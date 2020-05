NOBILE: BERGOGLIO SCAMBIA I MEDIA PER I SEGNI DEI TEMPI…

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione su un tema estremamente di attualità, e cioè il rapporto fra il Pontefice regnante i mass media. Non nel senso attivo, del termine, vale a dire quanto papa Bergoglio usi e influenzi l’informazione su se stesso e sulla Chiesa; ma nel senso passivo, ricettivo, e cioè quanto egli stesso sia permeato e influenzato da ciò che legge e sente. E naturalmente le conseguenze che questo ha sulla vita della Chiesa. Buona lettura.

Bergoglio confonde i mass media con i segni dei tempi

La politica vaticana può essere sintetizzata con le parole che Bergoglio ha pronunciato nella Meditazione mattutina in Santa Marta del lontano 23 ottobre 2015: «I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Siamo liberi. […] Qual è la verità? Qual è il messaggio che il Signore vuole darmi con quel segno dei tempi?» Con questa scappatoia si tenta di cancellare duemila anni di storia della Chiesa e dei grandi santi. Ma vediamo se la lettura di Bergoglio è coerente col messaggio di Gesù Cristo. Nel Vangelo di Matteo 16, 3-4 troviamo la definizione “segni dei tempi” «Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona». Su questo passo il biblista cardinale Gianfranco Ravasi, che non può certo essere tacciato di tradizionalismo, commenta: «Essa, infatti, non era molto aperta all’universalismo e – rileggendo Giona – non ne celebrava tanto la predicazione ai pagani (a loro un po’ sgradita), quanto piuttosto la liberazione prodigiosa dal rischio di morte nel ventre del grosso pesce. Anche per questo era, quindi, più facile l’applicazione della vicenda alla risurrezione sia da parte di Gesù sia da parte dei cristiani». Quindi secondo questa interpretazione, che oggettivamente ci sembra la più coerente al Vangelo, il segno dei tempi deve essere applicata alla risurrezione di Gesù Cristo, e non come vuole il Vaticano II, ispirato dallo Spirito Santo che guida la Chiesa al dialogo col mondo. Infatti, da quanto abbiamo letto pare proprio che Gesù Cristo si riferisca anche ai nostri tempi: «Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona.»

Tra l’altro, potrei sbagliare, ma non mi sembra che la parola dialogo appaia sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. Andiamo avanti. Nella Costituzione Gaudium et Spes, art. 4, si legge: “Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche”. Ma se il Vangelo non viene rispettato, come mi sembra stia avvenendo, significa che la Chiesa non è più guida del mondo ma è il mondo che la guida. La Chiesa che mette in sordina l’avvento del Cristo Salvatore non segue più “la luce dei vangeli” ma le penombre del mondo.

D’altronde, oltre al guado in cui si trova della Chiesa attuale, apprezzata dalle varie tipologie di anticristiani, basta leggere l’ammonimento di Gesù Cristo per capire che la storiella dei segni dei tempi è una bufala siderale che punta all’abbattimento della verità evangelica: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Matteo 24-35).

Qualsiasi fedele, pur ignorante in materia teologica, come lo è in parte il sottoscritto, potrebbe giustamente chiedersi: se la missione della Chiesa è il dialogo e la pace in terra, che bisogno c’era della venuta del Figlio di Dio, la Sua Passione e Resurrezione? Sarebbero potuti bastare maestri dell’etica come Socrate e Confucio. E poi, perché i profeti biblici annunciano la venuta del Messia? Il Cristo Salvatore non ha detto “Dialogate col mondo e portare la pace tra i popoli”, ma “Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato” (Marco 16,15-16). Con la politica del volemosebbene Gesù Cristo potrebbe apparire duro e razzista, ma le Sue parole non lasciano scampo. Il che significa che la pace non si conquista col conto in banca, la pancia piena, l’ecologia, le leggi laiciste e i diritti sindacali, ma accogliendo Cristo. Cambiando il cuore dell’uomo. Cosa che, nonostante le catastrofi ideologiche, il panreligioso e sindacalista-ambientalista Vescovo di Roma sembra ignorare.

Ora, perché i segni dei tempi non possono essere considerati movimenti popolari che nascono e si diffondono spontaneamente? Ormai dovremmo averlo capito tutti, specialmente da quando gli operatori del lavaggio dei cervelli sono entrati nelle case. Il pensiero, i gusti, le mode, sono prodotti da chi possiede i mezzi di condizionamento, i mass media. Ma c’è un altro aspetto ancora più subdolo da prendere in considerazione: i personaggi che dal ‘700 ad oggi sono padroni dell’economia, degli assetti sociali e morali. Per cambiare la società del ‘700/’800 sono bastati 30/40 massoni organizzati, che hanno scatenato la Rivoluzione Francese. Hanno cambiato il mondo attraverso la dittatura, massacri e violenze, anche grazie al tradimento di chi avrebbe dovuto servire la Chiesa di Cristo. Secondo lo storico francese Jean Dumont con i rivoluzionari si allearono 24mila sacerdoti su 29mila di casi studiati. Sicuramente erano convinti che lo Spirito Santo mostrava loro i segni dei tempi. Fu così che quaranta massoni, tra cui veri e propri criminali, autodefinendosi Illuministi, portarono la Francia alla bancarotta e il popolo alla fame. Più o meno quello che, grazie alle nuove massonerie che creano i cosiddetti segni dei tempi, si sta verificando nei nostri giorni. La storia si ripete.

