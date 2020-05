VIGANÒ. EL LLAMADO A LA IGLESIA Y AL MUNDO YA TIENE 40.000 ADHERENTES.

Marco Tosatti

Queridos Stilumcuriales, recibimos del Arzobispo Carlo Maria Viganò esta declaración, en relación con el llamamiento que el ex Nuncio en los Estados Unidos ha lanzado junto con otros prelados y laicos. Buena lectura.

***

COMUNICADO DE ESTAMPA

14 de mayo de 2020

Un llamado a la Iglesia y al mundo.

En solo unos días hemos llegado a casi 40,000 firmas:

www.veritasliberabitvos.info

El 8 de mayo, tres cardenales y nueve obispos, junto con médicos, periodistas, abogados, intelectuales y profesionales de todo el mundo, lanzaron un llamamiento para aumentar la conciencia pública, a los gobernantes, la comunidad científica y los medios de comunicación sobre los graves peligros para el libertades individuales minadas con la propagación de Covid-19.

En algunos países estos peligros se han percibido más, en otros menos; pero en todas partes es necesario llamar la atención de los fieles católicos y hombres de buena voluntad, para que en un momento tan difícil se pueda comprender de manera unificada lo que está sucediendo: considerar solo los aspectos de salud de la epidemia, sin ver las implicaciones sociales y económicas. , la política y las religiones pueden conducir al mundo hacia un futuro en el que la Autoridad de los Estados y la Iglesia se debiliten o absorban por poderes autorreferenciales que como mínimo tienen propósitos poco claros.

El proyecto de un Nuevo Orden Mundial en el que las naciones y los ciudadanos pierden toda su identidad y son controlados por una élite podría haber parecido una idea absurda hasta hace unos años, mientras que hoy se afirma e incluso se promociona como un bien para la sociedad y para particulares.

Dicho plan, promovido por organizaciones supranacionales, debe ser expuesto, conocido y denunciado: este debe ser el propósito de la información, para que cada uno de nosotros esté al tanto de lo que está sucediendo y pueda expresarse claramente como persona, creyente y miembro de la comunidad.

El propósito de la apelación es precisamente este: romper el silencio de los medios que pesa sobre nuestro presente, especialmente con respecto a las libertades individuales y los derechos humanos, amenazados por formas de censura y control; exigir igual dignidad para la discusión en la comunidad científica, sin dejarnos guiar por intereses económicos o ideológicos; recordar a los gobernantes sus graves responsabilidades por el bien común.

La apelación indudablemente logró provocar cierto debate. En Alemania, numerosos exponentes del episcopado se han limitado a descartar genéricamente sus contenidos como “teorías de conspiración”, sin debatir nada y de hecho confirmando su alineamiento acrítico con el pensamiento dominante.

Respondiendo a una entrevista en Die Tagespost, el cardenal Gerhard Müller (entre los signatarios) observó valientemente que hoy le llevaron a “llamar a todos los que piensan de manera diferente como teóricos de la conspiración”. También dijo: “Quienes no hacen distinción entre las oportunidades y los peligros asociados con la globalización están negando la realidad. El Papa Francisco también se opone al hecho de que los estados y las organizaciones internacionales imponen el aborto a los pueblos pobres de una manera neocolonial, al retirar la ayuda al desarrollo si se niegan. En Perú, durante el período de Fujimori, yo mismo hablé con mujeres y hombres que habían sido esterilizados involuntariamente y que habían sido engañados con dinero y falsas promesas sobre la salud y la felicidad en la vida. ¿Y esto sería “teoría de la conspiración”? Del mismo modo que no se puede acusar de conspiración “para plantear la hipótesis de vacunar a siete mil millones de personas, incluso si el medicamento aún no se ha probado adecuadamente, lo que limita los derechos fundamentales para quienes no aceptan la vacuna. Nadie puede verse obligado a creer que pocos filántropos multimillonarios tienen los mejores planes para mejorar el mundo, simplemente porque han logrado acumular una enorme riqueza privada “.

El obispo Athanasius Schneider también tiene una posición similare: “Es sorprendente cómo los representantes de la jerarquía eclesiástica, política y de los medios de comunicación han desacreditado al unísono, según el pensamiento dominante, la preocupación de la apelación con el argumento de la demolición (” argumento “noqueado”) de la “teoría de la conspiración”, con el fin de cortar cualquier discusión adicional desde la raíz.

Recuerdo una forma similar de reacción y lenguaje en la época de la dictadura soviética, cuando disidentes y críticos de la ideología y la política dominante fueron acusados ​​de complicidad con la “teoría de la conspiración” del Occidente capitalista “.

Cabe señalar que la apelación, más allá de las obvias críticas de aquellos que quieren tergiversar su significado solo para no enfrentar las numerosas inconsistencias de lo que está sucediendo ante nuestros ojos, ha obtenido el apoyo de importantes personalidades de los laicos y eminentes exponentes del mundo de la ciencia y la información. Robert Francis Kennedy Jr. también habló a su favor. En menos de una semana, la apelación ha reunido casi 40,000 firmas y ahora se está extendiendo también en los países orientales.

La percepción de una especie de grieta, que el llamamiento tiene el mérito de hacer visible, sin duda emerge entre los fieles y los líderes de la jerarquía: esto también se confirma por el enfoque claramente globalista del Día de Orar por la Humanidad, llamamiento realizado por el Alto Comité para la Fraternidad Humana de los Emiratos Árabes Unidos, para invocar el fin de la pandemia, a la que la Santa Sede se unió por desgracia de inmediato.

Esta visión, recientemente ratificada con la Declaración de Abu Dhabi, está claramente inspirada en la ideología relativista del pensamiento masón. Como tal, no tiene nada de católico, en vez muy inquietante que los líderes de la Iglesia se presten a actuar como el “brazo espiritual” del Nuevo Orden Mundial, que es ontológicamente anticristiano.

+ Carlo Maria Viganò,

Arzobispo, Nuncio Apostólico.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti