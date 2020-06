19 GIUGNO: PREGHIERA, PENITENZA E DIGIUNO NEL MONDO. PER L’EUCARESTIA. ITALIANO, FRANCESE INGLESE, SPAGNOLO E PORTOGHESE.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante mettervi al corrente di un’iniziativa che si sta sviluppando in questi giorni, un’iniziativa di laici – appoggiati da alcuni Pastori – per riparare alle offese compiute durante l’emergenza imposta con il Covid 19 al Santissimo Sacramento. Vi terremmo informati sugli sviluppi, man mano che ne verremo a conoscenza. Pubblichiamo l’annuncio oggi, giorno in cui inizia la Novena per la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che si celebra il 19 giugno. Buona lettura.

§§§

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA, PENITENZA E DIGIUNO

19 GIUGNO 2020 – SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Noi, fedeli laici, sostenuti da alcuni Pastori della Chiesa cattolica, ci troviamo ad assistere quotidianamente a tante offese commesse contro Nostro Signore Gesù Cristo, veramente presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, specialmente in questo momento in cui, in molti paesi, i fedeli sono obbligati a ricevere la Santa Comunione in mano. Questa disciplina, sconosciuta alla prassi della Chiesa, è un oltraggio alla divinità di Nostro Signore Gesù Cristo e alle norme universali di Santa Madre Chiesa.

Ci proponiamo quindi di riparare tutti i peccati commessi contro l’Eucaristia indicendo

UNA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA, PENITENZA E DIGIUNO PER IL PROSSIMO 19 GIUGNO, SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ .

Chiediamo al clero, ai religiosi e ai fedeli laici di unirsi a questa giornata di riparazione eucaristica nei modi più diversi: offrendo o partecipando alla Santa Messa e all’Ora Santa, facendo Comunioni riparatrici, recitando il Santo Rosario, comprese le giaculatorie insegnate dall’Angelo del Portogallo ai Pastorelli di Fatima, meditando sulla Passione del Signore, offrendo sacrifici e digiunando. Chiediamo inoltre ai partecipanti di recitare le litanie del Sacro Cuore di Gesù e, privatamente o pubblicamente, di rinnovare l’Atto di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, come prescritto da Papa Leone XIII l’11 giugno 1899.

Nella speranza che venga promossa UNA GRANDE CROCIATA DI RIPARAZIONE , esortiamo Pastori e fedeli a unirsi a questa iniziativa e a promuoverla il più possibile. Invochiamo con fiducia Gesù Eucaristia, per i meriti della Madonna del Santissimo Sacramento: Fac cor nostrum secundum Cor Tuum.

§§§

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE, DE PENANCE ET DE JEÛNE 19 JUIN 2020 – SOLENNITÉ DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS

Nous, les fidèles laïcs, soutenus par certains pasteurs de l’Église catholique, sommes quotidiennement témoins de nombreuses offenses commises contre Notre-Seigneur Jésus-Christ, véritablement présents dans le Saint-Sacrement de l’Eucharistie, surtout à cette époque où, dans de nombreux pays, les fidèles sont obligés de recevoir la Sainte Communion dans leurs mains. Cette discipline, absente dans la tradition de l’Église, est un outrage à la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ et aux normes universelles de la Sainte Mère Église.

Nous proposons donc de réparer tous les péchés commis contre l’Eucharistie en organisant UNE JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE, DE PENANCE ET DE JEÛNE LE PROCHAIN ​​19 JUIN, SOLENNITÉ DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS.

Nous demandons au clergé, aux religieux et aux fidèles laïcs de se joindre à cette journée de réparation eucharistique selon plusieurs modalités: en offrant ou en participant à la Messe et à l’Heure Sainte, en faisant la communion réparatrice, en récitant le Saint Rosaire, y compris les oraisons jaculatoires enseignées par le Ange du Portugal aux petits bergers de Fatima, en méditant sur la Passion du Seigneur, en offrant des sacrifices et en jeûnant. Nous demandons également aux participants de réciter les litanies du Sacré-Cœur de Jésus et, en privé ou en public, de renouveler l’Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, comme prescrit par le Pape Léon XIII le 11 juin 1899.

Dans l’espoir qu’une GRANDE CROISADE DE RÉPARATION sera promue, nous invitons les Pasteurs et les fidèles à se joindre à cette initiative et à la promouvoir autant que possible. Nous invoquons avec confiance Jésus Eucharistie, pour les mérites de Notre-Dame du Saint-Sacrement: Fac cor nostrum secundum Cor Tuum.

§§§

WORLD DAY OF PRAYER, PENANCE, AND FASTING

JUNE 19, 2020 – SOLEMNITY OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS

We, faithful laity, supported by various pastors of the Catholic Church, find ourselves daily witnessing many offenses committed against Our Lord Jesus Christ, truly present in the Most Blessed Sacrament of the Eucharist, especially in this moment in which, in many countries, the faithful are forced to receive Holy Communion in the hand. Such a requirement is unheard of in the praxis of the Church and is an outrage against the Divinity of Our Lord Jesus Christ and the universal norms of Holy Mother Church.

