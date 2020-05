CINA, DONGLU. MADONNA PROIBITA INTERPELLA IL VATICANO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, della Cina si parla molto in questi giorni vuoi per l’epidemia di Covid 19, vuoi per la politica aggressiva di imperialismo che Pechino sviluppa in tutto il mondo, in Africa soprattutto e naturalmente in Asia, ma anche in Europa; e per le questioni doganali con gli Stati Uniti. In tutto questo parlare, giusto e naturale, troppo spesso però si trascura di sottolineare il carattere oppressivo e dittatoriale del regime comunista cinese, che ha certamente assorbito bene la lezione del capitalismo, ma non per questo ha dismesso i vecchi abiti di intolleranza illiberale ideologica. Grazie al sito Bitter Winter, che vi consigliamo di compulsare, se vi interessa il Regno di Mezzo, siamo venuti a conoscenza di questa storia che vi proponiamo.

Dal 1996, ogni mese maggio, il piccolo villaggio di Donglu, nella città di Baoding, nella provincia di Hebei, a poche ore di macchina da Pechino, viene invaso da migliaia di soldati. I militari circondano il villaggio, e lo isolano dal resto del mondo, per impedir e – questa la motivazione ufficiale – che si svolgano “assemblee illegali”.

Penserete subito a qualche riunione di carattere politico, dell’opposizione. Ma invece quello che Pechino teme è ben diverso, in questo caso.

Nel 1900, durante la Ribellione dei Boxer (i Boxer, letteralmente, i “Pugili dell’Armonia e della Giustizia”, una società segreta cinese che guidò la ribellione contro gli occidentali e il cristianesimo, durata dal 1899 al 1901), si dice che nel villaggio sia apparsa la Vergine, la Madre di Cristo, con il nome di Nostra Signora della Cina. Dopo l’apparizione fu costruita una chiesa, che negli anni ’30 fu consacrata come Santuario Nazionale di Nostra Signora della Cina e fu approvata da Papa Pio XI (1857-1939) come luogo di pellegrinaggio. I pellegrinaggi sono stati temporaneamente sospesi dopo la distruzione della chiesa durante la seconda guerra mondiale, ma sono ripresi dopo il completamento della nuova cattedrale nel 1992.

Nel 1995, si dice che Maria sia apparsa di nuovo, questa volta durante le celebrazioni annuali che si svolgono a maggio; un’apparizione che è stata testimoniata da più di 30.000 persone. Il Partito Comunista Cinese (PCC) ha visto questo fenomeno come una minaccia molto seria. Il giorno dopo, la polizia si è adoperata per chiudere le attività intorno al luogo dell’apparizione e per far tornare i pellegrini sui loro bus. A partire dal 1996, ogni maggio, il governo chiude ogni strada di accesso al villaggio con i soldati per evitare che la gente si raduni. La chiesa dove si erano radunati i cattolici (clandestini) è stata distrutta in quel primo blocco del pellegrinaggio del 1996.

Eppure, nonostante più di 20 anni di persecuzione e la distruzione della loro chiesa, i cattolici clandestini di Donglu sono rimasti fermi nella loro fede. Si dice che il villaggio sia per quasi il 90% cattolico. I giornalisti di Bitter Winter sono arrivati a Donglu per trovare centinaia di fedeli riuniti su una strada di fronte a un altare di fortuna, dove il sacerdote della chiesa sotterranea stava celebrando la messa. Sfidando il freddo pungente, i fedeli si sono inginocchiati in silenzio. La congregazione comprendeva bambini di due anni e anziani di ottanta o novant’anni.

Un anziano cattolico ha detto di aver assistito alla Messa all’aperto per più di 20 anni, senza interruzioni anche in caso di vento, pioggia o neve.

“Dopo che la chiesa fu demolita nel 1996 – ha detto – i membri della chiesa costruirono un semplice luogo di incontro. Ma anche questo è stata abbattuta dal governo. Dopo di che, siamo stati costretti a spostarci di nascosto da un luogo all’altro per celebrare la messa. Lo facciamo da più di 20 anni”.

L’inverno nella Cina settentrionale è particolarmente freddo. La temperatura il giorno dell’arrivo dei reporter di Bitter Winter era meno 7 gradi centigradi (circa 19 gradi Fahrenheit). La maggior parte della folla ha tremato per un’ora, in piedi e in ginocchio. Quando gli è stato chiesto perché non hanno costruito un altro luogo di incontro, uno ha risposto: “Non possiamo costruirlo. Il governo non ce lo permette. Quando sarà mezzo costruito, lo abbatteranno”.

Donglu divenne uno dei più famosi centri di devozione mariana della Cina continentale, attirando ogni anno decine di migliaia di fedeli, nel 1937, dopo che il Papa approvò il villaggio come luogo di pellegrinaggio nazionale. Anche i fedeli cattolici sotterranei del vicino villaggio di Xiezhuang sono stati perseguitati. I fedeli si riuniscono in rifugi di fortuna ma il governo spesso demolisce anche questi semplici capanni.

I cattolici locali hanno portato i reporter di Bitter Winter in un luogo di incontro semplice e rozzo. I fedeli hanno eretto un capannone in un angolo di un vecchio edificio abbandonato, senza niente che lo circondasse per proteggerlo dal vento e dalla pioggia. Con temperature regolarmente inferiori ai -10 gradi centigradi (circa 14 gradi Fahrenheit), adulti e bambini devono indossare strati di indumenti caldi per assistere alla messa. “Anche il semplice luogo qui è stato abbattuto molte volte”, ha detto un credente impotente. “Se lo ricostruiamo, non passerà molto tempo prima che il governo lo demolisca di nuovo”.

Nonostante un ambiente così duro, questi fedeli della Chiesa clandestina non sono disposti ad obbedire al PCC e ad aderire all’Associazione patriottica cattolica cinese (CPCA). Un sacerdote della CPCA nel villaggio di Donglu ha rivelato che, da quando è stato firmato l’accordo tra il Vaticano e la Cina del 2018, qualsiasi chiesa che non aderisce alla CPCA controllata dallo Stato sarà chiusa – un’interpretazione dell’accordo provvisorio su cui le autorità cinesi continuano a insistere. I sacerdoti e i vescovi che il governo considera disobbedienti rischiano di essere arrestati e incarcerati. Egli ha consigliato ai sacerdoti e ai credenti delle chiese clandestine: “Oggi, in questi tempi caotici, tutti lottano per la sopravvivenza. Che sia in superficie o sottoterra, fintanto che il governo ci permette di adorare Dio, questo è sufficiente”. La Chiesa cattolica sotterranea non è d’accordo con tali osservazioni. Un sacerdote clandestino ci ha detto: “Cosa significa “non credere”? Cosa significa “credere”? Se la gente volesse solamente tirare a campare non ci sarebbero stati così tanti martiri fin dall’antichità”.

È una bella storia di fede e coraggio, vero? Sono racconti come questi che veramente rendono incomprensibile il comportamento della Santa Sede nel firmare un accordo – segreto – con la peggiore dittatura esistente, e soprattutto, nel mantenerlo segreto. Un patto segreto con un governo dispotico dà a quest’ultimo le mani libere per interpretarlo come vuole, senza che ci sia la possibilità di appellarsi all’opinione pubblica internazionale, l’unica forma di pressione possibile per uno Stato privo di mezzi come la Santa Sede. E priva quest’ultima della possibilità di difendere i fedeli a Roma; nel caso tutto da verificare che ci fosse questa volontà da parte dei diplomatici del Vaticano…Per non essere complice di quanto accade contro i cristiani cinesi, la Santa Sede deve rivelare il testo dell’accordo.

