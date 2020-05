RVC, BOSE E GLI STORICI STRAFALCIONI DELLO STORICO MELLONI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, se avete davvero voglia di farvi qualche grassa risata, per compensare la depressione da Coronavirus, confinamento e disgusto per il mondo in generale, la Chiesa e il nostro Paese in particolare, vi consigliamo la lettura del commento che il prof. Alberto Melloni dedica a pag. 28 della Repubblica di ieri alle vicende di Bose, oggetto di una visita apostolica e di misure di allontanamento del fondatore, Enzo Bianchi e di altre tre persone. Romana Vulneratus Curiae l’ha letto, e ci ha mandato questo commento. E, in calce, faremo un paio di osservazioni anche noi…Buona lettura e buon divertimento.

§§§

“STILUM CURIAE“ ha colpito Papa Francesco.Lo spiega Melloni su Repubblica.

RVC a Melloni (RVC è esperto di complotti vaticani)

Caro Tosatti, se Melloni fosse un virologo dovrei pensare che è stato lui ad aver avuto il genio di inventare il Covid 19 per mettere tutti contro tutti, vivi contro vivi e persino morti contro morti…

Per qualcuno il Covid potrebbe esser conseguenza di un “frullato” di estratti di pipì di pipistrello, qualche goccia di HIV, l’alito di un guerriero cinese di Xian riportato alla vita, e naturalmente la “manina” dei servizi segreti (deviati) cinesi, americani, più l’inevitabile Mossad.

Così è, più o meno, formulata la spiegazione di Melloni, nell’articolo citato, sulla cacciata di Enzo Bianchi da Bose. Dove naturalmente i veri colpevoli sono i biechi servizi segreti dei catto-tradizionalisti (lui li chiama “integristi”) che son riusciti a generare persino un peggioramento degli umori gastrici di Eugenio Scalfari dopo la cacciata del suo amichetto da Bose.

Stavolta il Melloni però, nell’intento di formulare un Covid–Vaticano, è andato oltre se stesso.

Melloni, come potete leggere sotto, riprende un comunicato del Sito di Bose che pone “domande inquietanti” in lamentazione della cacciata del suo fondatore e guru Bianchi, con una considerazione talmente forzatamente illogica che mi ha fatto subito appunto pensare al Covid 19.

Melloni ci viene a raccontare che il provvedimento di cacciata di Bianchi, scritto dal segretario di stato Parolin, è stato approvato personalmente dal Papa, con una specifica formula che fa intendere che la decisione non è stata provocata dalla richiesta di qualcuno, ma voluta dal Papa.

Ciononostante (ed è qui la grandezza del sofista Melloni…) il nostro Melloni spiega che proprio questo atto voluto dal Papa è un attacco al Papa. In pratica, dice, che la faida vaticana dei tradizionalisti contro Francesco ha saputo utilizzare la litigiosità fra i monaci di Bose, la Segreteria di Stato e il Papa stesso, per cacciare una persona vicina al Pontefice. Cioè Papa Francesco fa del male a se stesso ed alla sua Chiesa per “ far stappare champagne” agli integristi, ai tradizionalisti, suoi nemici mortali. Nessun cenno da parte di Melloni al fatto che Enzo Bianchi avesse da tempo fatto dichiarazioni eretiche, del tipo che non c’è la vita eterna e dopo la morte tutto è finito, o che la Madonna non era vergine e Gesù è stato uomo, solo uomo, completamente uomo. Che tutti i Concili, da Nicea a Vaticano II, han solo dichiarato scempiaggini. No tutte cose che Melloni e Unesco, invece, approvano.

Ma no, la cacciata di Bianchi è dovuta a “Stilum Curiae”! Stavolta però rivolto dal Papa contro se stesso? Caro Tosatti, gioisca, lo avrebbe mai immaginato ? Lo scrive Melloni, mica Tornielli.

Come una pandemia (Covid) è conseguenza mortale (ci dicono) degli eccessi del potere capitalistico, così la cacciata di Bianchi è la conseguenza degli eccessi del potere bergogliano.

Questo articolo di Melloni ci spiega infatti il crollo del potere dell’attuale pontificato . La decadenza definitiva di un potere ha quale sintomo principale l’AUTOLESIONISMO, che contraddice persino l’istinto di sopravvìvenza. Il punto più elevato della decadenza di un potere sta proprio nel voler avvilire se stesso, nell’autodegradarsi, nel deridere gli amici e alleati di prima. Nel fare del male e se stesso ed agli amici. Un vero dissesto autolesionistico di questo pontificato, certificato da Melloni e Scalfari. Grazie a Stilum Curiae (lo scrive Melloni).

Suo RVC

§§§

Non possiamo, per questioni di copyright, riportare integralmente l’articolo di Melloni, ma ne citiamo un paio di punti che ci sembrano divertenti. Non dimentichiamo che Melloni è ordinario di storia del Cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia. Nel suo scritto Melloni afferma che sarebbe stata la faida vaticana anti-Francesco a silurare Bianchi, come in precedenza erano state allontanate persone vicine al pontefice, mons. Dario Viganò e il generale Domenico Giani. Dario Edoardo Viganò è stato scoperto a pasticciare maldestramente e pubblicamente con una lettera di papa Benedetto XVI, per fargli dire che approvava una collana di libri in cui scrivevano alcuni suoi nemici e avversari storici; se non ricordiamo male, aveva pubblicato solo parte della foto della lettera del papa emerito, ed è stato obbligato a lasciare travolto dallo scandalo. Che c’entrano le faide vaticane?

Quanto al generale Giani è stato vittima, come molti altri, del fuoco amico: ha chiesto al Pontefice l’autorizzazione per un’operazione delicata, perquisizioni in Segreteria di Stato; l’ha avuta; e poi dopo averla eseguita, alcuni fedelissimi del Pontefice si sono lamentati per le cattive maniere, poverini, e come ha fatto diverse altre volte il Pontefice invece di coprirlo con la sua autorità se ne è liberato…Quindi che cosa c’entra con la visita apostolica di Bose, Melloni lo dovrebbe spiegare. E se questo è il metodo usato per fare Storia, creando analogie fittizie fra elementi incompatibili, Dio protegga l’Università di Modena-Reggio Emilia.

Ma c’è un altra osservazione che Melloni fa, e che suscita l’ilarità: Melloni lamenta che del provvedimento contro Enzo Bianchi (che non è neanche un presbitero, ma un laico) nessuno abbia informato il patriarcato Ecumenico, o il Patriarcato di Mosca, o le varie Chiese con cui “Bose aveva legami fraterni”. Cioè, la Santa Sede avrebbe dovuto chiedere il permesso a Kirill I o a Bartolomeo per regolare una disputa fra frati di una piccola realtà locale italiana? Professore, ma siamo sicuri? Comunque, insisto: se siete un po’ giù, procuratevi il commento di questo professore tanto stimato dall’intellighenzia di sinistra e di governo, che non a caso elargisce lauti finanziamenti alla sua fondazione. Sempre nel nome della Chiesa povera per i poveri.

§§§

