PG: ORA LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA LA SCRIVE UN MAOMETTO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha scoperto questa notizia che ci era sfuggita su Vatican News, e gli è sembrata così straordinariamente interessante che non ha perso tempo e l’ha commentata. E, in effetti, sembra proprio notevole. Leggete e poi vedete che cosa ne pensa Pezzo Grosso….

§§§

Caro Tosatti. la nuova Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica la sta scrivendo un musulmano bengalese: Maometto Yunus (leggere il link qui). Ma quale sarà la nuova dottrina sociale della chiesa in versione Yunus?

Sarà orientata al “Social business”.

Detto Social business sarà centrato su maggior consapevolezza sociale (?) e ambientale (!) e sarà indirizzato a sostenere (Da parte degli Stati anziché dai privati? Mamma mia! Gli Stati decideranno quale ricerca farmacologica fare?) l’industria farmaceutica al fine di avere farmaci liberi, non brevettati. (ergo il privato non farà mai più ricerca scientifica e farmacologica).

Maometto Yunus, premio Nobel per la Pace 2006 (che aveva fondato la banca Grameen per il microcredito in India), sembra, in questa sua lezione alla Pontificia Università Lateranense, implicitamente ringraziare il Covid 19, per aver migliorato la qualità della vita, visto che con il lockdown (con il crollo produttivo) l’aria è migliorata ed i mari sono meno inquinati (“il riscaldamento globale ci stava distruggendo”).

Grazie Coronavirus?

Ma non solo, afferma anche che il Coronavirus permetterà di produrre ridistribuzione della ricchezza, visto che (dice lui) prima del Covid la concentrazione era insostenibile, dato che l’1% della popolazione aveva in mano il 99% della ricchezza.

(Dopo, mi sa che il controllo di ricchezza sarà in mano a 4 o 5 Piattaforme come Amazon,Google, Alibaba, ecc. ma lui non se ne è reso conto, forse è Bill Gates che lo sta suggerendo-finanziando?).

Ma il messaggio più significativo Maometto Yunus lo da spiegando chi deve guidare questo Social business: Papa Francesco, attraverso l’Autorità morale della Chiesa.

Spiega infatti che “Se Papa Francesco dice una sola parola: <non vogliamo tornare indietro>, tutto il mondo lo ascolterà”.

Ci mancherebbe altro, se glielo suggerisce Yunus…Ora, queste dichiarazioni le ha fatte, come potete leggere sotto, alla Pontificia Università Lateranense. E la notizia la dà Vatican News.

I nostri amici, il Vescovo di Trieste mons. Crepaldi ed il filosofo prof. StefanoFontana, direttore dell’Osservatorio VanThuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa, esulteranno certamente…Potranno constatare che sono i banchieri musulmani a preparare la Nuova Dottrina Sociale della Chiesa.

Amen.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Pezzo Grosso

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti