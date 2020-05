PAPA BERGOGLIO È FIGLIO SPIRITUALE DI RAHNER. È SEMI-UFFICIALE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. ICS ha trovato su Vatican Insider, il sito paravaticano de La Stampa, un pregevole spunto per uno dei suoi commenti; e anche un interessante elemento di riflessione e di analisi su quanto sta accadendo ormai da tempo nella Chiesa. Buona lettura.

Caro dott. Tosatti, allego il link di un articolo comparso su Vatican Insider di tal prof. Alfonso Botti che commenta l’articolo di Galli della Loggia apparso sul Corriere il 9 maggio e analizzato magistralmente su Stilum Curiae da Pezzo Grosso, con un mio successivo commento.

Questo articolo di Botti è manifestamente ispirato “da molto in alto”, direi dalla – Terza Loggia -, altrimenti non meriterebbe il mio commento.

Come son però caduti in basso, stavolta.

L’articolo serve ad accusare Galli della Loggia di fiancheggiare e sostenere i nemici integralisti del Papa e non permettergli di accelerare la religiosità necessaria auspicata da Bergoglio per la Chiesa di oggi, quella di Karl Rahner.

Peraltro, spiega l’autore, questa religiosità è già contenuta in due documenti di Magistero: Evangelii Gaudium e Laudato Sì.

In realtà questo sconosciuto professore di storielle deve esser stato assunto dalla “Terza Loggia” per riscrivere “la nuova Buona Novella Evangelica”, che lui confonde con gli spaghetti alla carbonara, indicandola, secondo il pensiero bergogliano, nel – reddito universale -.

Da non crederci ! Capirete la mia conclusione nell’ ultima riga.

Ho pensato, conseguentemente, con comprensibile costernazione, a come costui spiegherà la storia ai suoi allievi. Magari racconterà che Garibaldi era un eroe puro che ha fatto l’Italia, e racconterà che Romano Prodi ha salvato l’Italia portandola nell’Euro.

È curioso, e merita un pensierino, che Vatican Insider abbia fatto commentare Galli della Loggia da questo prof. Botti, che è presidente della Fondazione Romolo Murri, un sacerdote scomunicato da Pio X (la scomunica fu revocata da Pio XII), un prete-politico (dopo la scomunica, sposato con figli) più vicino al pensiero di Turati che a quello di don Sturzo.

Ma, ripeto, quello che deve interessare in questo articoletto su Vatican Insider, è l’indicazione in Karl Rahner del riferimento della religiosità di Bergoglio.

Non che ne avessimo tanti dubbi (il prof Stefano Fontana ha persino scritto un libro su questo), visto che il consigliere teologico più stimato da Bergoglio, è proprio il card. Walter Kasper, allievo diletto di Karl Rahner, colui che ha aperto al luteranesimo, colui che nega la divinità di Cristo (che non è figlio di Dio e non è risorto).

Ma vediamo chi è invece Karl Rahner; è importante sapere chi ispira l’attuale pontificato. <Rahner è maestro delle moderne eresie e manipolatore di Verità>, cosi venne definito. Tutto un programma.

Era un gesuita tedesco che ebbe il ruolo fondamentale nel Concilio Vaticano II di distruggere la teologia tomistica e sostenere una neo-teologia panteistica, evoluzionistica, pluralistica, antidogmatica (eccetera), nonché quella della liberazione.

Il maggior teologo tomista (neoscolastico) del XX secolo (mori nel 1995), Cornelio Fabro, scrisse di Karl Rahner: “Rahner travisa e contorce la speculazione tomista distruggendo la metafisica dell’Aquinate e mettendo in crisi il pensiero cattolico, portandolo allo squallore di antropologia esistenziale”.

Perbacco! anche Fabro è, in spirito, nemico di Bergoglio ?

Si potrebbe immaginare, dopo un articolo come questo, la beatificazione di Karl Rahner, quella di Teilhard de Chardin e la definitiva riabilitazione di Lutero…

Ma, c’è un ma, che vi prometto di approfondire meglio in un prossimo commento di mons.ICS.

La svolta strategico-politica post Covid 19 vede la necessità di un capo della Autorità Morale, molto diverso da Bergoglio, vuole un Papa che sostenga il processo di unificazione dell’Europa e non si occupi invece di Amazzonia e cerchi alleanze con la Cina. Ciò magari significherà una accelerazione del processo di luteranizzazione, ma certo non è Bergoglio colui che ha credibilità per riuscirci. Magari tra dodici mesi avremo ben tre papi?

Mons. ICS

