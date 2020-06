ORDINE DI MALTA. IL CARD. BECCIU CHIARISCE CHI GUIDA IL GIOCO…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in silenzo stanno accadendo cose importanti per la vita futura dell’Ordine di Malta. Come potete vedere dall’articolo qui sotto. Buona lettura…

§§§

Il cardinale Angelo Becciu, Delegati Speciale presso l’Ordine di Malta, ha scritto il 29 maggio scorso una lettera estremamente importante a Frà Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas, Luogotenente Interinale del Sovrano Militare Ordine di Malta; cioè la persona incaricata di gestire questo travagliato periodo del secolare ordine dopo la morte del Gran Maestro, Frà Giacomo dalla Torre. È un messaggio importante perché esprime la precisa volontà del porporato, che è anche Prefetto della Congregazione per la Cause dei Santi, e gode della piena fiducia per la sua opera nell’ordine di papa Bergoglio, di gestire in prima persona transizione e riforma. E così facendo dà atto delle sofferenze presenti in molti a causa della pesante presenza del partito tedesco.

Per chi non avesse seguito le vicende degli ultimi anni – dal febbraio 2017 in poi – si può rapidamente ricordare che l’allora Gran Maestro, l’inglese Matthew Festing, fu costretto alle dimissioni durante un incontro con papa Bergoglio per obbedienza; che quella crisi era nata dalle polemiche e dalle questioni legate a una grossa controversa eredità svizzera, ancora non completamente chiarita a tutt’oggi, in cui erano coinvolte personalità del partito tedesco, che ha in Albrecht Boeselager la sua punta di lancia a Roma, e che Festing aveva espulso. Dopo le dimissioni di Festing, il partito tedesco si è impadronito dei vertici, e anche il Luogotenente attuale – secondo molti – è espressione di quella gestione.

Ma la lettera del cardinale spariglia molti giochi. Scrive Becciu, al luogotenente: “Da parte mia c’è tutto l’impegno a non lasciarla solo, assumendomi ogni responsabilità nella guida. Tanto più che Sua Santità mi ha conferito “tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere in ordine all’attuazione del mandato a Lei affidato”. Questa volontà del Santo Padre fu poi confermata nella successiva Lettera del 3 maggio 2018, scritta subito dopo l’elezione di Frà Giacomo a Gran Maestro e nella quale mi invitava a “continuare a svolgere l’ufficio di Delegato fino alla conclusione del processo di riforma e comunque fino a quando lo riterrò utile per l’Ordine stesso”.

Sono espressioni molto significative, che rendono chiaro il ruolo centrale che Becciu intende svolgere; e sono rafforzate da quelle seguenti, che parlano della volontà “di promuovere gli interessi spirituali dell’Ordine e non deludere le giuste attese di quanti sperano intensamente che esso possa recuperare in pieno la propria ispirazione. Il nostro Ordine deve brillare come segno e strumento, nella Chiesa, della santificazione dei suoi membri e avere di mira l’evangelizzazione del mondo…”. Queste frasi, dicono i “cognoscenti” , bisogna leggerle in controluce , sullo sfondo della crisi recente, nata in realtà da motivi piuttosto sordidi.

È evidente dalla lettera che il card. Becciu vuole portare a termine una reale riforma dell’Ordine, e si può intuire – ma questa è una sensazione personale – che voglia realizzare il tutto in tempi relativamente brevi, forse entro la fine dell’anno. Se l’elezione del Gran Maestro potesse avvenire in settembre, e il Capitolo generale a novembre, la sua intenzione potrebbe avverarsi. Becciu vuole affrontare nei prossimi giorni con il Luogotenente “le problematiche attuali dell’Ordine e chiarire alcuni punti controversi”; non sarà, di conseguenza di un puro incontro di circostanza. Problematiche e punti controversi riguardano anche l’egemonia teutonica…

Un’eco di questo si trova nelle parole della lettera che si riferiscono alla riforma. “Vi dovrà essere uno sforzo non indifferente da parte dei Ceti per superare le visioni autoreferenziali e trovare un punto comune di accordo, coscienti che ne va di mezzo la sopravvivenza di un Ordine che tanti meriti ha acquisito nella storia della Chiesa, e che ancora, a mio parere, ha una parola da dire al mondo odierno”. E poi un messaggio molto chiaro, rivolto alla gestione corrente, e ai padroni attuali: “Nella ricostruzione della Casa comune, nessuno deve però sentirsi escluso o mortificato, ma ad ognuno deve essere riconosciuto il diritto di partecipazione secondo le regole previste dalla Costituzione, dei cui dettami dobbiamo sentirci scrupolosi esecutori, poiché, come Ella ben sa, non vi sarà trasparenza né credibilità senza l’osservanza delle norme”.

E con questo ultimo avvertimento la lettera si chiude. In un articolo precedente avevamo parlato del panorama di possibili candidature. Una, se vi ricordate, potrebbe essere quella di un italiano, frà Luzzago. Un candidato che non dispiacerebbe – anzi! – al partito tedesco. Ma che proprio per questa ragione è visto con non poca diffidenza da molti. E la sorpresa è che fra i possibili c’è anche frà Matthew Festing. La sua pronta obbedienza, quando il Pontefice regnante gli ha chiesto in base alla sola virtù dell’obbedienza, di fare un passo indietro è stata molto apprezzata, in Vaticano, così come la sua discrezione successiva. E la “griglia” dei papabili basata su età, energie, capacità fisiche reali di prendere il timone dell’Ordine non lascia grandi alternative.

§§§

