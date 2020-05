PAOLO TANGA: PERCHÉ SAREBBE SAGGIO FAR RINASCERE L’IRI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il dottor Paolo Tanga, che ormai conoscete, già Direttore Principale della Banca d’Italia ci ha inviato un’ulteriore riflessione, a completamento dell’articolo precedente, che aveva come focus il debito pubblico, e la possibilità di neutralizzarne gli effetti negativi. Buona lettura.

§§§

L’ultimo mio lavoro (COME SI PUÒ TAGLIARE IL CAPPIO DEL DEBITO PUBBLICO) non era completamente sviluppato. In esso, sintetizzando, enunciavo che bisognava approfittare dell’allentamento consentito dalla crisi indotta dal covid19 per assumere un’iniziativa coraggiosa e semplice che ci avrebbe portato ai primi posti dell’economia mondiale: abolire tutte le imposte dirette per coloro che avessero provveduto a sottoscrivere titoli del debito pubblico appositamente emessi a un tasso di interesse dello 0,50 per cento. La disamina quantitativa dimostrava che tutto avrebbe contribuito a un rilancio dell’economia italiana con vantaggi sia dei cittadini che vi aderivano che dello Stato. Lo sviluppo della domanda di beni e servizi conseguente alle maggiori disponibilità (le imposte lasciate nelle tasche dei contribuenti) si riverserebbero sulle imprese per cifre consistenti facendo recuperare il fermo delle attività dal quale non siamo completamente usciti.

Lo Stato, poi, trovandosi con una disponibilità di ben 838,9 miliardi di euro da impiegare in un’attività di investimento, avrebbe povuto costituire una nuova IRI. Questo punto non l’ho sviluppato per non appesantire l’articolo nel quale erano presenti già troppi numeri: chissà perché si nutre tanta avversione per i numeri, quando invece a tutti piacerebbe averne tanti sui conti in banca!

Il motivo di fondo dell’articolo, comunque, è stato capito, come ho potuto rilevare dai commenti dei lettori:

si sottoscrive il debito pubblico

chi non ha disponibilità per sottoscrivere il debito pubblico ha una banca disponibile a prestargli anche l’intero ammontare dei soldi necessari, ciò perché i titoli acquistati rimangono depositati a garanzia del prestito, annullando qualunque rischio

si aboliscono le imposte dirette

come dimostrato dai conteggi, le entrate dello Stato che vengono meno sono parzialmente compensate da maggiori introiti di Iva dovuti alle maggiori vendite di beni e servizi, possibili grazie all’abolizione delle imposte sul reddito e al conseguente uso – spendendo – delle maggiori disponibilità

risparmi nel costo del debito pubblico, peraltro restituibile anticipatamente grazie alla circostanza che, per una moneta che viene emessa a debito, gli interessi necessari per azzerare il debito globale diventano usurari per il semplice fatto che per averne la disponibilità occorre richiederli in prestito

se le operazioni di credito collegate all’acquisto del debito pubblico fossero fatte da un Istituto di proprietà pubblica ed estese all’intero acquisto di detti titoli si azzererebbe anche il costo del debito pubblico di nuova emissione, salvo quel piccolo margine dovuto al pagamento semestrale delle cedole sui titoli.

A questo punto le imposte dirette incassate dallo Stato italiano nel 2019 e abolite dal 2021 dall’iniziale importo di 252,3 mld di euro sarebbero parzialmente compensate e la rinuncia sarebbe limitata ad appena 129,12 mld.

Concludevo l’articolo con l’idea che la cosiddetta nuova IRI avrebbe dovuto avere un ritorno dagli investimenti almeno pari al 15,39 per cento.

Qui mi sarei aspettata la contestazione: ma come? lo Stato si trova con 838,9 mld di euro da investire e basta?

Già, c’è sempre la ripugnanza di andare a verificare i numeri!

Se il lavoro viene svolto per bene è chiaro che, con un’ottima programmazione, lo Stato attua piani di investimento per 838,9 mld di euro perciò dovrà pagare fatture per detto importo, quindi comprensive di iva; calcolando l’iva al 22 per cento incasserà imposte per 151,3 mld di euro, pertanto il gettito da imposte sarebbe più alto di quello precedente di ben 22,18 mld di euro.

Ciò, ovviamente, senza tener conto degli effetti moltiplicativi dell’investimento della differenza (687,6 mld), grazie ai quali ci sarà un incremento dell’occupazione, ulteriore aumento dei consumi, altre entrate fiscali, da impiegare in ulteriori investimenti diretti ad aumentare le entrate dello Stato per ridurre il debito pubblico e fare gradualmente a meno anche delle altre imposte.

Particolare attenzione, perciò, sarà quella di valorizzare e preferire il made in Italy, infatti, i Paesi del Nord Europa non vogliono rinunciare ai facili guadagni connessi alla moneta a debito, mentre i politici continuano a tenere una posizione di subordinazione esterofila, contagiando i loro simpatizzanti.

Con i migliori saluti, Paolo Tanga

P.S. Come le banche riescono a moltiplicare il denaro creandolo dal nulla, allo stesso modo lo Stato può immettere spesa pubblica per investimenti per aumentare le entrate di bilancio. Poi potrà scegliere se ridurre le imposte o avviare una nuova spirale per ridurre la produttività delle sue nuove imprese al fine di privatizzarne gli utili e socializzarne le perdite.

§§§

