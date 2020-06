PEZZO GROSSO: IL PIANO DI BILDERBERG COLAO PIACERÀ AL PAPA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questo strano Paese dove un privato signore, a Londra, non in Italia, prepara i piani di rilancio del Paese, – operazione che dovrebbe essere dei politici: gli eletti dal popolo, il Parlamento, quello strano residuo polveroso di una roba che si chiamava democrazia – Pezzo Grosso ha esaminato la situazione, e ne ha tratto alcune riflessioni, come al solito taglienti e lucide…Buona lettura.

§§§

IL PIANO COLAO PIACERA’ A BERGOGLIO.

Caro Tosatti dopo la pubblicazione del cosiddetto “Piano Colao”, tutti, dico tutti, lo hanno ridicolizzato con motivazioni diverse. Persino il committente, il Premier Conte, non lo ha fatto approvare dalla sua consigliera economica e corresponsabile del progetto, prof. Mazzuccato. Il sospetto che la Commissione Colao sia stata imposta da qualche “forma di civiltà” che ci vuole imporre, dall’esterno, le nuove regole, ora sembrerebbe più chiaro. Chi ha proposto Colao e il suo Team è stato il Presidente Mattarella; aspettiamo prima il suo commento, naturalmente.

Nel frattempo mi è persino venuto da ridere a leggere i commenti dei leader politici, dove nessuno apprezza il lavoro, che ha generato 102 (dico centodue) progetti, durato due mesi, dove han lavorato 150 esperti internazionali guidato da Vittorio Colao, uno dei più brillanti manager europei, ex Amministratore delegato di Vodafone.

Ora, esponenti sia del governo che della opposizione, di destra, di sinistra, del mondo imprenditoriale o dei lavoratori; ebbene nessuno, dico nessuno, lo ha commentato favorevolmente.

Neppure (ufficialmente) chi ha capitali all’estero da far rientrare con il solito condono, oppure chi fa “sommerso” o più brutalmente “nero” da far emergere con agevolazioni…

Chi manca però? La Santa Sede, il Vaticano, la CEI.

Ecco l’asso nella manica di Colao. Saranno Bergoglio e Bassetti che esprimeranno pareri favorevoli, vedrete. Perché, forse domanderete?

Perché, come potrete veder dal piano sintetizzato nello schema qui sotto riportato, la strategia (scontata e banalissima ) si fonda su sei assi portanti, di cui tre superscontati:

1 –Imprese e lavoro.

2- infrastrutture e AMBIENTE.

3- Turismo arte e cultura.

4- Pubblica amministrazione (burocrazia da smantellare). E queste passino, ci mancherebbe altro che per rilanciare economicamente l’Italia non si facessero progetti di carattere industriale, turistico e di deburocratizzazione (li avevano fatti tutti i governo negli ultimi cinquant’anni, persino Renzi).

Son gli altri tre punti che invito a considerare meglio:

5- ISTRUZIONE.

6 – Individui e famiglia (in una società più inclusiva ed equa). Nella tre fasce circolari (dello schema, qui sotto) intorno al cerchio (che dice: Per un’Italia più forte, resiliente ed equa) potere leggere che il messaggio chiave sta in tre elementi:

– RIVOLUZIONE VERDE, PARITA’ DI GENERE E INCLUSIONE, oltre alla iper scontata ripetitiva digitalizzazione (5G, cioè Cina).

Ora sembra il programma del magistero di Bergoglio, contenuto in Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia e Laudato Sì.

Uguaglianza, ecologia, genderismo, educazione di stato uniforme, sfascio-famiglia e donna che deve lavorare a tutti i costi, ecc.

Ora, leggendo e rileggendo il Piano Colao, direi che più che un progetto strategico si direbbe un programma politico pre-elettorale. Per il prossimo governo cooptato e supportato dalla CEI?

Il prossimo consigliere del Papa sarà Colao? Direte: ma Colao è un laico, esponente del Bilderberg! Ebbene, che differenza c’è tra Colao e Bassetti?.

Siamo arrivati ai momenti conclusivi, si devono mettere le carte sul tavolo ora.

E saranno la negazione della genesi divina: genderismo e ambientalismo malthusiano. <we are finally there! the games are done! Long live Colao!>.

PG

