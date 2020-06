DDL ANTI-OMOFOBIA: IL PIÙ GRAVE ATTACCO ALLA LIBERTÀ IN ERA REPUBBLICANA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci occupiamo solo ora di un’iniziativa gravissima, e che dovrebbe suscitare la preoccupazione di tutti; cattolici, non cattolici, atei agnostici e comunque persone libere. Cioè del tentativo di far approvare dal Parlamento una legge che dovrebbe essere antiomo-lesbo-transfobia, una legge che in ultima analisi impedirebbe di affermare opinioni legittime: che il matrimonio è fra persone dello stesso sesso, che i bambini hanno diritto per crescere in maniera sana ed equilibrata a un padre e una madre, cioè persone di sesso diverso, che acquistare esseri umani o affittare l’utero di una donna per farla portare nove mesi un essere umano che poi le verrà tolto per sempre oltre a essere un crimine – anche se in Parlamento siedono persone che lo hanno fatto – è un atto abominevole. Ci piace ricordare qui che Monica Cirinnà, la parlamentare che vorrebbe “regolamentare” l’utero in affitto, quando faceva parte della Giunta capitolina difendeva il diritto dei cuccioli di animali di non essere staccati dalla madre prima di due mesi di vita…e adesso difende il “diritto” degli omosessuali di affittare esseri umani femminili e pagare per il frutto della gestazione. Ecco, questo tipo di cose che sto scrivendo, se passasse uno dei progetti di legge in allestimento, mi potrebbe costare una denuncia.

È chiaro che siamo di fronte a un attacco inedito nella sua gravità alla libertà di pensiero ed espressione; siamo al reato di opinione così come l’abbiamo visto nelle peggiori dittature anche recenti. Bene ha fatto al Conferenza Episcopale a denunciare questo pericolo; scandaloso che il quotidiano della Cei, una scheggia impazzita ormai troppo sensibile alle derive della nota lobby presente in Vaticano e non solo, si trinceri dietro la foglietta di fico – ahimè minuscola – del “darà conto…e valuterà…con serenità e schiettezza…” i progetti. Persino padre Bartolomeo Sorge ha preso posizione; e persino padre Spadaro ha emanato un tweet che potrebbe essere interpretato a difesa della libertà di parola ed espressione. Sbalordisce, ma non stupisce, il silenzio tombale degli organi rappresentativi dei giornalisti; che per quanto egemonizzati dagli esponenti della sinistra vicina al governo e al PD dovrebbero capire la pericolosità di un progetto del genere. Certo, ora loro sarebbero immunizzati dalle dosi elefantine di politically correct a cui ricorrono, ma come diceva qualcuno chi tocca la libertà di opinione scava un buco in cui è destinato, prima o poi, a cadere egli stesso.

Bene; ciò detto, vi offriamo due posizioni.

La prima è il commento di un giornale che certamente non è sospettabile di essere cattolico, Italia Oggi. La seconda è qualche brano della relazione che la collega Costanza Miriano ha reso di fronte alla Commissione Giustizia della Camera. Buona lettura.

§§§

I libertari, quelli della rivoluzione sessuale, del vietato vietare, si sono trasformati in severi censori, talebani del politicamente corretto: hanno combattuto tutta la vita per far accettare comportamenti che fino al ’68 erano catalogati come devianti, eppure, appena entrati nella stanza dei bottoni si sono trasformati in novelli inquisitori, moralisti del pensiero unico. Il mondo Lgbt è ormai diventato una lobby mondiale tra le più potenti ed è intenzionato a far sentire tutto il suo peso anche in Italia.

In Parlamento inizia oggi la discussione sul progetto di legge Zan che, facendo perno sulla retorica della lotta contro le discriminazioni, ha l’obiettivo reale di imporre l’ideologia gender, intimidendo pesantemente chi si ostina a pensarla diversamente. La legge che si vorrebbe approvare, sanziona penalmente chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi… fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere». Una formula estremamente ampia, indeterminata, all’interno della quale ci si può mettere di tutto.

Inoltre, iniziare un’azione penale non costerà nulla a chi si ritiene offeso, mentre costerà caro a chi si dovrà difendere. Chi sosterrà che una coppia omosessuale non può acquistare i bambini provenienti dall’utero in affitto né adottarli e si impegna politicamente per evitare che sia concessa questa possibilità potrà essere accusato di istigazione alla discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali?

Ricordiamoci di cosa è successo a Guido Barilla, linciato mediaticamente per avere dichiarato, in un’intervista, che per la pubblicità dei suoi prodotti avrebbe sempre utilizzato una famiglia tradizionale: fu costretto a scusarsi con la comunità Lgbt. Oppure, pochi giorni fa, a Joanne Rowling, la creatrice di Harry Potter, criminalizzata per aver lasciato intendere che solo le donne abbiano le mestruazioni, escludendo quindi i trans.

Qui non è in gioco la libertà sessuale, garantita in tutti i paesi occidentali, e nemmeno la tutela delle persone Lgbt (secondo il ministero dell’Interno i reati riferibili all’orientamento sessuale sono 26 all’anno). Qui è in gioco la libertà di pensiero, che una lobby molto potente vorrebbe rinchiudere all’interno della propria comfort zone.

§§§

Costanza Miriano

– Credo infatti, e arrivo al punto, che ogni persona debba essere libera di vivere gli affetti, i ruoli, la sessualità nel modo che sceglie più o meno liberamente (la storia di ognuno di noi è segnata da molte circostanze, e non in tutto ci autodeterminiamo). Credo che sia insindacabile ciò che ciascuno sceglie di fare in camera da letto, nella propria vita, privata e pubblica. Proprio perciò trovo questa legge profondamente ingiusta e contro la libertà. Ecco perché.

Non è la prima, ma è l’obiezione discriminante (discriminare non è sempre una brutta parola): la libertà religiosa. L’articolo 2 del Concordato tra Repubblica Italiana e Chiesa Cattolica, che gode di protezione costituzionale ex art. 7 Cost., garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

– Nel 2018 io ho riportato sul mio blog un’affermazione del Papa, che aveva detto che “nel caso dell’omosessualità ci sono tante cose che si possono fare, anche con la psichiatria, finchè sono piccoli, dopo i venti anni no”, e sono stata segnalata all’Ordine dei Giornalisti. L’OdG ha risposto che non potevo essere sanzionata perché avevo solo riferito un’affermazione del Pontefice. Io, però, come tutti i cattolici, pretendo di essere libera non solo di riferire ciò che dice il Papa in un’intervista, ma anche di pensare come lui. La libertà religiosa è tutelata a livello costituzionale, ex art. 19 Cost., altrimenti si provoca un formidabile cortocircuito, perché per non discriminare altri la discriminata diventerei io, e proprio in base allo stesso articolo che qui si sta chiedendo di integrare, l’art 604 bis c.p., che vieta “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

– Libertà di pensiero e di espressione: va garantita a tutti, anche a chi come me e la maggioranza degli italiani, inclusi i molti non cattolici, è convinto che si nasce uomo o donna, cosa che si stabilisce alla nascita, e che segna non solo la conformazione degli organi riproduttivi, ma tutto di noi, a livello fisico, intellettuale, spirituale. Uomini e donne liberi di vivere la propria sessualità come desiderano, anche con persone dello stesso sesso, ma allo stesso modo di esprimere opinioni, nel rispetto della dignità della persona. Mi preoccupa molto, di fronte a una grande vaghezza delle norme che si vorrebbero introdurre, la tutela della libertà di espressione.

– Per esempio, può l’affermazione che si è uomini o donne essere considerata violenta, o istigazione alla violenza? Un caso fra tanti: il terzo collegio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio ha preso in esame, su segnalazione del signor Massimiliano Piagentini, l’articolo del collega Aldo Grandi che sulla Gazzetta di Lucca il 15 gennaio 2020 aveva scritto in merito a un fatto di cronaca “un transessuale brasiliano”, usando l’articolo maschile, e più sotto “l’identità si acquisisce alla nascita, si è maschi o femmine”. L’Odg ha archiviato il ricorso, ritenendo che il collega non abbia violato le norme deontologiche, ma da giornalista mi chiedo e vi chiedo: se fossero in vigore le norme che state prendendo in esame, si potrà davvero essere denunciati solo perché si usa l’articolo maschile? O perché si afferma che l’identità è sessuata? Cosa vuol dire omofobia (ammesso che si possa considerare reato una paura, sempre che esista)? E se è tutelata la libertà delle persone di scegliere la propria appartenenza di genere – cioè se un uomo che si sente donna ha la libertà di cercare di diventarlo – allo stesso modo io non ho la libertà di percepirlo comunque come un uomo? Può una legge entrare in una sfera privatissima, sacra e intoccabile come la percezione delle cose? Può essermi imposto per legge come percepire le persone? Possiamo imporre agli altri in uno stato democratico come ci devono percepire? (Nel caso io voglio essere percepita bellissima e giovanissima).

– Tra le tante parole spese nei ddl non ho letto le più utili e le più necessarie: cosa si intende per omofobia. Non è ammissibile ritenere discriminatoria qualsiasi affermazione di differenze basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, quando, invece, il principio di uguaglianza presupporrebbe di trattare in modo uguale situazioni uguali; e in modo ugualmente differente situazioni differenti. E’ evidente che una coppia eterosessuale aperta alla vita è totalmente diversa da una coppia dello stesso sesso che non può concepire una nuova vita (a meno di non commettere il reato dell’utero in affitto, e di privare quello che anche agli animali è riconosciuto come diritto, cioè di essere allevati dalla mamma).

La differenza è enorme e non di dettaglio, è normale dire che siano diverse, non è offensivo. È semplicemente la realtà. La sanno tutti, solo che con questa legge non si potrà più dire: norme così fumose servono precisamente a questo, non a proteggere dalla violenza, cosa sacrosanta ma già prevista dalla legge. Servono a proibire alle persone di dire quello che vedono tutti (mi ricorda la fiaba di Andersen, ma ci sarà pur qui un bambino che avrà il coraggio di dire “il re è nudo”): dire che una coppia di due persone dello stesso sesso è diversa da una formata da uomo e donna non può offendere nessuno.

Se guardiamo ai paesi dove leggi simili sono in vigore, l’esito è spaventoso: padri di famiglia in carcere per un’immagine sulla felpa (Francia), vescovi incriminati per l’espressione delle verità professate, dipendenti pubblici licenziati per un like (Spagna), per non parlare dei paesi di common law (l’ostetrica sollevata dall’incarico per aver detto che solo le donne partoriscono, in Gran Bretagna, idem per l’eroe dei pompieri Usa, capo del corpo nazionale, perché sostenitore del matrimonio uomo donna).

Immagino che in concreto non verremo denunciati tutti, ma solo qualcuno a scopo dimostrativo, secondo il famoso insegnamento del Presidente Mao: colpirne uno per educarne cento.

– Purtroppo, viste le azioni di monitoraggio degli articoli fatte dai militanti lgbt che definiscono sul loro sito gay.it “omotransfobia” anche solo usare un articolo del genere “sbagliato”, non credo alle rassicurazioni degli estensori di questo ddl: si tenterà di imporre una lingua, in linea con le organizzazioni sovranazionali che dichiarano che usare un genere piuttosto che un altro cancelli la dignità delle persone. Ma dover parlare una lingua imposta cancella invece la mia dignità di persona che pensa autonomamente, di educatrice, di giornalista e di scrittrice.

Chi dovesse sostenere che una coppia dello stesso sesso non ha diritto al matrimonio o alla (omo)genitorialità, dunque, come potrà ritenersi al riparo da una denuncia? La distinzione tra i concetti di propaganda di idee fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (che rimarrebbe teoricamente non punibile), da una parte, e l’istigazione alla discriminazione (che diverrebbe punibile) è, dunque, del tutto effimera. Infatti, alla luce delle nuove tendenze che si vanno diffondendo a proposito di hate speech, cavalcate proprio dalle comunità LGBT, qualunque manifestazione di pensiero che inviti a differenziare in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere viene tout court ricondotto a un discorso d’odio che si pretende porti con sé l’incitamento alla violenza. Con ulteriore pericolosa erosione della preziosa concezione del reato come fatto offensivo tipico (in antitesi a concezioni del reato facenti capo all’atteggiamento interiore del soggetto e alle sue opinioni) contenuta nel nostro codice penale e nella nostra Costituzione. Insomma, il processo alle intenzioni.

§§§

E infine questo annuncio, su cui torneremo nei prossimi giorni:

Omofobia, Pro vita e Famiglia: “Scendiamo in piazza anche noi l’11 luglio contro il Ddl Zan”

Roma, 15 giugno 2020

“L’omofobia non è un’emergenza e il ddl Zan rappresenta la dittatura del pensiero unico che si fa legge per impedire la libera opinione costituzionalmente garantita. Per questo, sotto l’unico slogan di #RESTIAMOLIBERI, scenderemo in campo anche noi l’11 luglio insieme a numerose associazioni a Roma e in altre 100 piazze italiane, per difendere la libertà di pensiero e di espressione” hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia onlus a sostegno dell’iniziativa #Restiamoliberi.

“#Nonrestiamoacasa e aspettiamo a Roma e nelle altre piazze migliaia di cittadini per far sentire la nostra voce a chi vuole decidere di tapparci per sempre la bocca e vuole insegnare il gender ai nostri figli nelle scuole predisponendo finanziamenti vergognosi e che gridano vendetta al cospetto dei tanti bisognosi e delle tante famiglie che in questa fase di emergenza arrivano ancora più con difficoltà a fine mese” ha continuato Pro Vita e Famiglia.

“Il Ddl sull’omotransfobia tra l’altro risulta anche anacronistico, visto che in Europa e nel mondo ci sono significativi segnali di ripensamento rispetto alla dottrina gender che vorrebbe cancellare i sessi biologici. Ricordiamo a Zan e ai suoi sodali, che il premier inglese Boris Johnson ha deciso di eliminare la legge che consentiva alle persone di identificarsi con un sesso o con l’altro con una semplice dichiarazione e che il Presidente Usa Donald Trump ha abrogato il regolamento sul transgender tornando al classico maschio o femmina determinato dalla biologia. E l’Italia che fa? Rincorre una moda superata, imposta solo dalle solite lobby Lgbt, che è risultata devastante e inutile. Che facciamo copiamo gli errori, sprechiamo i soldi, per poi arrivare anche noi al ritorno alla ragione, a riconoscere la semplice e naturale distinzione tra maschio e femmina? Assolutamente no, noi vogliamo impedire subito che avvenga questo scempio sulla pelle dei nostri figli e che il Ddl Zan non passi, prima che faccia danni. Per questo l’11 luglio l’Italia sentirà la nostra voce: Libertà”.

§§§

