanguamento, alle ultime elezioni regionali, ma non sufficiente, ahimè, a far passare in altre mani il governo della Regione più rossa (ma sempre meno) d’Italia. Leggete e capirete perché siamo un popolo veramente troppo, troppo paziente. Per non usare altri aggettivi. Buona lettura.

Gli effetti del Covid 19 che Bergoglio e Repubblica ignoreranno.

Lettera ricevuta da un caro amico avvocato che lavora a Bologna ma che vive in un paese della provincia.

Caro PG, nel paese dove vivo (….) in una casa di fronte alla mia, la proprietaria ha affittato la villa di famiglia (tre piani, tre appartamenti), che aveva ereditato, ad una ONG che si occupa di migranti da integrare e si è trasferita a Bologna in un bilocale.

Nella villa la ONG ospita tra sei e otto migranti, e mi vien detto che ciò rende 4-6mila euro al mese.

L’affittuaria che prima girava in 500 ora si è comperata un Suv Audi piuttosto caro (e questo passi).

Quello che lascia perplessi è un altra cosa. Il capo-casa, migrante anch’esso, dopo un annetto, ora gira in BMW coupé.

Ma anche le provviste giornaliere fornite dalla ONG, che prima arrivavano con furgoncini usati, ora arrivano su maxi Suv.

Nel paesino citato, ci sono anziani che vengono sostenuti finanziariamente dalle famiglie più solidali e dai due-tre negozi di alimentari che hanno acceso prestiti “irredimibili” ai bisognosi.

Finché ce la faranno. Il Parroco del villaggio si premura di sostenere quanto può e come può i bisognosi, con l’aiuto di ragazzi volonterosi.

Persino il farmacista ormai provvede i bisognosi con medicine non mutuabili.

Ciò detto, questo è un sintomo della generosità degli italiani e del loro senso di solidarietà.

Bene quindi. Ma quando passa il BMW coupé con radio al massimo volume, per intenderci modello film di Verdone quando impersonava il burino di turno, le persone capiscono chi governerà presto in paese.

E come.

Invitare a non comperare più Repubblica, non votare Zingaretti e Conte, non “comperare “ più bergoglionate, è corretto?

