TANGA: L’ITALIA RIACQUISTI AUTONOMIA MONETARIA. DOPO KARLSRUHE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo chiesto al dott. Paolo Tanga una riflessione sulle prospettive aperte dalla sentenza della Corte Costituzionale tedesca a Karlsruhe sul Quantitative Easing e sulla Banca Centrale Europea, di cui si sta ancora parlando. Ci ha risposto con una rapidità di cui lo ringraziamo, e come sempre il suo intervento è estremamente denso e foriero di spunti interessanti.

§§§

Esultano i promotori del pronunciamento della Consulta tedesca (l’Alta Corte di Karlsruhe), che dichiara legali le operazioni di Quantitative Easing della Bce, ma parzialmente incostituzionali rispetto alla Carta costituzionale della Germania. La sentenza costituisce un attacco frontale sui pronunciamenti della Corte di Giustizia europea e intima alla Bce di giustificare il programma di acquisto di titoli pubblici da parte della Banca Centrale Europea in modo da chiarire se gli stessi rispettino i valori espressi dalla legge fondamentale tedesca.

Le conseguenze di questa deliberazione sono abbastanza pesanti perché pongono la Carta Costituzionale della Germania al di sopra dei trattati europei e minano le decisioni della Corte di Giustizia che, di fatto, non sono ritenute valide qualora non conformi, anch’esse, a tale primato. Formalmente, il pronunciamento afferma che la BCE sia andata oltre gli equilibri d’investimento previsti dal suo Statuto. Figuriamoci ora che la Banca Centrale ha finalmente iniziato a riequilibrare parzialmente le sue linee di intervento riducendo, ribadisco solo riducendo, gli incommensurabili guadagni sottesi alla scrupolosa osservanza di detti “equilibri”.

Se il pronunciato della Consulta tedesca dovesse prevalere, allora l’adesione dell’Italia ai trattati europei è senza alcun dubbio palesemente incostituzionale rispetto alla Costituzione italiana che vieta non solo le cessioni di sovranità, bensì anche le limitazioni alla sovranità qualora non siano fatte a parità di condizione. La decisione dell’Alta Corte di Karlsruhe afferma infatti che pure la Costituzione italiana è stata subordinata a quella tedesca e non solo ai trattati europei firmati. Infatti, la Germania si oppone al deliberato della Corte di Giustizia Europea che nel 2018 ha dichiarato conforme ai trattati l’operato della Bce adducendo che questo giudizio “supera il suo mandato giuridico”

La nostra Corte Costituzionale dovrebbe d’ufficio affrettarsi a porre il Governo italiano nelle condizioni di promuovere urgentemente un tavolo di trattative con tutti gli aderenti al consesso europeo per costruire finalmente un’ Europa solidale e paritaria approfittando anche della necessità di contrastare le conseguenze epidemiologiche e far ripartire tutti gli Stati su basi e stimoli comuni. Un comportamento omissivo sarebbe drammatico.

Non approfittare di questa ideologica egemonia tedesca per correggere gli errori compiuti è da sconsiderati.

E’ vero che il deliberato della Consulta germanica è stato criticato perché si baserebbe su una separazione netta tra politica monetaria e politica economica che, invece, è inaccettabile, oltre che inesistente; infatti, se ciò fosse, la BCE sarebbe sotto costante minaccia e alla stessa sarebbe impedito per sempre di utilizzare comportamenti persuasivi del tipo di quelli dichiarati da Draghi (whatever it takes), ma soprattutto quelli attuati dalla Lagarde che ha fatto contrarre gli spread (anche se avrebbe dovuto essere più coraggiosa arrivando ad azzerarli). Ma la decisione della Corte è dirompente perché è come se avesse denunciato il Trattato europeo e avesse stabilito che la Costituzione tedesca va imposta a chiunque voglia far parte dell’Europa.

In questo modo, solo se la BCE operasse con la moneta in modo recessivo agirebbe nell’ambito della politica monetaria, se invece l’azione dovesse essere espansiva si tramuterebbe in politica economica e quindi soggetta alle decisioni del governo tedesco.

In conclusione, la Costituzione tedesca dispone che le leggi europee non possono travalicare la legge fondamentale dello Stato tedesco e la Costituzione italiana afferma che i trattati internazionali che limitino la sovranità popolare non sono validi se anche gli altri contraenti non facciano altrettanto. Ciò posto, siamo il Paese che a pieno titolo può uscire da questa Europa qualora la Germania non rinunci alla sua reclamata supremazia, ovvero non venga concesso all’Italia di far valere la sua legge fondamentale. La gestione dell’euro però non può essere lasciata alla Bce, pertanto l’Italia deve avere piena autonomia nell’azione di politica monetaria. Sono posizioni non conciliabili.

Ribadisco la necessità di rinegoziare il tutto, prevedendo un periodo transitorio durante il quale l’Italia abbia il diritto di ottenere l’indennizzo per i vent’anni di cessione totale della sua politica monetaria.

§§§

