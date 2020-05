CITIZENGO: MESSA NEGATA: ANCORA UN GIORNO PER FIRMARE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post al volo per chiedervi di firmare – nel caso che non l’aveste già atto – e di spargere la notizia in giro. Da Citizengo abbiamo ricevuto questa mail, che vi giriamo debitamente…Buona lettura.

— AGGIORNAMENTO DELL’ULTIMO MINUTO —

Lo so, starai pensando “un’altra email”? Proprio così, e sai perché? Perché ci è stato concesso ancora un po di tempo per provare a fare la differenza! E noi siamo pronti a farla…

URGENTE: La seduta prevista per il 5 Maggio per l’esame ed il voto della conversione in legge del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, che all’art. 1 co. 2 lettera h) prevede il mantenimento della sospensione delle cerimonie religiose, è stata rimandata ad oggi, Mercoledì 6 maggio 2020.

ABBIAMO ANCORA UN PO DI TEMPO. Firma la petizione per mandare un messaggio diretto a tutti i capigruppo del parlamento, per fargli sapere che non si può escludere la riapertura delle Celebrazioni Eucaristiche dalla Fase

Approfittiamone, abbiamo ancora un giorno per bombardarli di email e fargli recapitare il nostro messaggio: non mettete da parte la fede! Firma e condividi, sfruttiamo questo tempo in più per continuare a farci sentire.

RICORDA: ogni firma equivale ad una email inviata a tutti i capigruppo parlamentari. Conosceranno le nostre ragioni e saranno costretti a valutarle con molta attenzione. Coraggio, facciamo la differenza!

Firma qui la petizione e condividila coi tuoi amici!

Puoi condividere la petizione anche tramite Twitter, WhatsApp o Facebook.

Grazie mille!

Matteo Fraioli e tutto il team di CitizenGO

Di seguito l’e-mail che ti ho mandato giorni fa:

Dopo un’attesa in confinamento lunga quasi due mesi, il nuovo decreto del Governo esclude radicalmente la possibilità di reintrodurre la libertà di culto nella “Fase 2”.

È giunto il momento di farci sentire!

Chiediamo al Governo di ascoltare le richieste dei Vescovi e di tutto il popolo cristiano, permettendo il ripristino delle celebrazioni Eucaristiche in prudenza e nel rispetto degli accorgimenti necessari.

Tutti quanti noi attendevamo con ansia la conferenza stampa del presidente Conte, conferenza che avrebbe predisposto le nuove misure per la “Fase 2”, per una graduale riapertura. Infatti, dopo quasi due mesi di totale chiusura e confinamento, di lontananza e di rinunce, di sacrifici e di provata pazienza, da più parti ci si aspettava l’annuncio di un progressivo ritorno alla normalità.

Il popolo cristiano, in particolare, ha atteso nel silenzio, obbediente, coltivando la speranza che il Governo concedesse ai Vescovi e alla Chiesa la possibilità di accedere responsabilmente e in maniera graduale ai sacramenti… ma così non è stato.

Nel decreto enunciato il 26 Aprile non una sola parola è stata spesa al riguardo, se non in riferimento alla possibilità di celebrare i funerali (con non più di 15 persone).

È giunto il momento di farci sentire!

Liberi cittadini hanno promosso una petizione in sostegno del ripristino delle Celebrazioni Eucaristiche sulla nostra piattaforma. La petizione sta avendo un successo straordinario! CitizenGO vuole sostenere questa libera iniziativa sottolineando il suo appoggio ai Vescovi e all’intera Comunità della Chiesa.

Firma la petizione per chiedere al Governo di concedere alla Chiesa il ripristino delle celebrazioni Eucaristiche e la riapertura del culto ai fedeli, lasciando che i pastori si organizzino nel rispetto delle norme sanitarie.

Riaprono parchi, musei, librerie e palestre… ma non le Chiese.

“Criticità non superabili”, questa è stata la dichiarazione rilasciata dal Comitato Tecnico Scientifico per giustificare le scelte di escludere dalla “Fase 2” la libertà dei fedeli di accedere al culto.

Non so te, ma a me sembra quasi concesso pensare che per il Comitato Tecnico Scientifico noi cristiani siamo o degli untori o semplicemente degli irresponsabili.

Anche i Vescovi si sono espressi: al termine della conferenza stampa del Premier Conte sul nuovo decreto riguardante la “Fase 2”, la CEI ha immediatamente deciso di prendere posizione nei confronti di questi nuovi provvedimenti dai quali sono state escluse completamente le funzioni spirituali della Chiesa. Nel comunicato della CEI si legge infatti che “il decreto esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la messa con il popolo”.

La Conferenza Episcopale Italiana ha sottolineato nel suo comunicato la necessità della ripresa delle celebrazioni Eucaristiche regolari, specificando che tutto ciò avverrebbe in prudenza e nel rispetto degli accorgimenti necessari.

