TUTTI I GIORNI CON MARIA DI RINO CAMMILLERI. UN CALENDARIO SPECIALE.

Marco Tosatti

Oggi Stilum Curiae, cari suoi amici e nemici e intrusi e troll, è in grado di offrirvi un gioiellino: la recensione che il prof. Ettore Gotti Tedeschi fa dell’ultimissima opera di Rino Cammilleri, un calendario molto, molto speciale, pubblicato dalla Ares. Buona lettura.

Caro Marco, vorrei condividere con I lettori di Stilum Curiae una vera sorpresa originale, che mi ha affascinato: l’ultimissimo libro di Rino Cammilleri “Tutti i giorni con Maria” (ed. Ares, maggio 2020) in uscita proprio in questi giorni di isolamento forzato.

Giorni anche di paura fisica, economica e morale.

Un libro che ci aiuterà a rivolgerci fiduciosi alla Corredentrice, nonché Consolatrice degli afflitti.

In questo libro-calendario mariano, Cammilleri ha raccolto tutte (quelle che ha trovato) le apparizioni e presenze spirituali della Madonna, in tutte le epoche, in tutti i luoghi della terra, in tutti i santi giorni dell’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

E ne racconta, per necessità sinteticamente, i punti chiave dell’essenza della apparizione.

Curiosamente ci son giorni dell’anno nei quali Maria è apparsa più volte (il 2 luglio ben 14 volte) ed in altri (pochissimi) giorni invece nulla.

Ora, tutti conosciamo le apparizioni ed i messaggi di Lourdes, Fatima, La Salette; ma che è successo per esempio a Acquafondata o a Chiquinquirà? (dove si convertì Simon Bolivar, il grande eroe dell’epopea latino-americana).

Certo Cammilleri non ricorda solo le apparizioni ufficialmente riconosciute dalla Chiesa (che sono poche, una quindicina), ma neppure solo quelle riconosciute dai Vescovi locali. Si è affidato al criterio del culto locale, confermato dalla presenza e testimonianza di un Santuario mariano (certo non frutto di sola immaginazione).

Un fatto storico su cui dovremmo poi riflettere sono i momenti speciali in cui sono avvenute molte apparizioni importanti. Sono avvenute quando il nostro povero mondo aveva più bisogno del conforto, del suggerimento e dell’aiuto di nostra Madre celeste.

La storia racconta che in taluni momenti, in cui la fede sembrava moribonda grazie a subdole persecuzioni che lasciavano immaginare la fine, Ella appariva.

Lei appariva e la fede si ritemprava, il coraggio tornava… Si pensi ai tempi bui dell’ ottocento quando sembrava che le forze anticattoliche stessero prevalendo.

Si pensi a Rue du Bac, a la Salette, a Lourdes, a Pontmain a Pellevoisin…

C’è da pensare che nei tempi attuali, oggi per esser chiaro, probabilmente fra i più bui della storia dell’umanità, Maria (Corredentrice) si mostrerà con un conforto proporzionato alla pena che stiamo soffrendo.

Chi è Rino Cammilleri, probabilmente i lettori di Stilum Curiae lo sanno già, lo spiego solo per i neofiti. Certo è uno dei maggiori apologeti viventi al mondo. Ha scritto più di 40 libri, tra cui uno persino con me (Danaro e Paradiso, Piemme- 2004) in più edizioni, tradotto e pubblicato in quattro lingue.

Il mio libro preferito di Cammilleri però è “Dio è cattolico” ( Lindau – 2009). Vi raccomando di cercarlo e leggerlo; in realtà è un quasi trattato che spiega che Dio non può altro che essere cattolico.

Non potendo essere induista, musulmano, protestante, buddhista, o altro…

Vi raccomando di leggerlo proprio perché la certezza che Dio sia cattolico, è stata messa in dubbio da una considerazione (chissà, forse mal riportata, ma mai smentita) fatta dalla massima Autorità della Chiesa cattolica (ex cattolica?) in un’intervista concessa ad Eugenio Scalfari su Repubblica (1 ottobre 2013) in cui abbiamo letto: “Io credo in Dio, non in un Dio cattolico. Non esiste un Dio cattolico”.

Bene, Rino Cammilleri non è d’accordo ed io nemmeno.

Ma consoliamoci leggendo “Tutti i giorni con Maria”, vivendo grazie a Cammilleri le più di quattrocento volte in cui la Vergine si è manifestata in 2000 anni. Sarà dura cancellare 2000 anni di storia dell’affetto di nostra Madre per noi suoi figli, no?

Ettore Gotti Tedeschi

