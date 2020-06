BRASILE. UN VIDEO TRATTO DALL’ARTICOLO DI NOBILE SUL BIOCHIP.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sono piccole cose che fanno piacere. Il nostro Agostino Nobile mi ha mandato il link di un video pubblicato in Brasile. Ve lo offriamo. Si riferisce all’articolo che Agostino Nobile ha scritto per Stilum Curiae qualche giorno fa, e che potete trovare in questo collegamento. Buona visione…

Vídeo 539 No último 6 de Junho, Marco Tosatti publicou em seu blog Stilum Curiae um artigo, em francês, do escritor Católico Agostino Nobile, intitulado “Como eles vao nos convencer a implantar o biochip” (“Comment ils vont nous convaincre d’implanter la bio-puce”) Outros vídeos meus citados neste vídeo: Alerta para usuários de redes sociais – China vigia seus cidadãos: https://www.youtube.com/watch?v=Y4iqo… Rothschild, os Donos do Mundo – A Lição Número Um (Capítulo 12): https://www.youtube.com/watch?v=ogfTh…

