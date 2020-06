LA LEGGE VATICANA ANTI-CORRUZIONE È LA VENDETTA (PARZIALE) DI PELL.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante proporvi la traduzione parziale di un articolo apparso su Church Militant, e relativo alla promulgazione di un nuovo codice per l’assegnazione degli appalti in Vaticano. Interessante in sé, e perché rende giustizia a una persona, il cardinale George Pell, che ha cercato senza molta fortuna di rendere più trasparenti e limpide le finanze vaticane. L’originale dell’ articolo è in questo collegamento.

§§§

Il nuovo e travolgente codice degli appalti di Papa Francesco che regola l’assegnazione dei contratti della Santa Sede viene salutato come il frutto degli incessanti sforzi di George Pell per “prosciugare la palude vaticana” dalla corruzione radicata e dal nepotismo.

Il decreto, pubblicato lunedì, cerca di porre fine alla secolare pratica italiana del favoritismo nei rapporti d’affari, mentre a chiunque sia stato condannato o sia sotto inchiesta per frode, riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale, sfruttamento di minori o di esseri umani, finanziamento del terrorismo o partecipazione alla criminalità organizzata è proibito partecipare alle gare d’appalto per gli appalti vaticani.

Il “Regolamento sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza degli appalti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, promulgato come “Lettera Apostolica in forma di motu proprio” (“di propria iniziativa”), centralizza l’aggiudicazione di appalti di beni e servizi nell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA). Il decreto crea una gara d’appalto imparziale e lancia un assalto frontale a tutte le forme di “conflitto d’interessi”.

Sulla scia del buco nero finanziario creato dalla pandemia del virus Wuhan, mira anche a raggiungere “l’uso sostenibile dei fondi interni” e a recuperare la credibilità perduta sottolineando “l’etica nell’orientamento delle scelte economiche” e “il rispetto della dottrina sociale della Chiesa” nei rapporti finanziari.

Fonti vicine al Segretariato per l’economia del Vaticano, creato da papa Francesco nel 2014, hanno detto a Church Militant che Pell “Il Colosso” era stato nominato proprio per imporre trasparenza e responsabilità a un sistema finanziario che si vantava di essere opaco e irresponsabile.

Lo stesso Pell ha scritto nel 2014 che il Vaticano “dovrebbe adottare gli standard finanziari internazionali contemporanei, come il resto del mondo” e “le procedure vaticane dovrebbero essere trasparenti, con una rendicontazione finanziaria sostanzialmente simile a quella di altri Paesi”.

Ha anche insistito per “un bilancio annuale consolidato [da] rivedere da parte di una delle quattro grandi società di revisione” e per “una separazione dei poteri e che all’interno del settore finanziario… molteplici fonti di autorità”.

Gli osservatori sottolineano che non tutte le proposte di Pell sono state incorporate nell’editto di Papa Francesco. “Confiderei di più nell’impegno di Papa Francesco per la trasparenza finanziaria per combattere la corruzione finanziaria se riconfermasse una società contabile internazionale per condurre una revisione indipendente delle finanze del Vaticano”, ha detto il diacono Nick Donnelly a Church Militant.

“Ciò di cui c’è urgente bisogno ora sono i fatti, non solo le parole, per prosciugare la palude vaticana dalla corruzione e dal nepotismo”. Il cardinal Pell aveva incaricato una società di contabilità di fama mondiale, Price Waterhouse Coopers, di effettuare questa revisione contabile, ma è stata annullata dal Segretario di Stato Cdl. Parolin nel 2016″, ha detto il crociato per il rilascio di Pell dal carcere.

§§§

