¿POR QUÉ EL PAPA APOYA A LOS AMIGOS DE HILLARY LA SANGUINARIA?

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el prof. Francesco Agnoli nos envió una reflexión que compartimos plenamente sobre el ataque frenético que algunos grandes potentados financieros e ideológicos (Soros, el deep state de EE. UU., Zuckerberg, Bill Gates, etc.) están llevando a cabo con la ayuda de los demócratas estadounidenses, de la izquierda europea, subordinada a las grandes finanzas y al Nuevo Orden Mundial y a los medios del régimen contra Donald Trump. Es sorprendente que la Iglesia Católica en la cima de la jerarquía, por razones ideológicas, después de haber apoyado a Hillary la sanguinaria y Barack Obama en su batalla, que afortunadamente está perdiendo, no quiera darse cuenta de que la actual Presidencia de los Estados Unidos ha cumplido cuatro años sin nuevas guerras, y trata de gestionar mejor los desastres provocados por las administraciones anteriores (la devastada Siria y el Medio Oriente son responsabilidad de los “pacifistas” democráticos). Impacta, pero no sorprende. Una Iglesia que ya se olvidó de la batalla librada prácticamente sola contra los dos ataques, basados ​​en mentiras, contra Irak. Sí, pero había un Papa, Juan Pablo II … Disfrute la lectura.

§§§

El arzobispo Viganò, ex nuncio de los EE. UU., defendió a Donald Trump, sitiado en su propio país, solo unos meses antes de las elecciones.

Tratemos de comprender mejor la razón de esta defensa pública, lo que está sucediendo en el corazón del Imperio.

1991: el presidente republicano George Bush, senior, desata la primera Guerra del Golfo contra Saddam Hussein. Al hacerlo, habla de un “Nuevo Orden Mundial” que está surgiendo. ¿En qué consiste este orden?. En la posibilidad de que Estados Unidos, después de la caída del comunismo, se convierta en la única potencia mundial y pueda “unificar” al mundo bajo su liderazgo. Debe recordarse que el sueño de la masonería, una creación de la cultura anglosajona y protestante, es el llamado “Gobierno mundial”, una versión más seria del grito grotesco de algunos personajes de una vieja caricatura: “¡El mundo es mío!”.

Contra la Primera Guerra del Golfo, que será seguida por una Segunda Guerra del Golfo, buscada por otro republicano, el hijo de George Bush sr, Bush jr, casi solo la Iglesia Católica tomó partido. Ya el 23 de enero de 1991, el Osservatore Romano afirma que los primeros 4 días de la guerra resultaron 100,000 las víctimas, incluidos 30,000 civiles. En verdad, algunos republicanos conservadores también se dan cuenta de los riesgos de tal intervención y denuncian: desestabilizará el Medio Oriente, detonará el terrorismo islámico.

Pero además de Bush sr primero y Bush jr luego, están los neoconservadores: los ex demócratas, de izquierda en cuestiones éticas, pero profundamente a la derecha con respecto al “nacionalismo” estadounidense. Sueñan con un “nuevo siglo estadounidense” que parece estar al alcance después de 1989: más tarde, con el renacimiento de Rusia y el surgimiento de un mundo multipolar, comenzarán a enumerar a todos los enemigos que se plegarán con armas (Siria , Irán, Rusia, Corea del Norte, China …) y las revoluciones de colores.

Como sabemos, las guerras del Golfo no alcanzan su objetivo, sino todo lo contrario.

Estados Unidos revela su debilidad militar, su incapacidad para realmente doblar y controlar un país que se encuentra entre los primeros del mundo en producción de petróleo. Los estadounidenses se estancan, y los inmensos recursos desperdiciados en el conflicto, así como el gran esfuerzo realizado innecesariamente, generan lo contrario de lo que se esperaba: después de las dos guerras, el “Nuevo Orden Mundial” desaparece. Estados Unidos, con su fiel aliado, Gran Bretaña, se debilita y, sobre todo, ante el mundo, se deslegitima. Ya no son los ganadores del nazismo, el dique del comunismo, sino que son cada vez más los nuevos “imperialistas” para millones de asiáticos y europeos.

Más aún, ya que parece cada vez más evidente, según lo informado en 2006 por una investigación del Senado estadounidense, que las relaciones entre Saddam Hussein y Al Qaeda, utilizadas para justificar la Segunda Guerra del Golfo, nunca existieron. Como nunca ha habido armas químicas de destrucción masiva reportadas tanto en 1991 como en 2003 (en este caso por el secretario de Estado de Estados Unidos, el afroamericano Colin Powell), como por Obama, en 2015, para tratar de justificar una intervención muy peligrosa en Siria (evitada, de recordar, por la intervención rusa).

Llegamos ahora a las elecciones presidenciales de 2016: la batalla parece una vez más entre demócratas y republicanos, es decir, entre dos caras de la misma moneda, con pocas diferencias. Lo inesperado sucede: Donald Trump primero escala al partido republicano, a pesar de los constantes disparadores internos, y luego derrota a Hillary Clinton, la punta de lanza del sueño globalista.

