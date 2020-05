MESSA NEGATA. IMBARAZZATO COMUNICATO DI BASSETTI. LE PROTESTE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ieri sera abbiamo ricevuto questo comunicato (il neretto è nostro):

Messe con il popolo: condivise le linee di un accordo

Cardinale Bassetti: avanti, senza abbassare la guardia

“Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà – nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica – di riprendere la celebrazione delle Messe con il popolo”.

Così il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti, commenta la definizione di un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche.

“Il mio ringraziamento va alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – aggiunge – con cui in queste settimane c’è stata un’interlocuzione continua e proficua. Questo clima ha portato un paio di giorni fa a definire le modalità delle celebrazioni delle Esequie, grazie soprattutto alla disponibilità e alla collaborazione del Ministro dell’Interno e del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”.

Nel contempo, “un pensiero di sincera gratitudine mi sento in dovere di esprimerlo al Ministro della Salute e all’intero Comitato tecnico-scientifico – prosegue il Cardinale Bassetti -: questa tempesta, inedita e drammatica, ha posto sulle loro spalle un carico enorme in termini di responsabilità”.

“Come Chiesa – riconosce – abbiamo condiviso, certo con sofferenza, le limitazioni imposte a tutela della salute di tutti, senza alcuna volontà di cercare strappi o scorciatoie, né di appoggiare la fuga in avanti di alcuno; ci siamo mossi in un’ottica di responsabilità, a tutela soprattutto dei più esposti. Alla vigilia di quella che ci auguriamo possa essere una rinascita per l’intero Paese, ribadisco l’importanza che non si abbassi la guardia ma, come abbiamo ripetuto in questi mesi, si accolgano le misure sanitarie nell’orizzonte del rispetto della salute di tutti, come pure le indicazioni dei tempi necessari per tutelarla al meglio”.

“Al Paese – conclude il Cardinale Bassetti – voglio assicurare la vicinanza della Chiesa: ne sono segno e testimonianza le innumerevoli opere di carità a cui le nostre Diocesi e Parrocchie hanno saputo dar vita anche in questo difficile periodo; ne è segno pure la preghiera che, anche in forme nuove, si è intensificata a intercessione per tutti: le famiglie, quanti sono preoccupati per il lavoro, gli ammalati e quanti li assistono, i defunti”.

Roma, 2 maggio 2020

***

Da quello che capisco, non c’è nessuna indicazione precisa; cioè si conferma la linea di totale adeguamento alle linee di indicazione – peraltro confuse e contraddittorie – del governo. Da notare il tono, che appare ben diverso da quello dei giorni scorsi, dal “disaccordo” espresso dai vescovi della Cei. Non si capisce che cosa possa aver originato questo cambiamento di tono; certo non dei fatti noti e sostanziali, tutt’altro. Forse l’udienza del card. Bassetti dal Pontefice regnante? Siamo sempre nel campo delle ipotesi; il dato certo, di fondo, evidente è la costante prossimità dell’attuale vertice della Conferenza Episcopale Italiana ai partiti di maggioranza, PD, 5Stelle e LEU. Il che porta a risultati paradossali: e cioè che ci sono regioni (come le Marche, a guida PD, e la Sardegna) che si dicono disponibili a riaprire a messe con presenza di fedeli, e i vescovi che dicono “no, grazie”! Come ben si vede da questo articolo di Avvenire:

“Il Protocollo di massima, pare di capire, dovrà essere seguito da altri passaggi. Certo, per usare le parole di Bassetti, non è ancora tempo di fughe in avanti per nessuno. Per questo i vescovi sardi hanno di fatto preso le distanze dall’iniziativa del presidente della Regione, Christian Solinas, di riaprire alle Messe con la presenza dei fedeli fin da domani, demandando ai vescovi stessi (così ha affermato) le linee guida «di contingentamento degli ingressi». «Pur apprezzando l’attenzione che il Presidente Solinas ha rimarcato nella conferenza stampa odierna (ieri per chi legge, ndr) verso l’apertura delle chiese alle “celebrazioni eucaristiche”», scrivono presuli in un comunicato, essi si riservano di «leggere e valutare il testo dell’ordinanza regionale che verrà firmata, tenendo conto che non sono stati consultati precedentemente e che decisioni di questo tipo competono unicamente all’Autorità ecclesiastica»”.

