PEZZO GROSSO COMMENTA IL COMMENTO DI GALLI DELLA LOGGIA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, questa mattina su Il Corriere della Sera è stato pubblicato un commento scritto da Ernesto Galli della Loggia che vi invito caldamente ad andare a leggere. Galli della Loggia vi esprime tutta una serie di considerazioni geopolitiche con al centro la Chiesa cattolica. Pezzo Grosso ci ha immediatamente inviato una commento all’articolo, altrettanto interessante ricco di spunti di riflessione e meditazione. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, questo articolo di Galli della Loggia è molto profondo è interpretabile in vari modi. Propongo di leggerlo dalla fine, cioè dalla ultima considerazione, che riporto:

<Non da oggi (ma ancora una volta oggi più che mai) la base degli equilibri mondiali (non solo politici o economici) in vigore da oltre mezzo secolo sta mutando drammaticamente a causa dell’attivismo inedito e spregiudicato di due gigantesche aree politico-culturali: quella russa e quella cinese, entrambe indifferenti ai diritti umani e tanto più alla libertà religiosa. Ebbene, forse mi sarò distratto, ma su ognuno di questi due nodi di questioni, dalle implicazioni innumerevoli e decisive per l’avvenire del mondo, qualcuno ha notizia di una presa di posizione autorevole, di un gesto realmente significativo, di una iniziativa di rilievo, di un qualcosa qualunque da parte della Santa Sede o della Chiesa Cattolica?>.

Leggendo questa considerazione finale verrebbe da chiedersi perché Galli finge di non sapere nulla dei rapporti tra la Santa Sede e il Governo Cinese e perché assimila la Russia alla Cina. Non posso credere che non abbia mai sentito nominare il card. Zen ed il suo recente conflitto con la Santa Sede?

Non può esser vero che Galli della Loggia non abbia percepito che Santa Sede sta stabilendo una misteriosa alleanza strategica con la Cina (e con altri partner trasversali che qui non voglio ancora suggerire) per contrapporsi molto probabilmente alla alleanza rinnovata tra USA ed Europa, stavolta in comunione con la Russia, che non mi pare affatto perseguitare la libertà religiosa nei tempi di Putin.

Nessuno ci crederebbe mai che uno dei migliori giornalisti italiani non l’abbia inteso. La mia impressione, intuendo la visione strategico politica e i collegamenti di Galli della Loggia, è che con questo pezzo, abbia voluto mandare un messaggio e provocare una reazione.

Il messaggio che leggo, non tanto fra le righe, è: Bergoglio basta! hai passato ogni limite ragionevole, non sei un papa, sei un populista di modesto livello. Ma soprattutto rappresenti un pericolo per il mondo intero, cattolico o no.

La reazione proposta che si potrebbe (arbitrariamente) leggere fra le righe è: – tradizionalisti di tutto il mondo, cambiate strategia! -.

L’espressione usata da Galli è la seguente: <L’accusa mossa al Papa da alcuni settori radicali della sua stessa parte di essere virtualmente uscito dal solco del cattolicesimo fa sorridere>.

Si rifletta: Galli (laico, filo ebraico) definisce i cattolici tradizionalisti “settori radicali” e spiega che le loro reazioni “ fanno sorridere”.

In realtà credo voglia dire: “Svegliatevi!”, smettete di attaccare il papa in materia di dottrina cattolica! Attaccatelo nelle sue posizioni ed azioni politico-ideologiche che stanno danneggiando l’umanità intera. (Israele incluso).

Invito a leggere ora dall’inizio l’intero articolo, in cui Galli fa astrazioni sul ruolo politico ed ideologico dalla (ex) Santa Sede e sul – comportamento socioeconomico con pennellate di cristianesimo – (parole mie) del Pontefice Bergoglio indirizzate, di fatto, non agli uomini di buona volontà, ma a chi – non sa leggere e scrivere – (idem).

In pratica si evidenzia e si manifesta un mio vecchio personale pensiero su cui mi cullo dal 2013, che Bergoglio è il Picasso, o il Kandinsky, del Cattolicesimo (definizione mia).

Bergoglio ha preso il cattolicesimo, lo ha frantumato e ricomposto in modo che chiunque vi veda quel che vuole, tranne l’opera del Creatore.

Ma è interessante che un Galli della Loggia manifesti oggi preoccupazioni per l’anti occidentalismo e anticapitalismo di Bergoglio. E’ evidente che in questo momento di post pandemia e recupero dell’economia mondiale con necessarie ricomposizioni di alleanze, il “mondo” di Galli della Loggia sia preoccupato.

Peraltro in questo “mondo” sono ben presenti gli ambienti che concorrono a tener in piedi il Corriere e pagare lo stipendio di Galli.

PezzoGrosso.

§§§