Il documento ufficiale Standards per l’educazione sessuale pubblicato nel 2010 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia specializzata dell’ONU, non è cosa nuova, è un programma che affonda le sue radici nelle prerogative della massoneria. Nell’aprile 1824 il massone carbonaro che si firma con lo pseudonimo Nubius, scrive una lettera al Fratello Volpe, dove tra l’altro si legge: «Il cattolicesimo, meno ancora della monarchia, non teme la punta di un pugnale ben affilato; ma queste due basi dell’ordine sociale possono cadere sotto il peso della corruzione. Non stanchiamoci dunque mai di corrompere. […] Ora, è deciso nei nostri consigli, che noi non vogliamo più cristiani; non facciamo dunque dei martiri, ma rendiamo popolare il vizio nelle moltitudini. Occorre che lo respirino con i cinque sensi, che lo bevano, che ne siano sature. Fate dei cuori viziosi e voi non avrete più cattolici […]. Ma perché sia profonda, tenace e generale, la corruzione delle idee deve cominciare fin dalla fanciullezza, nell’educazione. Schiacciate il nemico, qualunque esso sia, dicevano le istruzioni, ma soprattutto, schiacciatelo quando è ancora nell’uovo. Alla gioventù infatti bisogna mirare: bisogna sedurre i giovani, attirarli, senza che se accorgano. Andate alla gioventù e, se è possibile, fin dall’infanzia» (Mons. H. Delassus – Il problema dell’ora presente. Antagonismo tra due civiltà – Desclée & C. Roma Tipografi-Editori, Roma 1907).

Cose ottocentesche? Non proprio. In un articolo della International Review on Freemasonry pubblicato nel 1928 si legge: «La religione non teme i colpi di spada; ma può estinguersi sotto i colpi della corruzione. Non stanchiamoci mai della corruzione: usiamo un pretesto come lo sport, l’igiene, la cura della salute. E’ necessario corrompere: che i nostri giovani pratichino il nudismo. Per scongiurare una reazione eccessiva, bisogna procedere metodicamente: bisogna cominciare con lo scoprire il gomito; poi passare alle ginocchia; quindi a gambe e braccia completamente scoperte; poi la parte superiore del torace, le spalle, ecc.»

Chi ci dà in poche parole un quadro chiaro della situazione attuale è il socialista e criminologo Alain Bauer, Gran Maestro del Grande Oriente di Francia 2000/2003 e collaboratore del presidente francese Nicolas Sarkozy. In una intervista pubblicata il 12 dicembre 2003 sul settimanale Le Nouvel Observateur, tra l’altro, afferma: «Non è un caso se nel testo della Costituzione europea non si pone la questione di introdurre il concetto di eredità giudaico-cristiana […]. Anche in relazione alla bioetica siamo a favore della libertà assoluta, così come per la morale e la ricerca scientifica».

Checché ne dicano pubblicamente gli alti gradi delle massonerie (Aspen Institute, Bilderberg, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, ecc…), che si presentano come istituzioni al servizio della libertà, della democrazia e della pace fra i popoli, il programma descritto sopra è stato portato avanti durante due secoli, fino ad arrivare a scardinare la coscienza naturale. Questa decadenza è sotto gli occhi di tutti, ma le lobbies massoniche e i bergogliani continuano a negare l’evidenza. A partire dalla rivoluzione sessuale degli anni Sessanta l’attacco alla famiglia è stato frontale. In pochissimi decenni siamo arrivati ai corsi di omosessualismo nelle scuole e ai matrimoni per le persone dello stesso sesso. Un lavaggio del cervello che sta annichilendo la famiglia, isolando l’essere umano in un limbo carnale autodistruttivo privo di legami affettivi. Segni dei tempi? Lo vuole lo Spirito Santo? Certo alcune volte (troppo poche) Bergoglio si è detto contrario alle lobbies omosessualiste, ma di fatto si è circondato di omosessualisti inveterati, su tutti basti ricordare il gesuita James Martin. Si, quel religioso noto per le sue posizioni pro LGBT, scelto da papa Francesco come relatore all’Incontro mondiale delle famiglie (sic!) a Dublino nell’agosto 2018.

Nelle scuole, anche cattoliche, non pochi adolescenti plagiati dal bombardamento omosessualista, spesso ridicolarizzano e emarginano chiunque osi affermare che il matrimonio gay non è naturale. Senza contare che a dodici tredici anni le ragazzine pensano già al sesso libero. Cari bergogliani, sappiamo che farete spallucce, ma è così che si creano i segni dei tempi.

Agostino Nobile

