2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA. MONS. ICS RICORDA LEONE XIII…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. ICS proprio oggi, nell’occorrenza della festa della Repubblica Italiana, ha voluto inviarci una memoria storica di un grande pontefice, Leone XIII, e delle su fortissime dichiarazioni contro la Massoneria, che come ben sappiamo ha giocato un ruolo non irrilevante dell’unificazione del Paese, e in tutto il Novecento, e adesso…ciascuno può giudicare con i suoi occhi, osservando trame e legami sovranazionali e sovra confessionali. Come ho già fatto forse in passato, vi suggerisco, sia pure con le dovute tare, la lettura dell’opera di Gioele Magaldi, e soprattutto dell’opera di p. Paolo Siano. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti. vorrei solo, nella ricorrenza del 2 giugno che festeggia la nascita della Repubblica italiana, fare un brevissimo excursus storico, grazie a documenti di Magistero scritti da un grandissimo papa, Leone XIII.

Senza commenti.

Nel 1884 Papa leone XIII (fu papa dal 1878 al 1903) scrisse l’Enciclica “Humanum Genus” per denunciare i rischi che rappresentavano per l’intera umanità, le sette segrete (massoneria).

In Italia le logge erano persino il punto d’appoggio del Governo (Depretis).

Soprattutto il Papa evidenziava la macchinazione per togliere di mezzo il potere spirituale del Pontefice e far scomparire dal mondo il Pontificato. La stampa dell’epoca soprattutto quella protestante tedesca e liberale francese furono naturalmente ferrocementi ostili al documento.

Subito dopo il Sant’Officio emanò istruzioni per tutti i vescovi del mondo. Otto anni dopo (1892) Leone XIII scrisse, nell’Enciclica “Custodi di quella fede” che detta setta era nemica dell’Italia perché il suo patriottismo è orientato solo al dominio.

Dieci anni dopo la Humanum Genus, nella Lettera apostolica “Praeclara gratulationis” (1894), Leone XIII specificò che il fine di questa setta è la distruzione della religione cattolica e dell’ordinamento civile (matrimonio, famiglia, istruzione, educazione).

In questa stessa Lettera dichiara che la setta proclama il culto della natura e pretende di regolare la verità solo secondo questa, in modo che l’uomo ritorni al costume di vivere pagano.

Altri otto anni dopo, nel 1902 Leone XIII scrive la Lettera Apostolica “Annum ingressi” in cui ribadisce che detta setta è nemica di Dio e della Chiesa, essendo personificazione permanente della rivoluzione ed agisce grazie ad una rete che abbraccia tutte le nazioni in collegamento con altre sette, infiltrata in tutti gli ordini sociali formando uno stato invisibile. Dice anche che (- piena di spirito di Satana -) vanta fini umanitari e pur professando rispetto anche alla religione, mira allo sterminio del sacerdozio e degli ordini religiosi. Leone XIII concluse la Humanum Genus ricordando i Papi suoi predecessori che hanno combattuto la setta. Da Clemente XII (nelle Costituzione “In eminenti” 1738) a Benedetto XIV (nelle Cost. “Providas” 1751), Pio VII (nella “Ecclesiam a Jesu Christo” 1821).

Leone XII (in “Quo graviora” 1825).

Altri Papi che ratificarono la condanna furono Pio VIII nel 1829, Gregorio XVI nel 1832, e finalmente Pio IX nel 1846 (nella famosa “Qui pluribus”).

Solo per memoria storica.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti