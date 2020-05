NOTA DI SERVIZIO INTERNA. STILUM HA TOCCATO I 16 MILIONI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è successo ieri mattina, sabato 16 maggio, ma come avete visto la giornata di ieri è stata bella piena, e allora ve ne do notizia solo adesso.

Stilum Curiae ha toccato e superato quota sedici milioni di visualizzazioni nel corso della sua non lunga vita, cioè dall’ottobre 2016. Poco più di tre anni e mezzo.E siamo quasi a centomila (100.000!) commenti moderati…

Quota quindici milioni l’avevamo raggiunta il 9 aprile scorso: un mese e qualche giorno fa.

Come di consueto, trovate un po’ di schemini:

Totale per anno, dal 2016 al 2020

Media quotidiana

la progressione per anno, la media quotidiana, i Paesi in cui, oltre all’Italia, che ovviamente fa la parte del leone, che seguono Stilum Curiae…insomma qualche screenshot per dare anche visivamente l’idea di ciò che riguarda la nostra vita comunitaria.

Lo so, che corro il rischio di ripetermi; ma credo veramente che il motivo del successo di questa nostra barchetta in acque tempestose sia il bisogno di un’informazione, in cose religiose e non solo, che sia libera; libera anche di sostenere talvolta tesi provocatorie, ma che comunque stimolino a una riflessione e un dibattito.

Un minuscolo spazio di libertà; ma anche un fiammifero fa luce, nella notte.

In particolare di questi tempi, dove la lettura dei quotidiani – non seguo da anni la televisione, non godo di organi digestivi così robusti da permettermelo – è sconfortante, per l’omologazione, il conformismo, e l’allineamento alla volontà dei direttori che poi è quella degli editori che poi è quella degli interessi economici degli stessi…

Grazie come di consueto per la vostra fedeltà, per l’appoggio che date a questo lavoro, che sta diventando di giorno in giorno più impegnativo. Ne sono felice: anche se il tempo che vi dedico – dal risveglio la mattina fino all’ultima “moderazione” della sera, già sotto la coperta…- è tanto e mi lascia di conseguenza poco spazio per il resto; compresa la scrittura per altre testate e magari la preparazione di qualche libro.

Ma mi sembra giusto riversare tutto quello che posso in una piccola avventura che funziona, e ha un senso e un’utilità comune; e questo siete voi che me lo testimoniate, con la vostra presenza e il vostro sostegno. Come commentava giustamente ieri un lettore, con le parole di Enrico V prima della battaglia di Azincourt: Noi pochi, noi felici pochi, non banda di fratelli…We few, we happy few, we band of brothers…

Grazie.

