MONS. ICS. DOPO “QUERIDA AMAZONIA” CI SARÀ “DEAR CHINA”?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ieri il Pontefice regnante ha ricordato, nel giorno di Maria Ausiliatrice, la Cina e i cattolici che vivono là. Un messaggio che – per quanto riguarda la preghiera alla Vergine – è piaciuto a mons. ICS, che però ha analizzato con finezza parole e situazione, e ne ha tratto un’ipotesi molto interessante. Buona lettura.

§§§

Caro dottor Tosatti, allego il link con una bella preghiera indirizzata da Papa stamattina, alla Vergine Maria a sostegno dei cattolici cinesi.

La bella preghiera viene riportata da Vatican News, con tre successivi commenti. Uno che ricorda la festa della Beata Vergine indetta da Papa Benedetto XVI nel 2007 (Lettera ai cattolici cinesi).

Poi seguono altri due commenti che tentano di spiegare il rapporto di papa Francesco con la Cina. In questi si ricorda l’accordo (provvisorio) del card. Parolin con il governo cinese per “camminare insieme” e dialogare affinché i cattolici cinesi abbiano pastori cattolici.

In terzo luogo il Pontefice sottolinea sostanzialmente la solidarietà della Santa Sede alla Cina per quello che riguarda la pandemia. Dice infatti: <Recentemente, dall’inizio della pandemia del coronavirus, reciproche sono state le manifestazioni di solidarietà tra Santa Sede e Cina con vicendevoli donazioni di protezioni sanitarie e dispositivi di sicurezza finalizzati al contrasto del virus>.

Praticamente Vatican News certifica un “assist” di papa Bergoglio al Governo cinese in tema di Covid 19 quando molti governi, ma veramente molti, e in primis gli USA di Trump, minacciano di denunciare la Cina per la gestione, i silenzi, le omissioni e – ancora adesso per la scarsa collaborazione a fare chiarezza sulle origini e lo sviluppo; ed eventualmente chiedere i danni, per il cataclisma provocato a livello mondiale.

Così vediamo papa Bergoglio, pur di fare un dispetto a Trump, prendere al volo l’occasione di questa veramente bella preghiera per sostenere il governo cinese. Chissà se lo fa per dialogare o per altro motivo; ma non farò processi alle intenzioni, lancio solo l’idea che ci sia qualcosa sotto, o dietro..

Vorrei però prender questa occasione per informare i lettori di Stilum Curiae sulle religioni in Cina, giusto per ricordarcelo. Su un miliardo e quattrocentomila cinesi (circa) i cattolici dell’Associazione Patriottica cattolica cinese (quella riconosciuta dal governo e dal Partito Comunista Cinese) son 3 o 4 milioni. Poi c’è quella clandestina (in comunione con Roma) di cui non abbiam dati ufficiali.

Quello che mi ha incuriosito, quando nel 2018 cercai di comprendere le trattative del card. Parolin, fu a cosa credono i cinesi. Bene, a parte le religioni buddiste, protestanti, islamiche, la vera religione che conta più di un miliardo di fedeli (più del 70% dei cinesi) è una religione difficilmente definibile: la Religione Popolare Cinese. Non è facile capire a cosa credano i suoi aderenti, essendo una religione molto spesso su base etnica con vari culti a divinità varie (Shen) a me –ammetto – piuttosto incomprensibili.

Quello che appare esser il criterio che accomuna queste credenze è la divinità “Natura”.

E qui mi son ricordato dell’Amazzonia e del riconoscimento del valore delle religioni pagane così apprezzate perché rispettano la natura più di quelle monoteiste (soprattutto cristiane).

Mi son chiesto se per caso la Santa Sede non pensi di rifare o ritentare la Querida Amazzonia bis, con una “Dear China”?

Certo l’Amazzonia il coronavirus neppure sa cosa è, o quasi, ma la Cina sembra di sì, invece.

Ergo le manifestazioni di solidarietà ad un paese così potente, ma con il 70% di fedeli in religioni panteistiche, naturalistiche, animistiche, che fan però circolare il virus, mi sorprende.

Ripeto: che ci sarà sotto ?

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti