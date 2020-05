LA PROFEZIA DI FULTON SHEEN: CI SARÀ UNA CHIESA CONTRAFFATTA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Sergio Russo, quel personaggio poliedrico che avete già incontrato qualche volta su queste pagine, artigiano, profondamente credente, scrittore, ci ha mandato questa riflessione dolorosa e inquietante, che parte da una profezia, una profezia scomoda, di Fulton Sheen,quel grande personaggio del cattolicesimo americano, e di passo in passo va ben oltre…Buona lettura.

§§§

«CI SARÀ UNA CHIESA CONTRAFFATTA…»

«… La Chiesa di Cristo è una, ma il falso profeta ne creerà un’altra. Questa falsa chiesa sarà mondana, ecumenica e globale: una federazione di culti. Le religioni formeranno un certo tipo di associazione planetaria. Un parlamento mondiale di tutte le confessioni, che verrà privato di qualsiasi legalità, diventando l’emblema del corpo mistico dell’anticristo. La Chiesa sulla terra avrà il suo Giuda Iscariota e sarà appunto il falso profeta. Satana lo recluterà tra i nostri vescovi!»

Certo che queste parole suonano incredibili… specialmente se si pensa che a pronunciarle è stato il vescovo americano mons. Fulton Sheen, probabilmente il più celebre predicatore, radiofonico prima e televisivo dopo, dei tempi moderni.

Una personalità pacata e razionale, però fervente nella testimonianza di fede, che tanto del bene ha fatto a moltissimi fedeli, specialmente americani, e che Benedetto XVI, nel giugno del 2012, ne propose l’esempio di vita, sottoponendolo alla Congregazione delle cause dei santi, la quale emise il decreto che affermava che “monsignor Sheen visse una vita di virtù eroiche”, primo importante passo quindi, verso la beatificazione, ottenendo così il titolo di venerabile.

E tuttavia, appunto tale beatificazione, doveva ufficialmente essere proclamata il 21 Dicembre dell’anno scorso, ma… è stata “stoppata” dal Vaticano! Per mezzo di un conciso comunicato infatti, in cui il vescovo della diocesi di Peoria, nell’Illinois, veniva informato dalla Santa Sede che “la beatificazione di Fulton Sheen verrà rinviata a data da stabilirsi”.

E, con l’aria che tira di questi tempi, non ci vuole poi molto a capire i “veri” motivi di un simile annullamento…

«Le religioni formeranno un certo tipo di associazione planetaria…» Beh, certamente, a chi ha un minimo di dimestichezza con la geopolitica, e “mastica” pure un po’ di teologia della storia, non può che far venire in mente i propositi auspicati dalla Massoneria e dalle varie Logge internazionali…

Certo, che tutto ciò lascia davvero perplessi… come pure molto perplessi si rimane davanti ad un articolo, pubblicato ormai circa tre anni fa, proprio su questo stesso sito ed intitolato “L’amore straordinario della Massoneria per il pontefice [Francesco]. Uno studio documenta una storica ‘prima volta’”, in cui sono riportate svariate e puntuali dichiarazioni fatte da capi di logge massoniche, sparse un po’ per tutto il mondo, nelle quali troviamo – incredibile a dirsi! – un sincero e proclamato apprezzamento, di quelle medesime organizzazioni massoniche, nei riguardi dell’attuale pontificato.

Soltanto due o tre esempi, tanto per rendere l’idea:

«L’apertura della Chiesa al mondo sembra ritrovare nuovo slancio con Papa Francesco. E questo “balzo in avanti della Chiesa nella società moderna”, oggi come allora piace alla Massoneria. (Massoneria e Chiesa, in Erasmo notizie, Bollettino d’informazione del Grande Oriente d’Italia, Anno XV, N° 11-12, 30 giugno 2014, Roma, p. 6-7).

Il 25 agosto 2014, sul website della Massoneria brasiliana, Grande Oriente do Brasil, il massone Barbosa Nunes elogia Papa Francesco perché sta costruendo una nuova Chiesa: «Le parole del Pontefice siano oggetto di meditazione nelle giornate di studio delle Logge Massoniche.»

«Credo che questo papa sia la realizzazione di un disegno che da troppo tempo voleva essere adottato!». ( Nicola Spinello, Gran maestro aggiunto vicario della comunione di Piazza del Gesù, alla domanda postagli dalla trasmissione Mistero, andata in onda il 20 marzo 2013).

E siccome le citazioni, sono un po’ come le ciliegie (una tira l’altra), a conferma di quanto detto ecco la seguente: «… Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo “Documento sulla Fratellanza Umana”. Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme.» (Questa però non proviene da una Loggia massonica – pur se quasi identica! – bensì è quel noto “Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, da Bergoglio e dall’imam Ahmad Al-Tayyeb).

Infine, vi è proprio bisogno di un riallaccio ai giorni nostri: Bergoglio ha di nuovo smentito i Vescovi italiani che in questi giorni – non è mai troppo tardi! – avevano fatto sentire un po’ la loro voce con il governo, per la riapertura delle funzioni religiose ai fedeli, però egli tuttavia, con un ennesimo ‘voltagabbana’, tipico del suo modo di agire, ha invece raccomandato che si preghi il Signore per ottenere: «la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni [governative]!»

Ottimamente ha fatto dunque, mons. Carlo Maria Viganò, a proporre nei giorni scorsi, la preghiera corale dell’esorcismo di Leone XIII, poiché lui sa molto bene che: «… la Chiesa, Sposa dell’Agnello Immacolato, da molto astuti nemici è stata riempita di amarezza e abbeverata di fiele; essi hanno messo le loro empie mani su tutto ciò che c’è di più sacro; e lì, dove fu istituita la Sede del beatissimo Pietro e la Cattedra della Verità, hanno posto il trono della loro abominazione ed empietà, così che colpito il pastore, il gregge possa essere disperso».

E, visto che ho iniziato con Fulton Sheen, allora concludo ancora con delle sue parole, che non hanno bisogno di ulteriori commenti, inserendosi perfettamente nel conteso di crisi attuale: «Satana creerà una contro-chiesa, che sarà la scimmia della Chiesa, perché lui, il diavolo, è la scimmia di Dio. Avrà tutte le note e le caratteristiche della Chiesa, ma in senso inverso e svuotata del suo contenuto divino… Sarà una specie di “corpo mistico” dell’Anticristo, purtroppo simile al Corpo mistico, ingannando molti! »

§§§

