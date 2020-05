TRIESTE. ROSARIO CONTRO I SACRILEGI EUCARISTICI. LE IMMAGINI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali come vi ricorderete qualche giorno fa Stilum Curiae ha dato notizia dell’iniziativa di un rosario di riparazione organizzato da un comitato di fedeli laici a Trieste a causa delle disposizioni contenute nel protocollo firmato dal Ministero dell’Interno e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Gli amici di Trieste ci hanno mandato un comunicato per dare conto dell’esito dell’iniziativa, e alcune fotografie che volentieri pubblichiamo. Buona lettura.

§§§

Il giorno 23 maggio a Trieste, nella centralissima, Piazza Sant’Antonio Nuovo, alle ore 17.00, è stato recitato un Santo Rosario in riparazione del sacrilego Protocollo sottoscritto dalla CEI in data 7 maggio u.s.

E’ stata la prima manifestazione, in Italia, con la quale i fedeli hanno fanno sentire la propria voce per riparare l’oltraggioso Protocollo avente ad oggetto la celebrazione della Messa in virtù del quale N.S. Gesù Cristo non è più ricevuto come l’Ostia Santa Immacolata Incorrotta ed Incorruttibile ma quale possibile strumento di infezione e di contagio!

L’introduzione del guanto poi, solleva drammatici interrogativi circa la purificazione dello stesso e la possibilità che frammenti Eucaristici siano destinati alla dispersione.

La sola possibilità che ciò possa avvenire dovrebbe immediatamente condurre i pastori ad opporsi ad una tale prassi.

Del pari, coloro che hanno partecipato al Rosario hanno voluto testimoniare come l’imposizione ai fedeli della Comunione sulla mano vìola la legge universale della Chiesa che prevede la Comunione sulla lingua quale forma ordinaria di ricezione, e quale diritto inalienabile per il fedele, in ogni tempo, in ogni luogo ed in ogni condizione.

La partecipazione alla manifestazione è stata oltremodo inaspettata: la piazza è stata riempita dai fedeli che hanno recitato il Santo Rosario in latino cantando il Salve Regina e le Litanie Lauretane.

Il reverendo don Cristiano Verzier, del clero diocesano triestino, ha diretto il pio esercizio impartendo la benedizione finale.

Sotto il pronao della chiesa alcuni fedeli hanno esposto lo striscione: “BASTA SACRILEGI EUCARISTICI”.

La preghiera è stata organizzata Comitato “beato Francesco BONIFACIO” per la difesa della SS. Eucarestia ed è stata partecipata dal Movimento cattolico per la famiglia e la vita e da altri gruppi mariani.

Questo è il collegamento al Comitato.

La persona in costume è Alexander cattolico georgiano, in costume tradizionale della regione di Tblisi (ha già vissuto la persecuzione dei cattolici in Unione Sovietica).

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti