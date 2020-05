IL COVID 19 E IL PAPA. CHIEDE RISPETTO DELLE REGOLE, PERÒ POI….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, già dalle foto della prima messa in San Pietro avevamo visto che le misure di sicurezza minuziose imposte alle chiese italiane una volta che si varcano le Mura non valgono più. Il Pontefice aveva celebrato senza mascherina, ricordando nello stesso tempo di rispettare le regole, e senza mascherina erano anche alcuni dei non numerosi presenti. E va be’, le regole italiane non valgono in Vaticano, si sa. Però c’è una certa incongruenza, e l’ha rilevata bene Franca Giansoldati nell’articolo che vi riportiamo dal Messaggero, e soprattutto nel video.

Però quello che ci ha colpito in maniera particolare è una fotografia apparsa oggi su Vatican News, che mostra il Pontefice durante la messa per le missioni. Niente mascherine per nessuno dei presenti; il papa e le suore, ben vicine a lui…insomma queste regole dobbiamo rispettarle o no? O la grazie di stato salva dai possibili contagi? Ecco l’articolo di Giansoldati, e un video molto interessante…

§§§

Città del Vaticano – Mentre il Papa chiede ai cattolici di obbedire alle indicazioni sanitarie dei governi ma poi si rifiuta categoricamente di indossare la mascherina, come ha fatto anche due giorni fa a San Pietro per celebrare la messa per l’anniversario di Giovanni Paolo II (in basilica c’è l’obbligo per tutti di indossare la protezione), un vescovo americano ha diffuso una clip di 3 minuti per spiegare a tutti i suoi fedeli, anche a quelli più riottosi, perché è necessario dare il buon esempio e mettersi la mascherina quando si entra in chiesa.

Il video è diventato virale. Le immagini postate sul sito della diocesi mostrano il vescovo di El Paso, Mark Seitz, davanti alle telecamere protetto da una mascherina, a fianco di un crocifisso, presumibilmente nei locali della sacrestia della sua chiesa. «La maschera non è un optional» ha chiarito. «E non è nemmeno una espressione per limitare la libertà, semmai è un modo per proteggere le persone che ci circondano. Non serve a proteggere te dal contagio, quando a rendere efficace la protezione per gli altri».

Ha anche aggiunto che se si è cristiani e si seguono gli insegnamenti di Gesù non si possono ignorare i suoi insegnamenti sull’amore che si deve ai fratelli e alle sorelle. Pertanto agisci e quando entri in chiesa indossa la maschera. Non è un optional!».

§§§