***

Nel frattempo non si placa, anzi, la protesta di fedeli e di sacerdoti verso questa linea di condotta. Qui sotto troverete testimonianze diverse in questo senso, isolate o più o meno organizzate. Viviamo veramente tempi difficili e strani, ma dobbiamo essere pronti ad affrontarli con coraggio e lucidità.

***

“Oggi è il 2 maggio, mancano due giorni all’inizio della famigerata Fase 2 e i cattolici ancora non sanno quando potranno tornare a partecipare alla Santa Messa, il momento cardine della vita di ogni fedele.

Diverse attività produttive potranno ripartire – con le dovute norme di sicurezza – già da lunedì. Altre sono costrette ad aspettare due, tre, quattro settimane, correndo il rischio di fallire, per questo le associazioni di categoria si stanno facendo sentire con il Governo.

Anche la trattativa con la Chiesa Cattolica sulla carta è in atto con un braccio di ferro tra premier Conte e Conferenza Episcopale Italiana. Una trattativa che si muove su due binari, la volontà della CEI e del Governo di mantenere rapporti di reciproca simpatia, e il no secco alla ripresa delle Messe del comitato scientifico, giunto come uno schiaffo dopo il via libera già praticamente annunciato dal ministro dell’interno.

Mentre scriviamo le voci sono di una ripresa probabile delle Messe dal 10 maggio all’aperto, previa misurazione della temperatura dei fedeli col termoscanner, e della probabilità di “imbustare” l’Eucarestia prima di distribuirla ai fedeli. Ma niente è ancora definito, al momento la ripresa delle Messe è considerata superflua tanto quanto andare al cinema, con la differenza che le chiese sono molto più alte, molto più spaziose, molto molto meno frequentate, soprattutto in settimana.

La situazione è ancor più paradossale perché entrambe le parti, sia il Governo che la CEI, sembrano aver dimenticato che è in vigore un Concordato che non permette alcuna ingerenza. Solo i vescovi possono decidere se e quando prendere decisioni di questo tipo e solo loro oggi possono riportare il popolo a Messa. Qualunque “trattativa” in merito svilisce la Regalità di Cristo, che non può essere oggetto di discussioni mondane e la dignità della Chiesa stessa, Sua sposa. Ai vescovi, che cercano di riportare il popolo a Messa negoziando con il mondo che alla fede è ostile, noi diciamo: “Ridateci la Messa”. Lo diciamo attaccando fuori dalle chiese il nostro grido di sofferenza per la mancanza più grande che abbiamo dovuto vivere in questa quarantena. In questi giorni da nord a sud decine di chiese hanno visto comparire sul proprio portone il nostro appello. E non ci fermeremo.

Pastori non svilite la nostra fede con norme che sono prima di tutto contro la ragione!

Non privateci ancora dell’Eucarestia, non privateci della partecipazione al Sacrificio di Cristo, agite con coraggio e ridateci la Messa.

Alcuni fedeli

Comitato “Ridateci la Messa”

Alleghiamo alcune foto; ne potete trovare altre sulla pagina facebook Ridateci la Messa (https://www.facebook.com/Ridateci-la-Messa-102990728061903/)

***

Un sacerdote

Gentile dott. Tosatti, ha già ricevuto lamentele di tutti i generi circa l’impossibilità di celebrare l’Eucaristia con la presenza del popolo: vorrei dire anche la mia, senza aggiungere nulla a quanto già scritto da tanti.

Quello che mi sconcerta è la supina sudditanza che i nostri vescovi hanno dimostrato: certo tutti si riempiono la bocca di belle parole sulla necessità di dimostrarsi docili allo “Spirito Santo” e accettare, anche se a denti stretti, questa situazione, per tutelare la salute pubblica, esaltando la capacità di essere solidali con la nostra gente e tutelare la salute pubblica.

La verità, a mio avviso, è che hanno avuto paura di essere accusati di “diffondere” il virus nel caso avessero preso la decisione di permettere, con le dovute attenzioni, le varie celebrazioni.

