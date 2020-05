MONJA DE CLAUSURA A MONS. VIGANÒ. DOS CARTAS.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, el arzobispo Carlo Maria Viganò nos hace partícipes de una carta recibida de una monja de clausura, y de su respuesta a ella. Un intercambio epistolar verdaderamente muy interesante, y digno de atención y reflexión. Disfrute la lectura.

§§§

Novena de Pentecostés 2020

Reverendísima Excelencia Monseñor Carlo Maria Viganò,

Soy una monja de clausura y le escribo después de una conversación con nuestro Padre espiritual. Nuestro discurso fue sobre el último “Apelo” que se difundió por el mundo para despertar las conciencias del peligro inminente que ahora nos presiona detrás de la máscara de la emergencia del “coronavirus”. Y es interesante notar que incluso los no creyentes están alarmados por este nuevo curso despótico. La situación es cada vez más abrumadora, por supuesto, pero la estrategia utilizada por Bergoglio y sus fuerzas aliadas se refiere a una técnica de aislamiento y desintegración de cualquier grupo que pueda formar una fuerza contraria. La llamo “contrafuerza” porque la palabra “resistencia” me parece muy “humana” y algo insuficiente.

En el corto plazo, probablemente, la preparación para la manifestación del Anticristo será cada vez más impuesta y opresiva, incluso para los pasos que Bergoglio decidirá tomar en su preparación. El objetivo, por supuesto, es eliminar las cabezas “calientes” y subversivas que se interponen en el camino de un diseño ya planificado y que no espera nada más que realizarse plenamente. La preocupación que he comunicado a nuestro Padre espiritual es el hecho de que no existe una “contraorganización” incluso dentro de la “Iglesia Verdadera”, como una especie de “Iglesia clandestina”, capaz de moverse de manera coordinada, tan amplia como sea posible. De hecho, los próximos pasos serán específicos para inmovilizar cualquier rebelión, lo que será factible precisamente para esta “estrategia” (ya no tan clandestina) de aislamiento e imposibilidad de acción.

Como monja de clausura, creo en “estrategias” muy diferentes y sobrenaturales, que también eluden considerablemente a las fuerzas más organizadas y totalitarias. Pero el problema es que el tiempo me parece muy corto. Y aquí, me gustaría hacerle saber que incluso nuestra madre abadesa en la mesa a menudo nos lee sus intervenciones lúcidas y bien definidas. Cuando escuchas la voz de la justicia y el amor por Cristo y su Iglesia, no puedes dejar de reconocerla.

El Padre espiritual sugirió que le comunicara estas reflexiones, animándole a seguir adelante. Le digo de inmediato que no soy una mística y ni siquiera una santa, pero me hago la voz de muchas otras voces silenciosas de la Iglesia, recordándole que no está solo, y que la lucha solo ha comenzado.

Al observar las firmas del Apelo, me parece que hay tantas posibilidades de trabajar precisamente para la coordinación, para “avanzar juntos” como un pequeño ejército de la Inmaculada Concepción (… y también incluyo a los no creyentes, como “potencial” del mismo ejército , incluso inconscientemente). Si San Maximiliano M. Kolbe llamó a la Virgen “La siempre Victoriosa”, también es cierto que en la Bula de Pío IX se le llama con autoridad “La Eterna Enemiga” del demonio. Y sabe mejor que yo que la batalla a la que me refiero es precisamente esta: la verdadera apuesta es la salvación eterna de muchas almas.

Estas mis pobres líneas quieren ser un pequeño estímulo para que no se rinda y continue también en un trabajo de diálogo constructivo con aquellos “pocos” pero buenos monseñores, sacerdotes y religiosos que sufren por las mismas razones. Muchos podrían ser las inspiraciones del Espíritu Santo en estas almas en estrecha colaboración. En cuanto a las calumnias, los malentendidos y los diversos personalismos que le hacen sufrir, estas son todas las cosas que ha conocido de cerca y representan las gemas colocadas en la corona que le espera … pero no es una “corona” aún completa: La Inmaculada misma quiere ultimar sus gemas más preciosas.

Me gustaría concluir con una referencia al famoso milagro atribuido a Santa Clara que hizo que los sarracenos, llegados a los muros del monasterio, huyeran sin regresar jamás. El milagro ocurrió debido a la fe de ella, que ha sido definida como la “Huella de la Madre de Dios” más fiel y precisamente en virtud de su amor por el Santísimo Sacramento, la verdadera Luz contra cualquier oscuridad. Digo esto porque “estas” son las “fuerzas” en las que confiamos y que los enemigos temen. El milagro ocurrió solo hasta llegar al límite, cuando las esperanzas humanas se habían reducido a cero. Si el Triunfo del Inmaculado Corazón no está muy lejos, ahora es el momento de la batalla y con su liderazgo la Corredentora quiere vernos luchar, sufrir e implorar Su Victoria que ahora está cerca de nosotros.

