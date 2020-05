NOBILE: BUFALE.NET, LONGA MANUS DELLA SINISTRA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ha dedicato la sua attenzione a una delle istituzioni digitali che contribuiscono largamente a formare l’informazione sulla rete, e in particolare ai cosiddetti debunker…che però come osserva, guarda caso, funzionano solo in una direzione. Tutto casuale, ovviamente. Buona lettura.

§§§

Bufale.net, longa manus della sinistra

In questi giorni mi sono tolto lo sfizio di dare un’occhiata al sito Bufale.net e, come immaginavo, non ho trovato segnalazioni su bufale che danneggiano il centrodestra.

Il fondatore e amministratore è Claudio Michelizza, un informatico sveglio che ha capito perfettamente da quale parte stare per lavorare e trovare un posto al sole. Infatti, grazie al suo lavoro di debunker è considerato più o meno un Grande Fratello del pensiero unico sinistroide che tutto sa e tutto vede.

Ma dove nasce la sua assoluta certezza? Lo scrive egli stesso nel sito: “Le fonti ufficiali, oltre alle testate accreditate, possono essere le istituzioni, gli enti, i personaggi direttamente coinvolti e i comunicati stampa. Quando la notizia non compare in alcuna di queste fonti, allora si parla di bufala.”

Roba da restare basiti!

Dunque, con questo ragionamento gli avvocati e i giudici potremmo mandarli tutti in vacanza.

Gli anglosassoni definiscono una certa tipologia humana “mister yes”; noi, più ruspanti, “servi del potere”.

D’altronde, nella storia non mancano giornalisti e pseudostorici che hanno sacrificato la verità dei fatti per il proprio tornaconto. È un dato di fatto, per esempio, che guerre e persecuzioni sono state e sono innescate da menzogne di Stato e non da sconosciuti bufalari.

La lista è lunghissima. Basterebbe ricordare il titolo del quotidiano La Repubblica dell’8/9/2002: “L’uranio nascosto a Bagdad, presto Saddam avrà l’atomica”.

Notizia veicolata da tutti mezzi di comunicazione nazionali e internazionali più credibili (sic!).

Come sappiamo, dopo l’impiccagione del dittatore “le fonti ufficiali”, su cui si basa il nostro mister yes, ci hanno raccontato che l’uranio non c’era.

Chi se ne frega se queste bufale hanno poi causato la morte di centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini innocenti, la nascita di gruppi terroristici che insanguinano l’intero mondo, lo stravolgimento socio politico dell’Occidente (vedi immigrazione coatta) e dell’intero Medio Oriente…

Il giorno 12 di maggio 2020 su La Repubblica è apparsa un’altra fake news sulla vicenda del sequestro di Silvia Romano.

Un giornalista del quotidiano avrebbe intervistato Ali Dhere, il portavoce dei jhadisti somali Al Shabaab.

In realtà Ali Mohamud Raage nome di battaglia Ali Dhere, si trova nell’aldilà dal 10 gennaio 2014. Eliminato da soldati kenioti in Somalia, il giorno seguente Al Shabaab ne conferma l’uccisione.

Ovviamente, la bufala non appare sulla pagina del nostro mister yes. Vuoi che pesti i piedi a chi lo sostiene?

Restando sulla stessa vicenda vorrei ricordare un video apparso sui social, dove mostra una ragazza che nell’agosto 2017 camminava completamente nuda con una borsetta a tracolla per le strade di Bologna. Ai maschietti che le si avvicinano dice pimpante che si tratta di un “esperimento sociale” per dimostrare che i migranti “sono tutti buoni”.

Secondo l’autore del post si tratta di Silvia Romano. Effettivamente la ragazza nuda le somiglia, così come la voce. Certo, ha un largo tatuaggio tra la spalla sinistra e il seno (che nelle foto anteriori alla partenza per l’Africa Silvia non ha), e uno piccolo tra il fianco destro e l’ombelico. Ma se il primo è nero come sono i tatuaggi temporanei, quello piccolo, molto più sbiadito, sembra indelebile.

Dato che le bufale navigano abbondanti anche sui social per saperne di più, attraverso Messenger ho inviato il video ad un amico esperto di fake.

Non appena ho cliccato l’invio, con somma sorpresa, sotto il mio post e il video si è aggiunto automaticamente il sito Bufale.net.

Il marchio del Grande Fratello: è un falso! Perbacco, sono organizzatissimi, ti entrano pure in casa, mi sono detto (fossero così bravi anche nei siti cattolici…)

Come previsto, per smontare la presunta bufala mister yes utilizza gli articoli dei quotidiani che a suo tempo riportarono la vicenda. Però, suvvia, siamo seri, solo una mente ideologizzata può considerare i quotidiani documenti legalmente probanti.

Tra l’altro, negli articoli dei quotidiani il nome della ragazza non viene menzionato, limitandosi a descriverla come una giovane valdostana alla quale è stata inflitta una multa di circa 3000 euro. Hanno invece specificato l’età. Alcuni quotidiani scrivono 25, altri 26 o 27 anni, e dato che oggi Silvia avrebbe 25 anni, non è possibile, dicono, che sia la stessa persona.

Ma i giornalisti hanno visto i documenti personali della ragazza o sono andati per sentito dire? Data la leggerezza del caso è più probabile la seconda ipotesi.

Ora, non possedendo una mentalità ideologizzata e non avendo gli strumenti per smontare la possibile bufala, non possiamo e non vogliamo affermare che il filmato mostri realmente Silvia Romano.

Tuttavia sarebbe sufficiente ritrovare la ragazza che passeggiava nuda e farle una intervista-video per chiudere e seppellire il caso. Non penso che, dopo la sfilata di nudismo per le strade di Bologna, la simpatica provocatrice proverà vergogna a rilasciare un’intervista chiarificatrice.

Molto probabilmente, grazie al suo egocentrismo, l’accoglierà con entusiasmo.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti