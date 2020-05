INFORMAZIONE CATTOLICA LANCIA UNA PREGHIERA AL SACRO CUORE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, gli amici di Informazione Cattolica, il sito di cui vi abbiamo già parlato, ci hanno informato di una loro iniziativa di carattere spirituale, che certamente interesserà molte persone, e di cui vi diamo perciò notizia. Buona lettura.

§§§

Il mese di giugno, come è noto, è tradizionalmente dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù Cristo Nostro Signore. Questa pratica è antica quanto la Chiesa che, come ben sappiamo, è “nata dal Cuore trafitto del Redentore”, come ha spiegato Pio XII nella Haurietis aquas, n. 39.

San Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274), cardinale e dottore della Chiesa, ha scritto che “il ricordo vivo dell’amore di Cristo per noi ha trovato un’espressione nella devozione del suo Cuore. Da questo Cuore squarciato viene a noi tutto: l’amore infinito del Padre, la grazia e la salvezza. Quante consolazioni possiamo provare quando pensiamo che siamo infinitamente amati dal Cuore del Dio Salvatore; che in ogni momento è pronto ad ascoltare le nostre suppliche; che in ogni istante prega per noi; e che ci invita ad andare da lui, a riposare sul suo Cuore! ‘Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi: Io vi farò riposare’. Apriamo dunque il cuore alla confidenza e alla fiducia, poiché non c’è un bene e una gioia più grande che abitare in questo Cuore”.

Proprio per continuare a diffondere questa splendida devozione il sito INFORMAZIONE CATTOLICA lancerà, a partire da domani, lunedì primo giugno, una iniziativa spirituale attraverso il web per invogliare alla preghiera al Sacro Cuore.

“Anche da quel Cuore trafitto sulla Croce sgorgo quel sangue dal quale tutti noi siamo stati redenti. Questa stupenda devozione al Sacro Cuore di Gesù dovrebbe aiutarci a conoscere e amare sempre più Nostro Signore, a svelarci i misteri della sua misericordia e della sua giustizia, i sentimenti di amore che nutre per ciascuno di noi”, ha dichiarato il responsabile di Informazione Cattolica, il teologo spirituale Matteo Orlando. “Il Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, e quello che rappresenta, dovrebbe diventare il centro, l’anima, la vita di tutta la Chiesa militante. Per questo motivo dal primo giugno proporremo ogni giorno (e per 30 giorni) ai nostri lettori: – un diverso aforisma quotidiano di Padre Pio, tratto dal suo celebre Epistolario, accompagnato dalla Coroncina (in versione testuale e video) che il grande santo consigliava di recitare al Sacro Cuore per chiedere le grazie divine; – un articolo che riporterà la riflessione spirituale legata al Sacro Cuore, e per ognuno dei giorni del mese di giugno, del sacerdote di venerata memoria Don Giuseppe Tomaselli; – un articolo al giorno, per tutto il mese di giugno 2020, per conoscere e amare sempre più San Giuseppe, il Padre Putativo di Nostro Signore Gesù, l’uomo che più di tutti ha conosciuto questo Sacro Cuore. Intanto da oggi, 31 maggio, abbiamo iniziato a pubblicare quotidianamente la Tredicina a Sant’Antonio di Padova, un’antica forma di preghiera devozionale costituita di tredici invocazioni, il cui numero rimanda immediatamente al giorno della Festa del Santo. Con l’espressione ‘Tredicina’ si indica anche il periodo di preparazione alla Festa del Santo che va dai vespri del 31 maggio ai vespri del 12 giugno ma può anche indicare i tredici martedì che precedono la Festa del Santo, detti per questo motivo Martedì Maggiori. Martedì 17 giugno 1231 vennero officiati i solenni funerali del Santo a Padova e vennero attestati i primi miracoli dopo la morte del grande taumaturgo e predicatore portoghese. Come scrive un biografo, in quel giorno dei funerali, ‘moltissimi colpiti da diverse infermità furono portati presso la tomba e tosto ricuperarono la salute per i meriti del beato Antonio. Infatti appena ogni malato riusciva a toccare l’Arca, subito godeva di trovarsi libero da ogni malattia’”.

È possibile seguire pregare e meditare con gli articoli proposti visitando:

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti