IL SANGUE DELL’AGNELLO, L’ESODO E LA MADONNA DI CIVITAVECCHIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, vi offriamo qui una piccola riflessione di un sacerdote sul valore e il significato del sangue di Cristo, e sull’esperienza vissuta a Civitavecchia, dal vescovo dell’epoca e da molti fedeli. Buona lettura.

§§§

IL SANGUE DELL’AGNELLO

Ogni anno, il 2 Febbraio, si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, 40 giorni dopo la sua nascita, per adempiere la Legge. Il rito si collegava con la liberazione degli israeliti dalla loro schiavitù in Egitto, quindi il fatto che i loro primogeniti furono risparmiati dalla morte in quella decima piaga che colpì il popolo che li opprimeva. Quella notte, l’Angelo della Giustizia risparmiò le loro case, segnate con il sangue dell’agnello sacrificato: era la prima Pasqua della storia, segno che iniziava il Giudizio di separazione del popolo di Dio dal popolo oppressore.

Quel sangue era figura del Sangue di Cristo, il vero Agnello di Dio che ha pagato i peccati del mondo. Così, non è stata priva di significato la data del 2 Febbraio 1995, scelta dalla Provvidenza per mostrarci le lacrime di sangue della cosiddetta “Madonnina” presso una famiglia della parrocchia di Sant’Agostino, a Civitavecchia. Fu detto che il sangue della statuetta che raffigura la Regina della Pace era sangue umano “maschile”. Da lì i sospetti che il proprietario dell’immagine, Fabio Gregori, o qualche altro uomo della famiglia, avesse imbrogliato. Ma il Vescovo spiegò privatamente che quel sangue risultò essere in alcune analisi “maschile”, e in altre “femminile”. Di Lui e di Lei. Dell’unico Figlio che ha tutto il sangue dalla Madre. Non separi l’uomo quello che Dio ha unito.

Si dice che la Chiesa non si sia ancora pronunciata; s’intende che l’Autorità della Chiesa, come in genere avviene da molti anni, non ha ancora espresso un suo giudizio ufficiale e definitivo, e forse non lo farà mai. Del resto, non ha nessun dovere di darlo, né il Cielo lo ha mai chiesto; non sono cose che impegnano il Magistero, né faranno mai parte del “Credo”. Interpellano soltanto il nostro buon senso e servono a scoprire il vero atteggiamento della nostra coscienza, prima ancora di dire che crediamo nel Vangelo o nelle cose molto più impegnative che diciamo del “Credo”. Il silenzio ufficiale – almeno per quanto riguarda le 14 volte che “la Madonnina” pianse (dal 2 Febbraio al 15 Marzo 1995) – si può interpretare come un “nulla osta”: chi tace acconsente. Da parte sua, il vescovo Mons. Girolamo Grillo ripetutamente manifestò pubblicamente il suo privato convincimento dopo il fatto sconvolgente di cui fu testimone, quando se la vide piangere tra le mani, così come da autorevoli indiscrezioni si sa pure che il Papa San Giovanni Paolo II ebbe modo di pregare davanti alla piccola immagine nel Giugno 1995.

Avvenne il fatto in una piccola città, Civitavecchia, che porta nel mezzo del suo nome (si direbbe) un segno che ricorda Qualcosa: “AVE”. Una piccola famiglia in una piccola parrocchia dell’estrema periferia della città e della provincia di Roma, precisamente al centro dell’Italia, equidistante dall’estremo nord e dall’estremo sud. Un messaggio senza parole, rivolto a chi ha occhi per vedere, al cuore stesso della Chiesa.

“Quando fu vicino, alla vista della Città – allora Gerusalemme, adesso Roma –, pianse su di essa, dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace! Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata.» (Luca 19,41-44).

“Avete dimenticato chi vi ha allevati, il Dio Eterno; avete afflitto Colei che vi ha nutriti, Gerusalemme… Con gioia li avevo nutriti e li ho dovuti lasciare con lacrime e gemiti… Andate, figli miei, andate, Io resto sola. Ho deposto l’abito della Pace, ho indossato il cilicio della supplica; griderò all’Eterno per tutti i miei giorni.” (Baruc, 4, 8.11.19-20).

Perrito Pastor

§§§