Therefore we propose to offer reparation for all the sins committed against the Holy Eucharist by designating A WORLD DAY OF PRAYER, PENANCE, AND FASTING ON FRIDAY, JUNE 19, THE SOLEMNITY OF THE MOST SACRED HEART OF JESUS.

We ask the clergy, religious, and faithful laity to unite in the observance of this day of Eucharistic reparation in various ways, offering and participating in Holy Mass and Holy Hours of Adoration, offering Holy Communion in reparation, reciting the Holy Rosary, including the short prayers taught by the Angel of Portugal to the Children at Fatima, meditating on the Passion of the Lord, offering sacrifices and fasting. We also ask those who participate to recite the Litany of the Sacred Heart of Jesus either privately or publicly and to renew the Act of Consecration to the Sacred Heart of Jesus prescribed by Pope Leo XIII on June 11, 1899.

We hope that there will be a GREAT CRUSADE OF REPARATION, and so we exhort Pastors and the faithful to unite in this intitiative and to promote it as much as possible. We call upon the Eucharistic Jesus with confidence, through the merits of Our Lady of the Most Blessed Sacrament: Fac cor nostrum secundum Cor Tuum.

§§§

DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN, LA PENITENCIA Y EL AYUNO, 19 DE JUNIO DE 2020 – SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Nosotros, fieles laicos, apoyados por algunos pastores de la Iglesia Católica, diariamente presenciamos muchas ofensas cometidas contra Nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, especialmente en este momento cuando en muchos países, los fieles están obligados a recibir la Sagrada Comunión en sus manos. Esta disciplina, desconocida para la práctica de la Iglesia, es un ultraje a la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo y a las normas universales de la Santa Madre Iglesia.

Por lo tanto, proponemos reparar todos los pecados cometidos contra la Sagrada Eucaristía indicando UN DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN, PENITENCIA Y AYUNO PARA EL PRÓXIMO 19 DE JUNIO, SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Pedimos al clero, religiosos y fieles laicos que se unan a este día de reparación eucarística de las más diversas maneras: ofreciendo o participando en la Santa Misa y la Hora Santa, haciendo Comuniones reparadoras, recitando el Santo Rosario, incluyendo las oraciones enseñadas por el Ángel de Portugal a los pastorcitos de Fátima, meditando sobre la Pasión del Señor, ofreciendo sacrificios y ayunos. También les pedimos a los participantes que reciten las letanías del Sagrado Corazón de Jesús y, en privado o público, que renueven el Acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús, según lo prescrito por el Papa León XIII el 11 de junio de 1899.

Con la esperanza de que se promueva UNA GRAN CRUZADA DE REPARACIÓN, instamos a los pastores y fieles a unirse a esta iniciativa y promoverla tanto como sea posible. Invocamos con confianza a Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Hostia, por intercesión de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento: Fac cor nostrum secundum Cor Tuum.

§§§

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO, PENITÊNCIA E JEJUM

Nós, fiéis leigos, apoiados por alguns pastores da Igreja Católica, assistimos diariamente a tantas ofensas cometidas contra Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, especialmente nesta época em que, em muitos países, os fiéis são obrigados a receber a Sagrada Comunhão na mão. Esta imposição, desconhecida pela práxis da Igreja, é um ultraje à divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e às normas universais da Santa Madre Igreja.

Propomo-nos, por isso, reparar todos os pecados cometidos contra a Eucaristia, convocando UM DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO, PENITÊNCIA E JEJUM PARA O PRÓXIMO DIA 19 DE JUNHO, SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

Pedimos ao clero, aos religiosos e aos fiéis leigos que se unam a este dia de reparação eucarística das mais diversas formas: oferecendo ou participando na Santa Missa e na Hora Santa, fazendo Comunhões reparadoras, recitando o Santo Rosário, incluindo as jaculatórias ensinadas pelo Anjo de Portugal aos Pastorinhos de Fátima, meditando a Paixão do Senhor, oferecendo sacrifícios e jejuando. Também pedimos aos participantes que recitem a ladainha do Sagrado Coração de Jesus e, privada ou publicamente, renovem o Acto de Consagração ao Sagrado Coração de Jesus, conforme prescrito pelo Papa Leão XIII a 11 de Junho de 1899.

Na esperança de que seja promovida UMA GRANDE CRUZADA DE REPARAÇÃO, exortamos os Pastores e os fiéis a unir-se a esta iniciativa e a promovê-la o máximo possível. Invoquemos, com confiança, Jesus Eucaristia, pelos méritos de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento: Fac cor nostrum secundum Cor Tuum.

§§§

