“IL BENE PIÙ PREZIOSO”. MATTEO RICCI, LIBRO DI AURELIO PORFIRI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il M° Aurelio Porfiri ci presenta oggi una sua opera, e la figura di Matteo Ricci, il grande gesuita che visse in Cina, e cercò di svolgere in quel grande Paese la sua opera missionaria.

§§§

Un grande missionario

Parlare di padre Matteo Ricci a 410 anni dalla morte non è semplice, o forse è troppo semplice. Matteo Ricci (6 ottobre 1552-11 maggio 1610) è stato prima di tutto un grande missionario, e senz’altro un uomo di grandi mezzi culturali. A lui ho voluto dedicare un libriccino, chiamato “Il bene più prezioso. Lettera a Matteo Ricci sulla Cina”.

Ho voluto far vedere che ci sono incongruenze nei modi in cui il dotto gesuita viene spesso raffigurato. Insomma, si dice che egli fu colui che apprezzò la cultura cinese quasi a scapito della sua, dimenticando che il favore che ebbe presso i cinesi del suo tempo fu proprio dettato dall’impressione che fecero le sue capacità scientifiche e la “sua” cultura, anche più della sua fede. Matteo Ricci però sapeva bene che quello era solo un mezzo per un fine, il bene più prezioso, che era la fede. Non era un operatore umanitario, ma un grande missionario. Un missionario che si appassionò anche della cultura cinese, una grandissima cultura, a cui certamente deve andare la nostra ammirazione. Se ci fu un incontro, esso fu tra due identità e non fra due dimenticanze.

Padre Matteo Ricci fu un cattolico integrale, che tentò con ogni mezzo di penetrare nel cuore di coloro che gli vennero affidati nella sua missione. Se non riuscì a penetrare nel cuore di quanti avrebbe voluto, riuscì però a penetrare la loro terra, ricevendo sepoltura sul suolo cinese, un onore riservato a lui.

Dovremmo ripensare, alla luce dell’esempio di questo grande, al senso della missione, alla sua trasformazione in un mondo tanto diverso da quello del padre gesuita. Un mondo che considera la religione come un elemento superfluo mai da valorizzare, al massimo da tollerare.

§§§

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti