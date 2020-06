PERCHÈ IL PAPA APPOGGIA GLI AMICI DI HILLARY LA SANGUINARIA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Francesco Agnoli ci ha mandato una riflessione che condividiamo in pieno per quanto riguarda l’attacco forsennato che alcuni grandi potentati finanziari e ideologici (Soros, il deep State USA, Zuckerberg, Bill Gates ecc.) stanno conducendo con l’aiuto dei democratici Usa, della sinistra europea, asservita alla grande finanza e al Nuovo Ordine Mondiale e dei mass media di regime contro Donald Trump. Sbalordisce che la Chiesa cattolica ai suoi vertici, per ragioni ideologiche, dopo aver appoggiato nella sua battaglia fortunatamente perdente Hillary la Sanguinaria e Barack Obama, non si voglia rendere conto che l’attuale Presidenza USA ha compiuto quattro anni senza nuove guerre, e tenta di gestire al meglio i disastri compiuti dalle amministrazioni precedenti (Siria e Medio Oriente devastati sono responsabilità dei “pacifisti” democratici). Sbalordisce, ma non stupisce, purtroppo. Una Chiesa che si è già dimenticata della battaglia condotta praticamente da sola contro le due aggressioni – basate sulle menzogne – all’Iraq. Già, ma allora c’era un Papa, Giovanni Paolo II…Buona lettura.

§§§

Monsignor Viganò, ex nunzio negli Usa, ha preso posizione per Donald Trump, sotto assedio nel proprio paese, proprio alcuni mesi prima delle elezioni.

Vediamo di capire meglio il perché di questa uscita pubblica, cosa sta accadendo nel cuore dell’Impero.

Anno 1991: George Bush sr, presidente repubblicano, scatena la prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein. Nel farlo, parla di un “Nuovo Ordine Mondiale” che si sta delineando. In cosa consiste tale Ordine? Nella possibilità che gli Stati Uniti, dopo la caduta del comunismo, diventino l’unica potenza mondiale, e riescano ad “unificare” il mondo sotto la propria leadership. Occorre ricordare che il sogno della massoneria, una creazione della cultura anglosassone e protestante, è il cosiddetto “Governo Mondiale”, versione più seria dell’urlo grottesco di alcuni personaggi di un vecchio cartone animato: “Il mondo è mio!”.

Contro la I guerra del Golfo – che sarà seguita da una II guerra del Golfo, voluta da un altro repubblicano, il figlio di George Bush sr, Bush jr – si schiera quasi soltanto la Chiesa cattolica. Già il 23 gennaio 1991 l’Osservatore romano afferma che i primi 4 giorni di guerra hanno provocato 100 mila vittime, di cui 30 mila civili. Per la verità anche alcuni repubblicani conservatori si rendono conto dei rischi di un tale intervento, e denunciano: destabilizzerà il medio Oriente, farà esplodere il terrorismo islamico.

Ma a menare le danze, oltre a Bush sr prima e Bush jr poi, ci sono i neocon: ex democratici, rimasti a sinistra sulle questioni etiche, ma profondamente a destra quanto a “nazionalismo” americano. Sognano, costoro, un “nuovo secolo americano”, che dopo il 1989 sembra a portata di mano: più tardi, con la rinascita della Russia e il sorgere di un mondo multipolare, cominceranno ad elencare tutti i nemici da piegare con le armi (Siria, Iran, Russia, Corea del Nord, Cina…) e le rivoluzioni colorate.

Come sappiamo le guerre del Golfo non raggiungono il loro obiettivo, anzi!

Gli Usa svelano la loro debolezza militare, la loro incapacità di piegare davvero e di controllare un paese che è tra i primi al mondo per produzione di petrolio. Gli americani si impantanano, e le immense risorse sprecate nel conflitto, così come il grande impegno profuso inutilmente, generano l’opposto di quanto sperato: dopo le due guerre il “Nuovo Ordine mondiale” si allontana. Gli Usa, con il loro alleato fedele, la Gran Bretagna, ne escono indeboliti e soprattutto, davanti al mondo, delegittimati. Non sono più i vincitori del nazismo, l’argine al comunismo, ma sono sempre più, per milioni di asiatici ed europei, i nuovi “imperialisti”.

Tanto più che appare sempre più evidente, come denunciato nel 2006 da un’indagine del Senato americano, che i rapporti tra Saddam Hussein e Al Qaeda, usati per giustificare la II guerra del Golfo, non sono mai esistiti. Come non sono mai esistite le armi chimiche di distruzione di massa denunciate tanto nel 1991 quanto nel 2003 (in questo caso dal segretario di Stato Usa, l’afroamericano Colin Powell), quanto da Obama, nel 2015, per provare a giustificare un pericolosissimo intervento in Siria (scongiurato, lo si ricordi, dall’intervento russo).

Veniamo ora alle presidenziali del 2016: la battaglia sembra ancora una volta quella tra democratici e repubblicani, cioè tra due facce della stessa medaglia, con poche differenze. Accade l’imprevisto: Donald Trump prima scala il partito repubblicano, nonostante i continui sgambetti interni, e poi sconfigge Hillary Clinton, la punta di diamante del sogno mondialista.

Qualcuno ricorderà dove si schierano, allora, i Bush: contro Trump, dichiarano pubblicamente il loro appoggio alla Clinton. Lo stesso fanno il già citato Powell e vari altri esponenti del partito. In realtà costoro non credono che Trump possa vincere: il loro assalto all’homo novus è dunque molto più moderato di quanto accade oggi, con tutto il partito democratico compatto, e tutti i vecchi big del partito repubblicano (oltre ai Bush, Mitt Romney, gli uomini del senatore McCain, Marco Rubio…) in prima fila contro Donald.

Il quale, per andare alla conclusione, ha molte colpe agli occhi del cosiddetto deep state, democratico e repubblicano: anzitutto ha posto fine alle guerre infinite, alla lotta contro l’asse del Male scatenata da Bush jr. Qualcuno ricorda la lista nera dei paesi nemici stilata pubblicamente da Bush Jr? Il clima di conflitto continuo creato da questo atteggiamento? Gli innumerevoli attentati terroristici nati certamente anche dall’estremismo islamico, ma favoriti in ogni modo dall’interventismo dissennato americano?

Forse abbiamo dimenticato tutto, perché da quando alla casa Bianca c’è Trump, la conflittualità con il mondo islamico si è semispenta: l’Isis è stato quasi debellato, i vecchi fronti sono stati chiusi, i contingenti americani su suolo altrui, ritirati o ridotti. Trump è il presidente che ha posto fine alle guerre infinite (ricordate il piano “Giustizia infinita” di Bush?) degli Usa: rimane un americano, con quel patriottismo un po’ nazionalista che a noi europei dà molto fastidio, ma ha capito che il sogno di un mondo dominato dagli Usa non è più perseguibile, e che comunque non sono le guerre a generarlo. Donald preferisce cercare di mantenere il primato economico, con guerre doganali, economiche, ma senza più milioni di morti.

Questa visione antiglobalista ed anti-interventista di Trump è, per i propugnatori del Nuovo Ordine mondiale, del tutto errata! Come ci volle il Piemonte sabaudo per unificare l’Italia, così nel sogno massonico servono gli Usa e l’Inghilterra (anch’essa, ahimè, non più allineata come all’epoca del guerrafondaio Blair), per unificare il mondo!

Trump va dunque sconfitto, per riaprire all’espansionismo militare americano, per regolare i conti con la Russia di Putin, che Bush sr dava per definitivamente archiviata, e che invece è tornata ad essere una superpotenza, almeno dal punto di vista geopolitico.

Per 4 anni, non potendo muovere a Trump nessuna accusa vera, democratici e parte dei repubblicani (ad esempio il senatore John McCain, già sfidante di Obama per la Casa Bianca) hanno assediato il tycoon accusandolo falsamente di avere avuto il sostegno russo.

Ora che anche questa accusa è caduta, bisognava tirarne fuori un’altra: e così nonostante gli afroamericani uccisi dalla polizia ci siano stati, e in abbondanza, anche sotto le passate presidenze, compresa quella di Obama, la morte atroce e tremenda di Floyd, in una città e in uno stato democratico, diventano colpa di Trump!

Mentre a nessuno importano, per esempio, le migliaia di vittime al mese in Libia, paese destabilizzato e devastato nel 2011 con il consenso e l’appoggio di Obama e Clinton.

Qual è lo stato dell’arte? Che il “Nuovo Ordine mondiale” da cui siamo partiti è, in questo momento, per molti motivi, del tutto lontano. Gli ostacoli sono moltissimi all’esterno (la Cina e la Russia, per esempio, non sono così facili da sottomettere), ma il problema è anzitutto interno: Trump e Johnson sono in altre faccende affaccendati. Bisogna eliminarli, soprattutto il I, per ripartire con il processo interrotto!

Vorrei aggiungere un altro aspetto: in passato i repubblicani si sono spesso presentati come alternativi al nichilismo etico dei democratici. Ma più per motivi elettorali che altro. Pochissimi e di scarso peso sono stati i provvedimenti delle passate amministrazioni repubblicane a favore della vita.

Bush jr, per fare un solo esempio, aveva come segretario di Stato Dick Cheney, in tutto e per tutto assimilabile, come visione del mondo, ai radicali italiani.

Trump invece è stato il I presidente a non limitarsi alle dichiarazioni pro life: non solo si è esposto pubblicamente molto di più (I presidente a partecipare alla marcia per la vita), ma ha nominato giudici pro life, è entrato in scontro durissimo con la multinazionale dell’aborto Planned Parenthood ecc.

Abbiamo avuto così il un presidente che, senza essere esente da difetti, ovviamente, ha però scelto di essere pro life in tutti i sensi (4 anni di presidenza senza una vera guerra è una novità di cui forse qualcuno, anche nel mondo cattolico, dovrebbe accorgersi).

§§§

