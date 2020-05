CHINA, DONGLU. LA VIRGEN “PROHIBIDA” Y EL VATICANO.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, de la China se habla mucho en estos días sea por la epidemia del Covid 19, sea por la política de imperialismo agresivo que desarrolla Pequín en todo el mundo: en Africa, naturalmente sobretodo en Asia, pero también en Europa; y por las cuestiones de aduanas con los Esatados Unidos. En toda esta discusión, justa y normal, con mucha frecuencia sin embargo, se olvida recordar el carácter opresivo y dictatorial del regimen comunista chino, que bien ha aprendido la lección del capitalismo salvaje, pero no por esto ha perdido los viejos hábitos de intolerencia iliberal idelógica.

Gracias al blog Bitter Winter, que les aconsejo visitar, si les interesa el Reino del Medio, por el que hemos conocido esta historia que les propongo.

Desde 1996, cada mes de mayo, el pequeño pueblo di Donglu, en la ciudad de Baoding, en la provincia de Hebei, a pocas horas en coche desde Pequín, es invadido por miles de soldados. Los militares rodean al pueblo, y lo aislan del resto del mundo para impedir -ésta es la motivación oficial- que se desarrollen “asambleas ilegales”.

Pensaran de inmediato que se tratan de reuniones de carácter político, de la oposición. Pero a lo que teme Pequín es a otra cosa, en este caso.

En 1900, durante la insubordinación de los Boxer (los boxer, literalmente, los “Boxeadores de la Armonía y de la Justicia”, una sociedad secreta que guió el levantamiento contra los occidentales y el cristianismo, de 1899 al 1901), se dice que en ese pueblito apareció la Virgen, la Madre de Cristo, con el nombre de Nuestra Señora de la China. Después de la aparición fue costruida una iglesia, que en los años ’30 fue consagrada como Santuario Nacional de Nuestra Señora de la China y aprobada por el papa Pio XI (1857-1939) como lugar de peregrinación. Los peregrinajes fueron temporalmente suspendidos después de la destrucción de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, pero reiniciaron al término de la costrucción de la nueva Catedral, en 1992.

En 1995, la Santísima Virgen apareció nuevamente, esta vez durante las celebraciones anuales que tienen lugar en mayo; una aparición que fue con más de 30.000 personas como testigos presentes. El partido comunista chino (PCC) ha visto este fenómeno como una amenaza muy seria. Al día siguiente, la policía se apresuró en prohibir las actividades entorno al lugar de la aparición y obligó a los peregrinos regresar con sus autobuses a sus lugares de origen. A partir de 1996, cada mayo, el gobierno cierra con los soldados, todas las vías de acceso al pueblo, para evitar cualquier agrupación. La iglesia donde se reunian los católicos (clandestinos) ha sido destruida en aquel primer bloqueo del peregrinaje de 1996.

Sin embargo, más de 20 años de persecuciones y la destrucción de su iglesia, los católicos clandestinos de Donglu han permanecido fieles en su Fe. Es de notar que ese pueblito católico en el 90% .

Los periodistas de Bitter Winter llegaron al pueblo para encontrarse con cientos de fieles reunidos en una calle, pero escondidos, frente a un altar, donde por Gracia un Sacerdote estaba celebrando el Santo Sacrificio Eucarístico. Desafiándo el penetrante frío, arrodillados los fieles en silencio. Los presentes comprendían niños de dos años hasta ancianos de ochenta o noventa años.

Un anciano católico ha contado de haber participado a la Santa Misa al abierto, por más de 20 años sin interrupción, aun en caso de viento, lluvia o nieve.

“Después que la iglesia fue demolida en 1996 -ha dicho- los miembros de la misma construyeron un sencillo lugar de encuentro. Pero por igual fue tumbado por el gobierno. Por lo que nos hemos visto obligados a ir de un sitio para otro, para celebrar la Santa Misa. Lo hacemos desde hace más de veinte años”.

El invierno en la China septentrional es particularmente muy frío. La temperatura en el día que llegaron los reporteros del Bitter Winter, era -7 grados. La mayor parte de los congregados temblaba durante una hora, de pie y de rodillas. Cuando se les preguntó por qué no habían construido otro lugar de encuentro, uno respondió: “No podemos construirlo. El gobierno no nos lo permite. Cuando estuviera medio construido igual lo tirarían abajo”.

Cuando existió el mas famoso centro de devoción mariana de la China continental, atrayéndo cada año decenas de miles de fieles, en 1937, después que el papa lo aprobó como lugar de peregrinación nacional en dicho pueblo, también los fieles católicos clandestinos del cercano caserío de Xiezhuang fueron perseguidos. Los fieles se reunian en refugios escondidos, pero con frecuencia el gobierno también destruye esos sencillos galpones.

Los católicos locales llevaron a los reporteros de Bitter Winter a un lugar simple y rudo. Los fieles erigieron un galpón en el ángulo de un viejo edificio abandonado, sin nada que lo circundase para protergerlo del viento o de la lluvia. Con temperaturas regularmente inferiores a los -10 grados, niños y adultos deben usar varias capas de ropas que les proporcionen calor para asistir a la Santa Misa. “Incluso éste pobre lugar ha sido muchas veces demolido”, ha dicho impotente un creyente. “Si lo reconstruimos de nuevo, no pasará mucho tiempo antes que el gobierno lo derribe otra vez”.

No obstante en un ambiente así de duro, estos fieles de la Iglesia clandestina, no estan dispuestos a obedecer al PCC ni a adherir a la Asociación patriótica católica (CPCA). Un sacerdote de la CPCA en el pueblo de Donglu, ha revelado que cuando se firmó el acuerdo entre el Vaticano y la China en el 2018, toda iglesia que no se adhiera a la CPCA, controlada por el Estado, serà cerrada; como interpretación del acuerdo provisorio sobre el que las autoridades chinas continuan insistir. Los Sacerdotes y obispos que el gobierno considere desobedientes corren el riesgo de ser arrestados y encarcelados. Ese sacerdote CPCA ha aconsejado a los Sacerdotes y creyentes de las iglesias clandestinas: “Hoy, en estos tiempos caóticos, todos luchan por sobrevivir. Que sea en la superficie o debajo de la tierra, mientras que el gobierno nos permite adorar a Dios, ésto es suficiente”. La Iglesia católica subterránea no està de acuerdo con semejante declaración. Un Sacerdote clandestino nos ha dicho: ¿Qué significa “no creer”? ¿Qué significa “creer”?. Si la gente quisiera solo comer y dormir, no hubiesen habido tantos mártires en la antigüedad”.

Es una historia bella de Fe y coraje, ¿verdad?. Son explicaciones como éstas que hacen verdaderamente incomprensible el comportamiento de la Santa Sede al firmar un acuerdo -secreto- con la peor dictadura existente, y con todo persiste en mantenerlo secreto. Un pacto secreto con un gobierno déspota al que da manos libres para que lo interprete como le da la gana, sin la posibilidad que se apele a la opinión pública internacional, única forma de presión posible a un Estado privado de medios como la Santa Sede. Y privada ésta última, de la posibilidad de defender desde Roma a los fieles; en el caso, por verificar, que existiese esa voluntad por parte de los diplomáticos del Vaticano …

Para no ser cómplices de cuanto sucede contra los cristianos chinos, la Santa Sede debe revelar el texto del acuerdo.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti