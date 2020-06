NOBILE. BLACK LIVES. IGNORANZA SUICIDA DEI PROGRESSISTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile riflette su quanto sta accadendo negli Stati Uniti, e anche in Europa, in questa ultima ondata di follia astutamente strumentalizzata e usata da qualcuno per fini politici.

Black Lives Matter, come i progressisti producono ignoranza suicida

Il movimento Black Lives Matter (le vite dei neri contano, come se quella delle altre razze non contassero), è stato fondato nel 2013 da tre attiviste nere americane, sovvenzionate dal sempre presente George Soros.

Dove ci sono colpi di stato e guerriglie c’è Soros con le sue ONG, ormai sparse in tutto il mondo. Dopo la brutale uccisione di George Floyd, per cui sono stati incriminati quattro poliziotti, un bianco, un nero, un ispanico e un asiatico, le manifestazioni antirazziste si sono diffuse, oltre che in alcune città occidentali, in Pakistan. In Pakistan?

Si proprio lì, dove i cristiani sono umiliati, eliminati e le istituzioni chiudono due occhi.

Durante le violenze i manifestanti americani hanno ucciso una decina di innocenti, neri e bianchi, razziando supermercati e negozi. Ma i mezzi di comunicazione lo hanno appena sussurrato o oscurato. Bisogna aggiungere che in molti casi i giovani fermati non sono Carmelitani scalzi. Spesso assumono comportamenti di sfida o, come ho visto con i miei occhi in Downtown di Manhattan, sbeffeggiano i poliziotti e li minacciano. Le forze dell’ordine hanno paura e non pochi sono finiti all’ospedale. Non è una situazione semplice da risolvere.

Detto questo, la polizia non può comportarsi come col povero Floyd, e chi si macchia di tale crimine dev’essere perseguito dalla legge, anche se la vittima non muore. La violenza immotivata delle forze dell’ordine dev’essere punita. Cosa che, a quanto pare, in America viene troppe volte elusa. Dunque le manifestazioni pacifiche hanno un senso solo per rilevare questa barbarie, non certo per un razzismo infondato.

Ma il razzismo, però, è un’ideologia come l’ecologismo, e i personaggi come Soros non sovvenzionerebbero un movimento che si limita a chiedere solo giustizia. Qualcuno si chiederà, ma perché lasciano a piede libero Soros? Elementare Watson. È sostenuto dai partiti progressisti. La loro politica è talmente antinazionale e irrazionale che per restare a galla necessitano del caos permanente. Instillare odio, soprattutto per la propria storia, per il proprio paese, per la propria fede e per la razza bianca, vedi l’invenzione del suprematismo bianco. Si tratta dell’autocolpevolizzazione metodica iniziata a tamburo battente perlomeno dagli anni ‘60, sia nelle scuole che nei media.

E in Italia? L’ultimo esempio l’abbiamo avuto dal direttore di un grande giornale, che intervenendo in un talk show televisivo ha definito l’Italia, “italietta.” Nomignolo tanto caro ai progressisti. Ma l’Italia è diventata “italietta” grazie a personaggi come quel direttore e ai comunisti. Il Discorso dell’allora Segretario Generale del PCI, Palmiro Togliatti al XVI Congresso, non lascia dubbi. Ne ho già parlato qui su Stilum Curiae, ma vale la pena ricordarlo. Dopo aver preso la cittadinanza della sanguinaria Unione Sovietica, commentò: “È motivo di particolare orgoglio aver rinunciato alla cittadinanza italiana perché come italiano mi sentivo un miserabile mandolinista e nulla più. Come cittadino sovietico sento di valere 10mila volte più del migliore cittadino italiano.” Concetto diffuso in tutti i ceti sociali italiani. Già negli anni ‘60, quando i giocatori della nazionale italiana affrontavano la squadra sovietica dovevano sorbirsi gli italiani di fede comunista che tifavano per l’URSS.

Oggi, morto il sovietismo, personaggi di spicco continuano a disprezzare gli italiani. Ma non si tratta solo di ideologia comunista camuffata di progressismo. Con la parola e con la penna, articoli dopo articoli, libri dopo libri, programmi Tv dopo programmi Tv, stanno uccidendo la cultura che il mondo ci invidia. A parte la grandezza storica in tutti i campi del sapere, negli anni sessanta l’Italia realizza quello che definirono miracolo economico. Negli anni ottanta è diventata la quinta potenza economica del mondo. L’industria, l’arte, la letteratura, il cinema, la musica, la cucina sono sempre state tra le più apprezzate.

Grazie ai comunisti-progressisti, l’italiano medio generalmente prova fastidio nel sentirsi italiano, preferisce inglesizzarsi, magari all’Alberto Sordi di Un americano a Roma, oppure andando a studiate nei paesi anglosassoni. Ma in questi paesi la clava progressista sta facendo ancora più danni. Basti pensare che i giovani americani odiano Trump perché afferma American first. Chissà se sarebbero dello stesso avviso se i loro papà li lasciasse alla fame per dare da mangiare agli estranei.

I giovani progressisti che manifestano contro il razzismo si vergognano per le colpe dei loro antenati. Ve lo immaginate se domani i giovani marciassero per le strade di Roma perché i Romani crocifiggevano sull’Aurelia? Magari chiedendo la testa della sindaca Raggi? Solo gli sprovveduti possono utilizzare i criteri etici di oggi al passato, alla storia. Molto probabilmente, se i giovani che protestano oggi fossero nati qualche secolo fa, data la loro connaturata aggressività, sarebbero stati tra i peggiori aguzzini razzisti.

Negli USA, come nel Regno Unito, stanno abbattendo statue e i simboli di personaggi che, nel bene e nel male, hanno fatto la storia dei loro Paesi. Tra gli odiati c’è anche Cristoforo Colombo, accusato di razzismo. Ovviamente ignorano che gli spagnoli guidati da Colombo trovarono una società dove i governanti locali, oltre a praticare i sacrifici umani, annualmente gettavano dalle loro piramidi migliaia di schiavi donne, uomini e bambini, per ingraziarsi gli dei.

Ignorano altresì che gli europei compravano gli schiavi dalle tribù africane e dagli arabi che commerciavano esseri umani da secoli prima dell’arrivo degli europei. Perché i giovani anglosassoni non lo sanno? Perché la subcultura progressista glielo ha nascosto. Come hanno nascosto che i maggiori schiavisti europei erano gli antenati dei progressisti: i massoni. Voltaire e Locke investirono nella tratta degli schiavi, cosa che la Chiesa, tanto odiata dai progressisti, ha sempre condannato.

Basterebbe aprire il Vangelo per averne conferma:“Tutti voi siete infatti figli di Dio. Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (San Paolo, Gal 3,26-28).

Papa Paolo III nel 1537 afferma che non è lecito privare della libertà e delle proprietà “gli stessi indiani e tutti gli altri popoli, anche se non appartenenti alla nostra religione” e impone la scomunica a coloro che collaborano con la tratta degli schiavi. La scomunica è ribadita da Papa Urbano VIII nel 1639.

Al contrario lo schiavismo fa parte della sharia islamica. Infatti molti musulmani sono accolti a braccia aperte alle manifestazioni, spesso in prima fila, del cosiddetto Black Lives Matter. Ignoranza suicida.

Nonostante la Chiesa si sia sempre opposta allo schiavismo, i bergogliani e i progressisti sostengono la politica dei veri schiavisti e guerrafondai, i massoni. Non passa giorno che Bergoglio non invochi le porte aperte per accogliere i musulmani che, per diritto divino, per oltre mille anni hanno schiavizzato milioni di africani, europei e asiatici. Mentre noi ballavamo con le musiche dei Beatles, l’Arabia Saudita nel 1962 e l’Oman nel 1970 abolivano, almeno su carta, lo schiavismo. Ma solo perché pressati dal governo britannico, lo stesso paese dove i Black lives matter stanno manifestando con la violenza contro il razzismo e i padri della patria come W. Churchill, colui che ha fermato il nazismo. Ignoranza suicida.

In Italia abbiamo visto la signora Boldrini e compagnucci inginocchiarsi per la morte di Floyd, così come molti progressisti rampanti di altri paesi. Ma non hanno mai indetto una sola manifestazione per le migliaia di omicidi attuati dagli islamisti contro i cristiani, bambini e adulti, neri, bianchi e asiatici. Nemmeno quando una giovane coppia cristiana è stata bruciata viva, come accadde in Pakistan nel 2014.

Evidentemente per Soros e i progressisti i cristiani morti ammazzati hanno l’effetto di una tisana prima di dormire.

Concludo con questo brevissimo video, poco meno di un minuto, che immortala alcuni giovani bianchi americani, gente bella, educata e perbene, rincoglionita dalle scuole e dai media. Come vedrete, grazie alla disinformazione masso-progressista, baciano le scarpe di un nero razzista.

Ignoranza suicida.

Agostino Nobile

