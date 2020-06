GERMANIA. PROTESTE DI VESCOVI CONTRO LE DERIVE SINODALI .

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la deriva impostata dalla Conferenza Episcopale tedesca sui temi della sessualità, dell’ordinazione femminile e del matrimonio, e la deriva autoritaria del vertice episcopale tedesco, contro le regole stabilite in Assemblea, stanno cominciando a suscitare reazioni anche all’interno del corpo episcopale d’Oltralpe. Come riporta l’articolo di LifeSiteNews, il vescovo ausiliare Dominik Schwaderlapp, di Colonia, ha appena annunciato di aver ritirato la sua collaborazione dal forum di discussione sulla sessualità umana, poiché la maggioranza dei suoi membri è contraria all’insegnamento della Chiesa in questo campo.

Inoltre, il vescovo Rudolf Voderholzer, di Ratisbona, (nella fotografia) ha appena criticato pubblicamente i metodi “autoritari” della direzione del cammino sinodale – tra questi il vescovo Bätzing, il nuovo presidente della Conferenza Episcopale – che ha deciso, senza consultarsi con l’assemblea generale, di istituire incontri regionali di discussione, nonché di aggiungere un nuovo argomento – la crisi del coronavirus – alla discussione.

“Se si decide di seguire una procedura partecipativa – ha affermato il vescovo Voderholzer – bisogna anche rispettarla ed evitare di agire in modo autoritario e da soli”.

Su questo sfondo, la nuova intervista del capo della Conferenza episcopale tedesca assume un significato particolare. Parlando con Publik-Forum della questione delle donne sacerdoti, il vescovo Bätzing si confronta con il fatto che “diversi papi hanno sottolineato che la questione dell’ammissione delle donne al sacerdozio è una questione chiusa. Papa Francesco non fa eccezione”. Egli risponde sottolineando che “nella Chiesa cattolica esiste un’autorità decisionale, con il collegio dei vescovi “cum Petro e sub Petro”. Ma ciò non significa che non si possa continuare a discutere la questione dell’ordinazione femminile”. Ha poi insistito sul fatto che “la questione è presente, in mezzo alla Chiesa!”.

Bätzing ha continuato spiegando che “tra il popolo di Dio, gli argomenti per il “no” all’ordinazione femminile spesso non sono più accettati. Per questo sono molto favorevole a trasportare le intuizioni e le decisioni che raccoglieremo nel cammino sinodale – anche per quanto riguarda le donne e gli uffici – a Roma, a livello della Chiesa universale”.

“Ciò che si sta sviluppando attraverso un sinodo, deve anche essere chiarito e deve trovare risposta con l’aiuto di un sinodo – ha affermato – perché questo è l’elemento nuovo che è diventato forte sotto Papa Francesco”.

Il capo dei vescovi tedeschi propone quindi che un Sinodo dei vescovi a Roma sotto Papa Francesco discuta la questione dell’ordinazione femminile.

