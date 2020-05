EUCARESTIA, ISTRUZIONI PER L’USO. VIDEO TUTORIAL PER FEDELI…

Carissimi Stilumcuriali, in questi giorni difficili ci sembra giusto offrire qualche esempio dei supporti audiovisivi organizzati dalle diocesi per “istruire” i fedeli sul comportamento adeguato da tenere durante le celebrazioni al tempo del Covid 19. Il primo viene da Tradate (Varese) e l’amico che ce lo ha mandato ha commentato: è tornato il Circo?

Il secondo è all’apparenza più serio, ma vi prego di osservare le due belle strisce arcobaleno a fianco della chiesa, tanto per far capire che si è 1) per la pace 2)oppure che è una parrocchia LGBTQ friendly…lascio a voi la scelta.

Per fortuna ci sono anche video come questo, che si intitola “Come devo ricevere la comunione”.

E infine da Cooperatores Veritatis

Ci sono arrivate tantissime email e molti messaggi riguardo il gioco sporco con cui il clero progressista, utile strumento più o meno inconsapevole del diavolo, sta imponendo di fatto la Comunione alla mano. Rispondiamo con questo bellissimo video di Don Alberto Secci intitolato “Non concedere” dal suo canale YouTube “Radicati nella fede”:

Cit. minuto 5.50: “È meglio che resti un piccolo numero di cattolici fedeli e sinceri, fermi nella loro religione, piuttosto che un grande numero desideroso di essere, se si osa dirlo, conniventi con gli avversari della Chiesa e di accordarsi con i nemici dichiarati della nostra fede” (San Pietro Canisio)