Algunos recordarán dónde se alinean los Bush entonces: contra Trump, declaran públicamente su apoyo a Clinton. Powell y otros miembros del grupo hacen lo mismo. En realidad, no creen que Trump pueda ganar: su asalto al homo novus es, por lo tanto, mucho más moderado de lo que es hoy, con todo el partido democrático compacto y todos los viejos grandes del partido republicano (además de los Bush, Mitt Romney, Los hombres del senador McCain, Marco Rubio …) en la primera fila contra Donald.

Lo cual, para concluir, tiene muchas fallas a los ojos del llamado Estado profundo, democrático y republicano: en primer lugar, puso fin a las guerras infinitas, a la lucha contra el eje del Mal desatado por Bush jr. ¿Alguien recuerda la lista negra de países enemigos de Bush Jr? ¿El clima de conflicto continuo creado por esta actitud? ¿Los innumerables ataques terroristas ciertamente también nacieron del extremismo islámico, pero favorecidos de alguna manera por el intervencionismo estadounidense sin sentido?

Tal vez lo hemos olvidado todo, porque desde que Trump está en la Casa Blanca, el conflicto con el mundo islámico ha estado medio muerto: el ISIS ha sido casi erradicado, los viejos frentes han sido cerrados, los contingentes estadounidenses en el suelo de otros, retirados o reducido. Trump es el presidente que puso fin a las guerras interminables (¿recuerda el plan de “justicia infinita” de Bush?) de los Estados Unidos: sigue siendo estadounidense, con ese patriotismo ligeramente nacionalista que nos molesta a los europeos, pero entendió que el sueño de un mundo dominado por los EE. UU. ya no se puede perseguir, y las guerras no lo generan de todos modos. Donald prefiere tratar de mantener la primacía económica, con estrategias y guerras económicas, pero sin millones de más muertes.

¡Esta visión anti-globalista y anti-intervencionista de Trump está completamente equivocada para los defensores del Nuevo Orden Mundial!. Como a la Saboya del Piamonte le tomó para unificar Italia, así en el sueño masónico, EE. UU. e Inglaterra (también, por desgracia, ya no están alineados como en el momento del belicista Blair), ¡para unificar el mundo!

Por lo tanto, Trump debe ser derrotado, reabrir al expansionismo militar estadounidense, liquidar cuentas con la Rusia de Putin, que Bush había rechazado definitivamente, y que en cambio ha vuelto a ser una superpotencia, al menos desde un punto de vista geopolítico.

Durante 4 años, incapaz de hacer acusaciones reales contra Trump, los demócratas y parte de los republicanos (por ejemplo, el senador John McCain, que fue el contrincante de Obama para la Casa Blanca) han asediado al magnate acusándolo falsamente de haber recibido el apoyo de Rusia.

Ahora que esta acusación también ha caído, tuvo que presentarse otra: y, a pesar de los afroamericanos asesinados por la policía, hubo, y en abundancia, incluso bajo presidencias pasadas, incluida la de Obama, la terrible muerte de Floyd, ¡En una ciudad y en un estado democrático, se convierten en culpa de Trump!

Si bien a nadie le importan, por ejemplo, las miles de víctimas por mes en Libia, un país desestabilizado y devastado desde 2011 con el consentimiento y el apoyo de Obama y Clinton.

¿Cuál es el estado de la fantasía diabólica?. Que el “Nuevo Orden Mundial” desde el cual comenzamos está, en este momento, por muchas razones, completamente distante. Los obstáculos son muchos afuera (China y Rusia, por ejemplo, no son tan fáciles de someter), pero el problema es sobre todo interno: Trump y Johnson están ocupados en otros asuntos. ¡Debemos eliminarlos, especialmente el primero, para reiniciar con el proceso interrumpido!

Me gustaría agregar otro aspecto: en el pasado, los republicanos a menudo se presentaron como alternativas al nihilismo ético de los demócratas. Pero más por razones electorales que cualquier otra cosa. Muy pocas y de poco peso han sido las medidas de las pasadas administraciones republicanas a favor de la vida.

Bush jr, por poner solo un ejemplo, tenía a Dick Cheney como secretario de Estado, en todos los aspectos asimilable, como una visión del mundo, a los radicales italianos.

Trump, por otro lado, es el primer presidente que no se limitó a las declaraciones pro vida: no solo se expuso públicamente mucho más (el primer presidente que participó en la Marcha por la Vida), sino que nombró jueces pro vida, comenzó una dura lucha contra la abortista multinacional Planned Parenthood, etc.

Así tenemos un presidente que, sin estar libre de defectos, obviamente eligió ser pro vida en todos los sentidos (4 años de presidencia sin una guerra real es una novedad que quizás alguien, incluso en el mundo católico, debería de darse cuenta).

§§§

