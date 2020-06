PROPOSTA: AGGIUNGERE AL ROSARIO I “MISTERI DELLA DISFATTA”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, da qualche giorno ho sulla scrivania del computer un commento di un sacerdote amico di Stilum Curiae, don Sandro, che mi sembra giusto proporre anche a quanti normalmente non seguono i commenti agli articoli; o a quanti potrebbero non averlo visto. E mi sembra che sia un modo per cominciare a festeggiare – se quanto dice il prof. Zangrillo risponde a verità, come personalmente non dubito, l’inizio dell’uscita dal tunnel di terrore, insipienza panico e strumentalizzazioni in cui tante forze indipendenti ma unite dall’unico interesse di creare paura, (grazie a mass media complici e fomentatori) ci hanno mantenuto in queste settimane. Con un sorriso. Amaro, ma che vogliamo fare? Giusto quelli, di sorrisi, sembra che abbiamo a disposizione. Buona lettura.

§§§

Caro dott. Tosatti, non vorrei sembrare dissacrante, ma propongo di inserire, nei tradizionali Misteri del Rosario, anche una nuova serie di misteri: quella della DISFATTA.

1° mistero: La disfatta di un governo incompetente e incapace di far fronte ad una emergenza.

2° mistero: La disfatta di un popolo cristiano che si lascia abbindolare da false promesse e comandare a bacchetta.

3° mistero: La disfatta dei vescovi che si allineano ad un potere dispotico e ne sposano le idee.

4° mistero: La disfatta dei preti che obbediscono supinamente e dimenticano il loro dovere di fronte a Dio e al popolo.

5° mistero: La disfatta di una Europa che si dimostra disunita e ben lontana dalla ricerca del bene di tutti.

Per questi misteri occorre davvero pregare, perché ricordiamo le parole di Gesù: Io sono con voi, fino alla fine dei tempi.

§§§