Le agradezco por haberme leído pacientemente y humildemente le pido su bendición, también para toda la comunidad. Acuérdese de mí en su Santa Misa diaria.

In Corde Matris

Carta firmada de una monja de clausura.

29 de mayo de 2020

San Vigilio Obispo y Mártir.

***

Querida hermana,

Muchas gracias por su carta, que leí con gran conmoción. Comparto plenamente su visión clara y realista de la actual situación de crisis que involucra a la Iglesia y al mundo.

Con una mirada sobrenatural, corroborada por la Sagrada Escritura y por los diversos mensajes de Nuestra Señora, podemos entender que en este momento se ve con mayor claridad la dimensión real del choque de época entre el Bien y el Mal, entre los hijos de la Luz y los hijos de la oscuridad. Lo que realmente nos deja escandalizado es ver cómo los líderes de la Jerarquía se ponen abiertamente al servicio del príncipe de este mundo, haciendo que las demandas onusianas del globalismo, la hermandad masónica, la ecología malthusiana, la inmigración, sean propias para una religión mundial única sin dogmas y sin moral, de acuerdo con los deseos de la masonería: es evidente que Bergoglio, y quien está detrás de él y lo apoya, aspira a la presidencia de esta parodia infernal de la Iglesia de Cristo.

Usted también habrá notado, querida hermana, la insistencia de muchos prelados y medios católicos sobre la presunta necesidad de un nuevo orden mundial: los cardenales y obispos, La Civiltà Cattolica y Vatican News, Avvenire y L’Osservatore Romano, hablaron sobre ello. La arrogancia de aquellos que saben que pueden decir cosas inauditas gracias a la protección de que disfrutan. Pero con una inspección más cercana, se ve claramente es la organización de los malvados, su capacidad de moverse y actuar, su capacidad de disimular: están tan seguros de que ahora han alcanzado sus objetivos, que con arrogancia y ostentación han revelado abiertamente sus intenciones, dejando de lado esa prudencia y astucia que en otros momentos les había permitido mantenerlas ocultas. Así descubrieron los defensores del gobierno mundial y las élites que quieren imponer su tiranía a los pueblos; aquí se descubren, incluso aquellos que se prestan a sí mismos como el brazo religioso de un neopaganismo, definido como una “green apostasy”. Sabemos quiénes son, qué mueve sus acciones y cuáles son sus fines: detrás de ellos siempre está el príncipe de este mundo, contra quien la Reina de las Victorias lidera a nuestras milicias maltratadas, junto con las huestes celestiales mucho más terribles. Pero ya que hemos elegido de qué lado estar, no debemos temer, porque Nuestro Señor ya ha ganado, al tiempo que nos ofrece la preciosa oportunidad de tejer, en estos días apocalípticos, una corona especial.

Creo que el punto esencial para conducir efectivamente una batalla espiritual, doctrinal y moral contra los enemigos de Cristo es la persuasión de que la crisis actual es la metástasis del cáncer conciliar: sin haber entendido la relación causal entre el Vaticano II y su lógica y consecuencias necesarias durante los últimos sesenta años, no será posible llevar al timón de la Iglesia en la dirección de la ruta trazada por el Timonel Divino y mantenida durante dos mil años. Nos han catequizado durante décadas con ese odioso “no hay vuelta atrás” en la liturgia, en la fe, en la moral, en la penitencia, en la ascesis: hoy escuchamos retomar servilmente las mismas expresiones también en la esfera civil, cuando tratan de adoctrinar a las masas que “nada será como antes”. Modernismo y Covid-19 están unidos por la misma marca, y para aquellos que miran hacia lo trascendente no es difícil entender que el terror de aquellos que quieren hacernos creer que la carrera hacia el abismo es inevitable e imparable consiste en no darles fe, en ignorarlos, en exponer su conspiración. Esta es nuestra tarea hoy: abrir los ojos de muchas personas, incluidos clérigos y religiosos, que aún no han compuesto el panorama general, limitándose a mirar la realidad de manera parcial y descompuesta. Una vez que les hayamos hecho entender el mecanismo, entenderán todo lo demás.

Se puede, querida hermana, dar marcha atrás; debemos asegurarnos de que el bien que nos fue robado fraudulentamente nos sea devuelto: pero solo en la coherencia de la doctrina, sin compromiso, sin ceder, sin oportunismo. El Señor se dignará concedernos el participar de Su Victoria, incluso si somos débiles y sin medios materiales, solo si nos abandonamos totalmente a Él y a su Santísima Madre.

Me encomiendo a sus oraciones y a las de sus hermanas, mientras la bendigo cordialmente a Usted y a toda su comunidad.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti