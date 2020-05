MEDITERRANEO, EBREI E CRISTIANI. LAPORTA RISPONDE AI LETTORI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, questo è un messaggio che il generale Piero Laporta rivolge a voi direttamente, e di cui io sono solo il tramite, in questo dialogo così spumeggiante che si è creato fra alcuni di voi e il nostro generale. Quindi, da buon postino, consegnata la missiva, mi ritiro….

§§§

Caro Marco,

mi rendo conto che l’articolo sul ruolo della Chiesa nel Mediterraneo è ben lungo, come lamentato da una gentile lettrice, cui rivolgo il mio grazie, come agli altri pazienti lettori, ai quali chiedo cortesemente di valutare quanto difficile sia riassumere gli avvenimenti spalmati in 3mila anni di storia e quindi correlarli.

Apprezzo davvero le critiche mossemi dalle sponde teologica e dottrinale, dalle quali imparo molto e sulle quali non obietto, essendo attrezzato in teologia e dottrina, come ho sottolineato in altre occasioni, se non dello strettamente necessario. D’altronde la mia tesi: “è possibile e necessaria la collaborazione politica fra cattolici ed ebrei”, è proposta unicamente sulla base delle rispettive radici storico culturali, di cattolici ed ebrei¸ nonché dei legami che tali radici hanno intrecciato, a dispetto della reciproca cattiva volontà, sia da parte cattolica sia da parte ebraica. Tale cattiva volontà sembrerebbe testimoniata, da parte cattolica – mi si consenta un pizzico di malizia – da gran parte delle critiche ricevute. Non occorre dunque stupirsi della simmetrica difficoltà da parte ebraica. Tanto meno ci si può stupire se le comuni parti avverse trovino profittevoli tali separazioni. Proprio per non inoltrarmi sul difficile terreno teologico e dottrinale, ho omesso di citare gli insegnamenti, ben richiamati da più di un lettore, di san Giovanni Paolo II, S.S. Benedetto XVI e del cardinale Lustiger.

Ho ricordato che il primo atto diplomatico di san Giovanni Paolo II, dopo il proprio insediamento, fu iniziare il cammino verso il reciproco riconoscimento fra Santa Sede e Israele, coronato il 30 dicembre 1993 dallo lo storico Accordo Fondamentale, siglato a Gerusalemme – si badi – a Gerusalemme, entrato in vigore nel 1994 con lo scambio dei rispettivi ambasciatori. In altre parole, il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele è venuto innanzi tutto dalla Santa Sede, la quale sembra oggi rimangiarselo.

I tanti in disaccordo con le mie tesi sono dunque pregati di dire con chiarezza se fece bene san Giovanni Paolo II o piuttosto san Pio X, affermando che quelle terre erano sante proprio grazie alle opere del Messia, di conseguenza “gli ebrei non hanno riconosciuto nostro Signore, perciò non possiamo riconoscere il popolo ebraico“. Quando i partigiani di san Pio X si esprimeranno a favore delle sue tesi, saranno pregati di dare ad esse sostanza politica attuale, strettamente legata agli avvenimenti in corso, alle persone in carne e ossa oggi; non ieri o domani, bensì oggi. L’ideologia religiosa non è meno dannosa di quella politica. Voglio dire che nessun popolo e nessun credente (di qualunque fede o credo politico) ha il diritto di presentarsi davanti alla storia con cambiali da riscuotere o diritti successori. Mussulmani, cristiani, cattolici, ebrei, meridionali o settentrionali, africani, pellerossa, asiatici, bianchi, neri, europei e non, quale che sia la loro attuale condizione, sono obbligati a guardare avanti gelosi della loro storia, delle proprie tradizioni, della propria cultura. Utilizzare gli errori della Storia – cioè gli errori dei nostri nonni e dei nostri avi – come moneta di scambio significa perpetuare e ingigantire i medesimi errori, senza speranza di andare ad alcunché di positivo. Proprio l’attuale condizione dei cosiddetti “palestinesi” è una dimostrazione di quanto ho appena affermato.

Abbiamo quindi necessità di potenti dosi di realismo, mescolate con realismo e moltiplicate con realismo. Lo stesso realismo condusse la diplomazia vaticana, sotto la guida magistrale di quei segretari di Stato – cardinali Jean Villot, Agostino Casaroli e Angelo Sodano – a cogliere anche l’opportunità del reciproco riconoscimento fra Santa Sede e Stati Uniti, nel 1984. Il Dipartimento di Stato promosse il rappresentante personale a Roma di Ronald Reagan, William Wilson, ad ambasciatore presso la Santa Sede, la quale, a sua volta, mutò l’incarico del delegato apostolico della Santa Sede a Washington, il cardinale Pio Laghi, in nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America.

Quanti pensino che il mutuo riconoscimento con Washington sia stato più agevole di quello con Israele, hanno urgente necessità di rinfrescare le proprie conoscenze storiche. Quella collaborazione politica, concretatasi dopo 208 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, fu un’ottima base di partenza sia per arrivare, dieci anni dopo, al riconoscimento con Israele, sia per porre la Santa Sede in provvidenziale posizione mediana fra Est e Ovest, mentre l’Unione sovietica crollava.

L’ attuale irrilevanza internazionale della Santa Sede deriva da scelte politiche errate, principiatesi a giugno 2014, con l’incontro nei giardini Vaticani (perché nei giardini?) con Shimon Peres e Abu Mazen. Fu una banalità priva d’alcun realismo politico, supporre sullo stesso piano Israele e cosiddetta Palestina, solo perché tre politici delle tre parti convengono di incontrarsi nei giardini vaticani. Le successive compiacenti genuflessioni al nazi luteranesimo, alla dittatura cinese e alle sanguinarie amministrazioni Clinton e Obama, hanno concluso l’itinerario dell’irrilevanza, dalla quale presto deriverà il rifiuto, persino degli antichi complici, del proseguimento di questo pontificato, proprio perché irrilevante. I complici non sono infatti mai solidali bensì corrivi al proprio concreto interesse.

Nel mio pezzo ho, in conclusione, cercato le radici storiche e culturali delle affinità fra cattolici ed ebrei, quindi la necessità della loro stretta collaborazione politica. Ho ben chiara la convivenza di tali affinità con le profonde differenze. Se così non fosse saremmo banalmente uguali, suvvia.

Chiedo quindi cortesemente ai miei pazienti lettori di criticarmi – con dati di fatto – sulla sussistenza di quelle radici e sulla convenienza – da me strenuamente sostenuta – di alimentarle, sia pure separatamente, senza mai ostacolarne lo sviluppo. A dipsetto delle affermazioni apodittiche di san Pio X, prego tutti di tenere presente che l’ebraismo è una religione, una cultura, una storia e un progetto; di pari passo Israele è uno Stato, con cittadini di religioni diverse, con leggi che si applicano a tutti. Per tale motivo Israele è l’unica democrazia piena della regione, dunque un bastione da difendere. Questo è un irrinunciabile punto fermo al quale vincolarsi nelle obiezioni. Confido quindi non vi sia nelle obiezioni mossemi la leggerezza di favorire, per partito preso, il disegno di quanti vanno cancellando il magistero di san Giovanni Paolo II, quello teologico, così come quello politico, non meno importante.

Grazie.

Piero Laporta

§§§

