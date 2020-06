PARITARIE: WEB PRESSING PARLAMENTARE, OGGI. COME FARE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto questa mattina da un’amica questa convocazione per un web pressing parlamentare che avrà luogo fra poche ore. Una questione d’urgenza, insomma! E ben volentieri lo condividiamo, augurandoci che possa servire. Buona lettura.

🇹🇯 NON PUOI MANCARE dobbiamo esserci in centinaia di migliaia.

Ti chiedo di iscriverti (seguendo la procedura indicata ) e diffondere !

*PIÙ PARITÀ PER LE PARITARIE, PIÙ LIBERTÀ PER TUTTI*

*Lunedì 15 giugno dalle 12:45* il “web-pressing” parlamentare organizzato dalle *50 associazioni non profit dell’appello pro-paritarie* (Comitato POLIS PRO PERSONA), da RICOSTRUIRE e dal FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARi – Prima del voto alla Camera sul “DL Rilancio” occorre un *impegno straordinario* e appassionato del Parlamento affinché le scuole paritarie possano riaprire, a settembre. E con la sopravvivenza della scuola pubblica paritaria è in gioco un pezzo essenziale della stessa libertà di tutti.

Un *impegno straordinario* del Parlamento che Giancarlo Loquenzi chiederà, fra gli altri, a *Maria Elena BOSCHI (Iv), Maria Stella GELMINI (Fi), Giancarlo GIORGETTI (Lega), Pietro FASSINO e Stefano LEPRI (PD), Maurizio LUPI (NCI), Giorgia MELONI (FdI), Stefano FASSINA (LEU), nonché ad Anna ASCANI*, Viceministra alla Pubblica Istruzione, che si alterneranno collegandosi con la piattaforma. L’incontro webinar sarà introdotto da un saluto scritto della Senatrice *Maria Elisabetta Casellati*, Presidente del Senato della Repubblica.

Il webinar nasce da una serie di documenti sulla scuola pubblicati durante la emergenza Covid-19. Il documento delle associazioni Agorà per la parità ( https://bit.ly/2UIOo7Z ) verrà presentato da *Luigi Morgano* (FISM-AGORÀ) e *Gigi De Palo* (Forum), il Piano Scuola di RICOSTRUIRE per la riapertura in sicurezza delle scuole ( https://bit.ly/2XNV1rt ) da *Stefano Parisi* (promotore di Ricostruire); l’appello delle 50 associazioni non profit per le scuole paritarie ( https://bit.ly/2XMcvEl ) da *Suor Anna Monia Alfieri e Domenico Menorello*.

*Come iscriversi al webinar*

Completata la registrazione a Zoom, riceverai per email la password e le indicazioni per unirti al meeting. Ti preghiamo di non tenere acceso il microfono durante il webinar. Si può usare la chat per le domande e osservazioni.

