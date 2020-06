PEZZO GROSSO: IL VATICANO VA IN DEFAULT? È PERCHÉ LO VUOLE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ci ha inviato una tagliente e tempestiva riflessione sulle ultime vicenda – giudiziarie – avvenute dietro le Mura, partendo da un articolo pubblicato dall’agenzia ADN-Kronos, che trovate a questo collegamento. È un discorso collegato anche all’articolo che forse avete letto pubblicato su Stilum Curiae. Buona lettura.

§§§

Da parte di Pezzo Grosso.

Caro Tosatti, mi riferisco al default finanziario (che io considero voluto), della nostra Chiesa che segue e accompagna il default dottrinale.

Ho pensato di riflettere su ciò che ora potrebbe succedere e come interpretare le azioni che verranno attuate.

Mi son chiesto quali opzioni ha in questo momento la nostra Chiesa per affrontare il problema finanziario (vedi allegato) non solo per capire i gradi di successo, ma per capire cosa vuole attuare sfruttando questa situazione.

Mi spiego: se non dimostrasse di voler individuare il vero responsabile, l’ispiratore del dissesto voluto e annunciato in più occasioni, sarebbe impensabile che possa avere credibilità nelle soluzioni di risanamento.

Ora, il massimo vertice, che è il vero responsabile, non solo ha cambiato la strategia della Chiesa interrompendo l’annuncio delle Verità evangeliche e proponendo una misera dottrina socio-economico-ambientale…, ma ha anche in mille modi dichiarato di volere una chiesa povera perché i soldi e i beni creano conflitti all’interno della chiesa….

Ma ha anche cacciato il card. Pell che aveva capito ciò che non andava nelle finanze e aveva fatto investigazioni sui responsabili.

Ebbene questi tre punti, insieme, alimentano il sospetto che tutto sia stato voluto.

Il sospetto cresce se pensiamo a tutto quello che non è stato mai fatto negli ultimi otto anni, anzi. Dopo la cacciata di mons. Viganò dal Governatorato, mai son state più intraprese azioni orientate alla riduzione dei costi e alla crescita dei ricavi, al fine di cercare un equilibrio economico.

Mai si è Intervenuti sui costi, sia del Governatorato che della CEI.

Quando gli spazi di miglioramento indicati da Viganò erano evidenti e consistenti. Basti pensare che il 50% dei costi del Governatorato sono di manutenzioni, riducibili del 50%. Basti pensare alle decine di milioni di euro sprecati per tenere in piedi i Media vaticani TV, Radio e Cei (’Avvenire).

A occhio e croce solo intervenendo su questi due punti si risparmierebbe un centinaio di milioni di euro all’anno.

Mai si è intervenuti sui ricavi, valorizzando le attività museali, filateliche e numismatiche. Gestendo il patrimonio immobiliare dell’Apsa (cosa che sembra impossibile riuscire a fare, chissà perché….).

Solo si son accresciuti i ricavi grazie alla partecipazione al business migratorio con Ong “vicine”. (cfr VaticanNews del 25-4 CORNECE mons. Barrio Preto).

Il sospetto potrebbe crescere ulteriormente fino a diventare certezza, se ora venissero proposte ed attuate altre azioni di risanamento, che sarebbero per loro natura sospettabili di esser mezzi di perseguimento dell’opera di distruzione economico finanziaria della chiesa.

Certo il Papa potrebbe fare un richiamo forte di allarme ai fedeli e chiedere un contributo straordinario per evitare il default. Ma chi ci crede che possa funzionare? Vediamo le altre opzioni sospettabili.

– Il Vaticano potrebbe chiedere di esser incluso negli aiuti previsti dall’UE con il Mes e il Recovery Fund. Magari a sostegno delle sue attività artistiche culturali e spirituali. Sarebbe un bel messaggio, si potrebbe persino intendere che vuole chiaramente avere la Troika in Vaticano a controllare…Essendo la Troika di cultura rigidamente protestante, finalmente capiremmo il perché della statua di Lutero esposta in Vaticano e la cacciata di Enzo Bianchi da Bose..

– La Santa Sede potrebbe anche imporre un contributo straordinario (una Patrimoniale) sulle ricche istituzioni ecclesiali quali i movimenti (CL, Cammino neocat, Focolarini, OD, ecc). Magari se lo meriterebbero per esser stati sempre compiacenti (per paura…) verso il pontificato anche se in disaccordo dottrinale. Però finiti loro, cosa resta? Sant’Egidio? Cosa ha di “spirituale” Sant’Egidio? Fa per caso un liquore “santegidio” per i paesi africani?

– La Santa Sede potrebbe chiamare una banca superesperta in ristrutturazioni finanziarie e patrimoniali, quale Goldman Sachs, per puro esempio. Così capiremmo in che mani ha deciso di mettersi… e dove andremmo a parare; per esempio i musei vaticani potrebbero diventare succursale della Fondazione Rockfeller?

– La Santa Sede potrebbe, in modo discreto, accettare la carità filantropica di un Soros o di un Gates. Il Vaticano diverrebbe sede europea dell’Unesco e promuoverebbe finalmente la vera e grande religione nel mondo globale post Covid: ”l’ambientalismo – animalista” (per la tutela dei pipistrelli).

Ecco il menù delle possibili azioni che manifesterebbe il reale obiettivo perseguito.

Io personalmente son convinto che tutto quello che è accaduto, e ha portato la chiesa di Bergoglio a questa situazione, sia stato voluto all’interno di un piano strategico apparentemente surreale, che solo Goethe poteva immaginare quando pensava al suo Faust.

Oppure poteva averlo immaginato un altro genio “religioso”, quale Auguste Comte, il “pontefice della fede positiva” che voleva fondare una religione comune per l’intera umanità in accordo con i gesuiti (vedi “appello agli ignaziani” del 1862). Magari oggi centocinquant’anni dopo questo sogno comtiano si avvera?

PezzoGrosso

§§§