Certo: da tante parti si sarebbero alzate voci e grida contro la Chiesa bacchettona che non retrocede neanche davanti all’inevitabile e che mette a repentaglio anche la vita di milioni di persone, pur di continuare le sue pratiche religiose.

Ma non abbiamo sempre predicato che più importante del corpo è l’anima? E dove abbiamo messo i nostri bei principi?

Cosa potremo rispondere un domani quando ci diranno che “per motivi gravi” la messa può essere messa in disparte, come abbiamo fatto noi?

Quali saranno i motivi gravi? La partita di pallone, la gara in bicicletta, la visita dei nonni?…

Io, da parte mia, pur avendo dovuto assoggettarmi a queste restrizioni, sono davvero convinto che noi preti abbiamo fatto una pessima figura. La vergogna di questi mesi ci ricadrà addosso!

Purtroppo mi sento proprio sulla pelle le parole di tanti santi che hanno sempre fatto, in sintonia con la Parola di Dio, il paragone tra i buoni pastori e i falsi pastori.

So che non tutti sono stati “falsi pastori”, come abbiamo avuto esempi di medici, infermieri, volontari, che si sono prodigati per tanti fratelli, ma noi dove eravamo? Nascosti dove?

Mi sento avvilito e umiliato! Che Dio abbia pietà di noi.

Don Sandro

***

Salve,

le segnalo questo messaggio inviato da una mia cara amica al vescovo Solmi perché, a mio giudizio, rispecchia il sentimento di tanti fedeli, amareggiati e delusi.

E’ stato scritto di getto a valle dell’atto di affidamento dell’Italia a Caravaggio, che è stato mostrato ieri da TV2000 (in realtà non si è trattato di una diretta, ma della messa in onda del video registrato lunedì scorso…)

Ecco il testo:

Buonasera, Sua Eccellenza.

Dopo molti tentennamenti, ho deciso di scriverle due righe.

Stasera mi aspettavo la Consacrazione dell’Italia e invece c’è stati un atto di affidamento.

Non é lo stesso…così come una semplice preghiera al Ss. Sacramento non sostituisce la Benedizione Urbi et Orbi.

Ma perché?

La Madonna a Fatima chiese la Consacrazione al Suo Cuore Immacolato.

Non è MAI stata fatta.

Ma perché?!… Forse i Vescovi non vogliono turbare i non credenti?

Ma per i non credenti le due parole “Consacrazione” e “Affidamento” sono ambedue prive di significato…quindi il risultato non é quello di non offendere i non credenti – giacché questi se ne fregano – bensì quello di offendere e prendere in giro noi credenti.

Io mi sono sentita presa in giro. E penso che altri credenti come me potrebbero essersi sentiti presi in giro…ma forse mi sbaglio.

Mi sento presa in giro anche quando vedo che ai musulmani viene concesso l’assembramento per celebrare il loro ramadan, mentre io sono privata dei Sacramenti da due mesi.

Mi sento presa in giro quando i comunisti si assembrano in piazza per festeggiare il 25 aprile mentre io non posso andare a Messa nemmeno dal 4 di maggio in poi, a quanto pare.

Ma soprattutto mi sento presa in giro quando sento dei Sacerdoti che incitano i fedeli a cantare “O bella ciao” dentro e fuori le chiese.

In questi ultimi tempi mi sono sentita ancor più presa in giro…e mi vengono in mente le volte che una donna come Emma Bonino è andata a tenere i suoi comizi dentro alle chiese…e, ancor più indietro nei ricordi, mi viene in mente la profanazione inaudita dell’Eucaristia, quando é stata data a persone come Luxuria, a persone divorziate e risposate, a pubblici peccatori che hanno continuato imperterriti la loro condotta gravemente contraria alle Sante Leggi di Dio.

Ma voi Consacrati, non avete paura del Giudizio?…

Mi perdoni Eccellenza, io non voglio fare nessuna polemica, voglio solo esprimerLe una profonda amarezza per come mi sento trattata da voi pastori d’anime…possibile che non temiate il Giudizio di Dio?…

Le chiedo ancora scusa Eccellenza, ma avevo davvero bisogno di esprimerLe questa amarezza.

