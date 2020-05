IL COVID 19 CI HA DATO IL SOCIALISMO REALE. NON ERA NECESSARIO.

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo pubblicato un articolo dell’avvocato Giovanni Formicola, in cui si parlava dei numeri mondiali dei decessi per cause diverse. Giovanni Formicola torna sull’argomento, analizzando quelle cifre, di per sé molto eloquenti, in rapporto ai decessi – a livello planetario – per Covid 19. E viste da vicino, e analizzati, questi dati sono ancora più interessanti. Buona lettura.

La tabella pubblicata ieri, e che riproduco per comodità del lettore, con il numero dei decessi nel mondo per le varie cause, tra l’1 gennaio e il 1° maggio di quest’anno, merita qualche altra breve riflessione, articolata in quattro punti.

Anzitutto colpisce – almeno me – il ridimensionamento oggettivo (quello soggettivo, cioè per chi ci è passato e lo ha sofferto, sia come propria malattia, sia per i lutti arrecati, sia come clima sociale locale, è impossibile) dei morti per Covid19, se comparati con quelli per altre cause. Fermo restando quello che ho già ricordato: la “bestia” sa essere assai maligna; ogni morto è un morto e non un numero, qualche che ne siano la causa e l’età; però la valutazione d’un fenomeno che ha sconvolto il mondo si fa con i numeri.

I morti per tutte le altre malattie infettive sono quasi venti volte di più, e quelli per suicidio il 50% in più, circa tremila al giorno, misura del tendenziale fallimento esistenziale del nostro tempo, che pretende invece d’aver scoperto il segreto della felicità nella “liberazione” dell’io e delle sue voglie. Ognuno potrà farsi un’idea, alla stregua dei dati, dell’effettivo impatto – certo doloroso e dolorosissimo per tanti – del coronavirus. Ma il numero degli aborti – le cui vittime non sono registrate all’anagrafe e non entrano in alcuna statistica di mortalità -, cioè dei bambini uccisi nel grembo della madre e da esso strappati via, è sessanta volte maggiore. Un’autentica “pandemia morale”.

Parlo solo di ciò di cui posso fornire le evidenze. Così per i numeri – in mancanza di prove e documentazione di numeri diversi – mi attengo a quelli ufficiali; così per le vicende socio-politiche, non parlo di “complotti” – e chi mi conosce sa che non l’ho mai fatto – perché non ne ho le prove (ma non ho neppure le prove che non esistano), e perciò mi attengo a quello che si vede e si sa ufficialmente. Però conservo un pregiudizio di dubbio su tutto quanto viene dalla Cina, certo intenzionata a restaurare il proprio storico impero con strumenti finanziari più che militari, e quel che è peggio in salsa capital-marxista.

Ciò detto, e in coerenza ad esso senza immaginare un disegno retrostante sin dalla comparsa del virus, abbiamo vissuto scenari oggettivamente da socialismo reale.

Chiusura delle chiese, sospensione del culto pubblico, quindi relegazione tendenziale della religione nella dimensione intimo-privata, culto che viene regolamentato in via amministrativa (anche contro le tradizionali teologia e disciplina cattoliche); riduzione anch’essa amministrativa della decisione pubblica (i famigerati DPCM, sottratti ad ogni controllo parlamentare e quindi politico), come vagheggiato da Lenin con la nota parabola delle cuoche al governo (certo, per noi sarebbe meglio se fossero davvero delle cuoche a governare); desolazione urbana; micro, piccola e media impresa commerciale, artigianale, professionale, turistica e di servizi, etc., messa in ginocchio, in molti casi forse in modo irreversibile; proprietà aggredita da provvedimenti che ne sterilizzano l’uso; incremento esponenziale della povertà globale. Questo, ripeto, oggettivamente.

Al di là d’ogni ipotesi ideologica-dietrologica – che non affermo e neppure escludo, come detto -, è evidente che lo stato moderno, cioè l’uomo politico moderno, miri per propria incoercibile tendenza ad un potere totale, nella convinzione che la sua regolamentazione della vita sociale e persino di quella individuale funzioni infinitamente meglio della libertà e delle scelte dei singoli e dei gruppi sociali, a cominciare dalla famiglia. E quindi non è parso vero ai politici d’aver un’occasione come questa per regolamentare, regolamentare, regolamentare, proibire, comandare, fino a mettere in detenzione domiciliare quasi tutta la nazione. Naturalmente per il suo bene. Non senza la gratificazione d’ogni possibile vanità soggettiva, con il “balcone” quotidiano a disposizione, non in muratura, ma molto più diffusivum sui a reti unificate, nazionali, locali, private. Il balconazo già denunciato da Stilum Curiae (https://www.marcotosatti.com/2020/03/23/lo-scandaloso-balconazo-di-conte-mattarella-tace/).

Era necessario? Era indispensabile? Mi sento di dire di no, sia quanto all’intensità, sia quanto all’estensione sull’intero territorio nazionale, sia quanto alla durata. Il che non vuol dire che non doveva essere fatto niente, soprattutto nei luoghi (Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna) in cui è concentrato il 50% circa dei contagi e dei morti in Italia: non sono don Ferrante. Ma condivido quanto asserito dal professor Giulio Tarro: chiudere la gente in casa ovunque e per tanto tempo non è stata una buona idea. E ciò può essere serenamente sostenuto alla stregua d’una obiettiva osservazione dei numeri (mai oltre la soglia dello zero virgola o addirittura dello zero virgola zero qualche unità per cento della popolazione, sia regionale che nazionale); della sostanziale invarianza della curva del contagio prima e durante la segregazione forzata, il cui calo adesso è evidentemente da attribuire al progressivo e inevitabile indebolimento del virus e alla sua scomparsa dovuta al caldo (anche qui, Tarro dixit); degli scenari diversi in larga parte d’Italia (ad oggi, in Campania, risulta contagiato lo 0,08% della popolazione); e soprattutto dell’esperienza di altri e importanti stati, da alcuni di quelli dell’Unione alla Svezia, dove le misure come quelle adottate in Italia o non ci sono state o sono state di molto più leggere, senza che l’epidemia si sia implementata quanto o più che in Italia (rectius, nelle tre regioni su menzionate), e quindi le misure di contenimento da loro adottate o non adottate, pur non avendo favorito l’epidemia, non rischiano d’essere completamente peggiori del male in corso, con conseguenze di fatto disastrose, e non solo sul piano socio-economico, ma anche su quello antropologico e sanitario.

Non sono stato breve quanto sperassi, anzi. Riservo perciò, se Stilum Curiae me ne dà il permesso, un altro intervento per concludere questo punto, e sviluppare gli altri due, dedicati rispettivamente alla “Grande Paura” e all’atteggiamento degli uomini di Chiesa al cospetto di questo fenomeno ch’è sanitario, e poi politico, ma anche se non soprattutto psico-sociale, e che avrebbe potuto essere per loro una grande occasione nel senso buono del termine, e invece sembra essere stato occasione di fuga e abdicazione.

Panico sociale: la grande paura, sottomissione e delazione, perché si temono solo morte e malattia.

La Chiesa dice “pandemia” e prima diceva “cambiamento climatico”, ma non dice aborto, non dice i novissimi.

