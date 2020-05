DEL POZZO. SANTIFICARE LA FESTA, O SANIFICARLA? UN EMENDAMENTO…

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, domani in Parlamento si discuteranno gli emendamenti al decreto legge su lockdown.

E fra i vari provvedimenti si parlerà anche di religione. Vogliamo in un post veloce veloce offrirvi due elementi. Il primo è una lettera al Direttore del Foglio, uscita oggi sul giornale, e scritta da Luca Del Pozzo, che i lettori di Stilum Curiae conoscono bene, e che riguarda quello che viene descritto come un “accordo” fra Cei e governo. Vediamo che cosa scrive Del Pozzo.

Al direttore – C’è ben poco di cui essere soddisfatti per un accordo che se tutto va bene si concretizzerà entro fine mese, quando nel frattempo è stato fissato un calendario per la ripartenza di tante altre attività. Perché per le messe con il popolo dovrebbe essere più complicato? O c’è chi ritiene il culto un qualcosa di meno importante rispetto ad altri ambiti? Dunque altre settimane per approfondire cosa, esattamente?

Il Concordato del 1985 dice chiaramente che “è assicurata alla chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero…”; e non, si badi, all’insegna del cavouriano “libera chiesa in libero stato” – che alla prima riconosce la stessa libertà che può avere un uccellino dentro una gabbia – bensì del principio “libera chiesa e libero stato”, che pone invece stato e chiesa su un piano di assoluta parità. Basterebbe che la chiesa dicesse “il culto è affar mio, garantisco io il pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza”, e tutto si potrebbe risolvere in poco tempo. Oppure la chiesa non è libera. Tertium non datur. Chiudo con una modesta proposta: se proprio non si vuole ripartire subito, lo si faccia almeno domenica 17 maggio. Sarebbe un bel modo per onorare la memoria di san Giovanni Paolo II, il cui centenario della nascita cade in quei giorni, che tanto si batté per la libertà religiosa (e sottolineo: libertà religiosa). Tenendo comunque a mente che il terzo comandamento dice di santificare le feste, non di sanificarle.

Luca Del Pozzo

E poi riportiamo un agenzia ADN-Kronos di oggi, che legge:

“Domani nell’Aula della Camera si discuteranno gli emendamenti al decreto-legge sul lockdown, che come sappiamo limita pesantemente le libertà e i diritti fondamentali degli italiani. Tra queste libertà c’è quella di culto, che il decreto calpesta impedendo la celebrazione delle messe con i fedeli. Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento dice una cosa molto semplice: le celebrazioni religiose si possono svolgere, nel rispetto delle norme anti-contagio. In tanti, anche nel governo e nella maggioranza, hanno contestato l’ultimo dpcm di Conte e il no alle Messe. Domani vedremo, in Parlamento, chi sarà coerente e voterà insieme a noi l’emendamento di Fdi”. Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente del partito.

A domani allora, e vediamo che cosa accadrà a Montecitorio…E dopo. Se passasse, che cosa farebbe la Cei?