Non capisco…Perché non consacrate l’Italia al Cuore Immacolato di Maria?

Non ci credete?

Avete perso la Fede?

Ma non dovevate essere voi pastori a custodire la Fede?…

E così l’Italia non è consacrata.

Ancora una volta mi avete preso in giro.

Fino a quando?

Pazienza se prendete in giro me…

Ma fino a quando pensate di prendere in giro Dio?

Buona serata

Wanda

***

Lettera aperta ai Vescovi della Sardegna.

Alle loro E.R. vescovi della Sardegna

Mons. Antonio Mura (Nuoro)

Mons. Giuseppe Baturi (Cagliari)

Mons. Sebastiano Sanguinetti (Tempio)

Mons. Roberto Carboni (Oristano}

Mons. Corrado Melis (Ozieri)

Mons. Mauro Maria Morfino (Alghero)

Mons. Gian Franco Saba (Sassari)

Mons. Giovanni Paolo Zedda (Iglesias)

e a tutti i vescovi emeriti,

Paolo Atzei, Giovanni Dettori, Giuseppe Mani, Mosè Garcia, Pietro Meloni, Arrigo Miglio, Antonino Orrù, Tarcisio Pillolla, Sergio Pintor, Antioco Piseddu, Ignazio Sanna, Pier Giuliano Tiddia, Antonio Vacca

Mi rivolgo a voi, io, ultimo tra i fedeli della Chiesa in Sardegna, costernato, e supplice.

Costernato, perché, in questo tragico momento di pandemia, dove la paura della morte del corpo fa più paura della paura della morte dell’anima, io, come tanti altri fedeli affidati alla vostra paternità, ci siano sentiti abbandonati e lasciati al nostro destino.

Abbandonati è dir poco.

Ci avete lasciato in mano alla paura, e ci avete indicato l’obbedienza al governo come il compito del buon cristiano.

Noi ci aspettavano che ci parlaste di Gesù Cristo che salva.

Avreste potuto dirci che l’amore all’uomo proprio di Cristo, ci chiedeva dei sacrifici, e noi eravamo disposti a farli.

Invece ci avete solo dato come riferimento, per le nostre anime, i governanti, il potere civile, e gli scienziati, il potere tecnologico e scientifico.

Quando il Presidente del Consiglio ha decretato il divieto di celebrare l’Eucarestia, subito avete accettato tale divieto senza colpo ferire, non avete tenuto conto dell suprema tutela che la Costituzione Italiana riserva alla libertà di culto, non avete tenuto conto di quanto dice il Concilio Vaticano II°, peraltro da voi sistematicamente citato come principio ispiratore della vita ecclesiale, quando nella Dichiarazione Dignitatis Humanae afferma che «Il rispetto della libertà religiosa, in quanto tutela della dimensione trascendente della persona umana, consente l’equilibrato sviluppo di tutte le altre libertà e diritti. Pertanto, essa non è soltanto uno dei diritti umani fondamentali; ben di più, essa è preminente fra tali diritti.»

Non avete tenuto conto che, a norma del concordato tra lo Stato italiano e la Santa sede è stabilito che essi sono, nel loro ambito, indipendenti e sovrani, e che quindi il governo avrebbe potuto chiedere la chiusura alle messe o la disposizione di protocolli atti a contenere l’epidemia, ma non potevano imporlo. Così come sono state regolamentate altre attività, vedi negozi alimentari, rivendite di tabacchi e supermercati, così avreste potuto disciplinare l’ingresso in chiesa e la partecipazione alle messe.

Invece ci avete fatto capire che la messa va bene anche in streaming, e in molti casi avete addirittura chiuso le chiese per la preghiera individuale.

Un figlio che vede suo padre tornare a casa sempre ubriaco, o che vede sua madre prostituirsi, come è possibile che cresca equilibrato, giusto, propenso al bene? Gli esempi che riceve incideranno per sempre, salvo miracoli, sulla sua educazione e sulla sua psiche.

