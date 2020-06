DI IDOLO IN IDOLO. DA GRETA AL COVID 19 A BLACK LIVES MATTER…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il professore Gian Pietro Caliari ci ha inviato una riflessione estremamente lucida e documentata sull’ultimo idolo propagandato dalla cultura del regime dominante, e cioè l’isteria del Black Lives Matter, dietro cui si nascondono ben altre realtà, come vedrete dall’articolo. Buona lettura.

§§§

Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis.

di Gian Pietro Caliari

“Siano simili a loro che li hanno fabbricati e così tutti coloro che a loro si affidano”, così il Salmo 114 si rivolge a coloro che confidano negli “idoli delle genti che sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo”.

Quella espressa dal salmista è una vera e propria ימח שמו yemákh shemó, una maledizione che ancor oggi ogni pio ebreo rivolge se si menziona il nome di qualche notissimo ma maledetto idolo delle vicende umane.

Nel pandemonio pandemico, che ormai viviamo da ben prima che sulla scena di questo mondo facesse irruzione il Covid-19, la comparsa di nuovi idoli, osannati e incensati dal mainstream giornalistico e propagati dalla solita massa di utili idioti, ha ormai una cadenza così incessante che si fatica a tenere un elenco per quanto possibile aggiornato.

Fino a qualche mese fa, era in scena l’idolo Greta Thunberg e il suo culto di massa, obbligatorio senza mascherina e distanziamenti, nei Fridays for Future.

Poi, dalla fredda e boreale Svezia, le telecamere hanno zummato sull’equatoriale e umida Amazzonia, eletta dogmaticamente – con buona pace di ogni benché elementare nozione di geofisica – a “polmone di foreste vitale per il nostro pianeta”(Papa Francesco, Angelus, 25 agosto 2019).

Madre Terra, con annessi e connessi, ha poi dovuto – insieme ai Fridays for Future– cedere il passo all’idolo Covid-19 e ai suoi autoproclamati nuovi celebranti, gli scienziati virologi.

Per mesi, un sedicente Comitato di Salute Pubblica ha imperato indisturbato e indiscusso, e sulle nuove piramidi sacrificali dello scientificamente-scientifico – salvo prova contraria! – si sono arse le pira delle Istituzioni democratiche, delle libertà e dei diritti fondamentali, delle basi della civiltà senza escludere quelle della razionalità, e persino – per quanto ci riguarda – della Chiesa cattolica.

Ora che il Totem malefico del Covid-19 sembra lasciare le folle meno attonite e, dunque, meno riverenti, i Padroni del Caos avevano fretta di trovare un rimpiazzo efficace per il culto delle masse.

Et voilà! Come in un estenuante gioco di prestigio, la neo-religione del politicamente corretto ha trovato il nuovo idolo verso cui indirizzare l’ossequio di massa: il Black lives matter!

Con una piroetta lessicale boccaccesca, pur di dar subito inizio al nuovo culto mass-mediatico, ci si è persino dimenticato che, fino a ieri, dare del black a qualcuno era tassativamente vietato.

Il politicamente corretto esigeva Afro-american o al limite, come peccatuccio veniale, coloured-person o person of color.

Chi avrebbe mai detto: “the black president Barak Obama?”. E quando qualcuno osò dargli “dell’abbronzato”, apriti cielo!

Come nella memorabile Fête des fous di Victor Hugo nel suo Notre Dame de Paris, ecco il vecchio Quasimodo rimpiazzato alla peggio dallo sventurato George Floyd, che anche lui proprio ritto – nel senso di fedina penale – non era.

Alla bella Esmeralda poco importava che Quasimodo fosse “bossu, boiteux et borgne” (gobbo, zoppo e con un occhio solo), quando si cercava il Papa dei Folli anche il Gobbo di Notre Dame soddisfaceva alla bisogna.

Quando la festa dei folli comincia, che sia il parigino Quasimodo o l’americano Floyd, che festa della follia sia!

Così, ora, tutti inginocchiati e a pugno chiuso – come nelle migliori scenografie del regime nordcoreano del “presidente eterno” Kim Il-Sung, anche il povero Floyd è reso eterno dal nuovo culto del Black lives matter.

Dal verde di Greta al nero di George il dato è tratto!

Ai fedeli del nuovo culto, tuttavia, sarebbe stato utile – prima di processionare inginocchiati e a pugno chiuso – andare a leggere il Neo-Catechismo del Black lives matter, il movimento fondato nel 2013 con relativa Fondazione, rigorosamente Inc. – secondo il diritto fiscale statunitense – per incassare e nulla dovere al fisco tiranno.

Il nuovo credo dei Black è bene illustrato nel loro altisonante manifesto dal titolo inequivocabile What we believe: https://blacklivesmatter.com/what-we-believe.

Non essendo sfortunatamente black, ma assai meno prosaicamente solo white mi limito a citare alcuni canoni del nuovo credo, e il caso di dirlo, del loro credo nero!

Canone Primo. “Noi ci consideriamo come parte della famiglia globale Nera … Noi siamo guidati dal fatto che tutte le vite Nere contano, indistintamente dalla reale o percepita identità sessuale, identità di genere, espressione di genere, status economico, abilità, disabilità, credenza o non credenza religiosa, situazione legale d’immigrazione o residenza”.

Insomma nero è nero! Non coloured o afro-american! Se poi è in situazione illegale? Nero e basta! Si crede al Nero! che altro ci vuole?

Canone Secondo: “Noi facciamo spazio per partecipare e guidare ai nostri fratelli e sorelle transgender”.

Ma come, se il primo canone di fede recita nero è nero, adesso si specifica che nero è nero anche transgender? Misteri della nuova fede nera!

Canone Terzo. “Noi siamo auto-riflessivi e facciamo il lavoro necessario per smantellare il privilegio cisgender”.

Dunque nero è nero, ma anche nero-transgender … ma se un nero è nero ed è cisgender – cioè ha un orientamento sessuale secondo la propria identità di genere dalla nascita – allora nero-nero … comincia a non essere più così nero!

Ma sì, basta a questi sconsiderati privilegi! Per essere nero-nero devi essere nero-nero ma meglio nero-trans.

Canone Quarto: “Noi smantelliamo le pratiche patriarcali che richiedono alle madri di lavorare sia nel privato … che nel pubblico”.

In questo caso, nera è nera, ma quando nera? A casa mentre prepara la cena ai figli o quando lavora in ufficio?

No, le madri devono scegliere o nere a casa o nere in ufficio. Tertium non datur!

Canone Quinto. “Noi disgreghiamo la struttura prescritta dalla cultura occidentale della famiglia mono-nucleare, sopportandoci reciprocamente come famiglie estese che collettivamente si prendono cura gli uni degli altri, specialmente dei nostri bambini”.

Già, la cultura occidentale: padre, madre e figli.

Neri sì, ma non va bene perché nero è nero, ma la famiglia nera questa poi no!

Poco importa se il papà è nero, la madre nera, i figli neri … ma la famiglia nera-nera: Anatema sit!

Canone Sesto. “Noi adottiamo un una rete per l’affermazione queer … per liberarci dallo stretto legame di un pensiero etero-normativo, o meglio dal creo che tutti nel mondo sono eterosessuali (almeno che lui/lei o loro non si manifestino altrimenti)”.

Nero è nero, ma nero e nera eterosessuali non fa più nero!

Nero-nero è solo il queer che per definizione è l’indefinibile … Se poi un nero-nero o una nera-nera si sentono eterosessuali abbiano la bontà di dirlo, ma sottovoce. Grazie!

Leggendo il What we believe del Black lives matter “mi è parso” – come diceva Titti alla vista del gatto Silvestro – “di vedere un gatto”; e un gatto già molto noto.

Così, con qualche aiutino dell’Internal Revenue Service – l’autorità fiscale degli Stati Uniti – si viene a sapere che la Black lives matters Foundation Inc. riceve ricchi fondi dalla Democracy Alliance, ma anche dalla Black Alliance for Just Immigration e, persino, dal nazionalista nero Van Jones e Louis Farrakhan, guida dell’organizzazione antisemita e islamista Nation of Islam.

Non è un mistero, certo, della fede che Democracy Alliance è stata fondata nel 2005 da George Soros con Peter Lewis e Tim Gill.

Neppure è un mistero che un altro miliardario americano Tom Steyer, pure membro di Democracy Alliance abbia raccomandato con successo il finanziamento annuo di almeno – ma questo solo ufficialmente – di 200.000 dollari alla Black lives matter Foundation Inc.

Black Alliance for Just Immigration, è un ente accusato dalla giustizia federale di promuovere l’immigrazione illegale negli Stati Uniti e anch’esso è finanziato da Soros.

Dopo il credo, i riti, anche la questua risulta, dunque, utile conoscere.

Infatti, nero-nero va bene, ma con un bel po’ di verde, soprattutto del verde che è il colore dei dollari americani e, non guasta, che sia anche il colore tradizionale dell’Islam.

Léopold Sèdar Senghor, il grande cantore della Negritude, scriveva agli inizi degli anni Sessanta: “Io so che i Latini e soprattutto i Greci hanno scoperto le «idee generali»: prima e meglio di altri, le hanno messe in piena luce grazie ad un’arte nella quale l’economia dei mezzi concorreva alla loro efficacia. Io so che, per i popoli negro-africani, non esiste scuola migliore, perché, se l’educazione è sviluppo delle qualità native, essa è anche correzione dei difetti ereditari e acquisizione delle virtù contrarie”( Liberté I. Negritude et humanisme, Parigi, 1964, p. 67).

Allora neri-neri o bianchi-bianchi il grande insegnamento dei greci – cui si riferiva il nero-nero Senghor era la Paideia, che richiede di ragionare prima di fare, di apprendere prima di agire e di agire razionalmente prima ancora di essere neri-neri o bianchi-bianchi!

Fonte: https://le-citazioni.it/autori/leopold-sedar-senghor/

§§§