E cosa dire, invece, di chi dovrebbe essere nostro padre, nostro maestro, custode, guida, e invece ci consegna nelle mani di chi vuol vietare l’Eucarestia reputandola alla stregua dii un hobby, di un passatempo, di una illusione, di un capriccio, e quindi non necessario?

Anche voi credete che il cibo per il corpo sia necessario, e che quello per l’anima sia un di più? Quante anime si perderanno per la vostra poca fede?

Costernato, infine, perchè quando, di fronte alla pressione e alla richiesta di molti fedeli, il governatore della Sardegna ha deciso di tendere una mano alla Chiesa, non mettendosi in condizione di scontro con i DPCM, ma interpretando come molti di noi lo avevano fin da subito interpretato (differenza tra cerimonie che per la loro natura potrebbero portare assembramenti, e quindi vietate, e funzioni ordinarie che, rispettando tutti i criteri stabiliti per il non diffondersi del virus, possono essere celebrate), ebbene voi vescovi avete fatto come i bambini capricciosi che per ripicca dicono no a quella stessa cosa cui aspiravano.

Adesso che si potrebbe riaprire, pur con le precauzioni del distanziamento fisico, voi avete detto “no, ci penseremo, non sei tu governatore che puoi decidere in casa nostra”. Avete fatto adesso quello che dovevate fare due mesi fa, quando ci è stata imposta la chiusura e voi avete obbedito supini.

Avete risposto sdegnati, quando il governatore non vi ha detto “ve lo concedo”, ben sapendo che non è sua competenza. Il Governatore ha detto che celebrare le messe ordinarie, non è contrario al DPCM, vi ha teso una mano con l’interpretazione.

Voi avete risposto come sappiamo.

E noi, vostri figli, ci siamo sentiti come quelli il cui padre torna a casa ogni sera ubriaco, e la cui madre si prostituisce.

Ci avete lasciato soli, prima per quella che da parte vostra ci è parsa come ignavia, vigliaccheria, e ignoranza delle leggi, poi per il vostro orgoglio e la vostra superbia.

Ci siamo sentiti come se a voi, di noi, vostri figli, non vi interessi nulla, e abbiamo pensato che guardate solo al vostro potere, che ormai non ha più nulla di spirituale.

Io, e con me molti, ci siamo sentiti traditi.

Ho iniziato dicendo che sono costernato e supplice.

Anche a nome di molti credenti, e anche a nome di chi ha paura e, libero dal precetto, potrebbe comunque stare a casa, ma allo stesso tempo potrebbe trarre nuova linfa vitale vedendo la partecipazione all’Eucarestia di molti, e vedendo il vostro ritrovato coraggio e buon senso, VI SUPPLICO, ridateci la Santa messa, ridateci l’Eucarestia.

E in quanto a voi, la cui salvezza desideriamo come un figlio lo vuole per il padre, vi prego, anzi vi preghiamo di convertirvi, di ritrovare quella fede che sembra in voi smarrita.

Per guidare il popolo cristiano non servono dei manager, ma degli uomini unti dal Signore e inginocchiati di fronte a Lui, che ci parlino di Lui, che ci indichino Lui, che attraverso tutte le circostanze ci portino a Dio.

Gesù non ha detto a Pietro “dirigi la mia azienda” ma “pasci i miei agnelli”.

Ricordatevi che anche voi, che guidate le nostre diocesi, (e a norma del diritto canonico avete potestà ordinaria, propria ed immediata sulla vostra diocesi) e anche voi vescovi emeriti, se non farete sentire le vostre voci, ricordatevi che sarete giudicati da Dio. Il vescovo non va mai in pensione, il vescovo è testimone di Cristo, fino al sangue e non fino alla pensione.

Ognuno di voi è responsabile di fronte a Dio per le proprie azioni e per le proprie omissioni.

Che la Conferenza episcopale non sia per voi solo un paravento dietro cui nascondervi.

Sono un figlio che rimprovera il padre, perché si sente solo, e si sente tradito, ma anche perchè non vuole che suo padre si perda, ma vi ho scritto con devozione filiale.

Giorgio Canu, Sassari

§§§

Le fotografie sono state prese in tutta Italia, da Ventimiglia fino a Siracusa.

§§§

