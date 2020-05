GOTTI TEDESCHI, LEWIS E UNA PARABOLA SUL CORONAVIRUS…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il professor Ettore Gotti Tedeschi ci ha regalato una perla – non sua, ma custodita nel suo portagioie – di Clive Staple Lewis, il grande scrittore anglicano britannico. Buona lettura, davvero. Non per dire.

Attenzione: Era una perla davvero non sua, come ci ha chiarito, ma neanche del grandissimo C.S. Lewis. È un pregiato “falso d’autore”, cioè qualcosa che Lewis avrebbe potuto scrivere, ma che non ha scritto. E a Gotti Tedeschi questa perla (coltivata, ahimè, non autentica) è stata regalata da un amico scrittore…Ma è molto godibile, egualmente, e purtroppo è davvero una parabola di quello che stiamo vivendo…

§§§

Caro Tosatti, lei mi permetterebbe uno Stilum Curiae, senza nessun commento, peraltro non necessario. C.S.Lewis ( scrittore irlandese 1898-1963 ) noto per le Cronache di Narnia e la sua amicizia con Tolkien, scrisse Lettere di Berlicche, nel quale immaginò la corrispondenza tra un diavolaccio anziano e furbacchione e suo nipotino apprendista diavoletto custode. Lo spirito del libro sta nel tentativo di recuperare il senso del peccato, piuttosto banalizzato proprio da parte di chi doveva invece spiegare come lottare per vincerlo. Ma il riferimento a ciò che sta accadendo oggi con il coronavirus è realmente “unico”.

Suo Ettore Gotti Tedeschi

***

Estratto da “Le Lettere di Berlicche” di C.S. Lewis, pubblicato nel 1942.

E come hai fatto a portare così tante anime all’inferno all’epoca?

– Per la paura.

Oh, sì. Strategia eccellente; vecchia e sempre attuale. Ma di cosa avevano paura? Paura di essere torturati? Paura della guerra? Paura della fame?

– No. Paura di ammalarsi.

Ma allora nessun altro si ammalava all’epoca?

– Sì, si ammalavano.

Nessun altro moriva?

– Sì, morivano.

Ma non c’era cura per la malattia?

– C’era.

Allora non capisco.

– Come nessun altro credeva o insegnava sulla vita eterna e sulla morte eterna, pensavano di avere solo quella vita, e si sono aggrappati a lei con tutte le loro forze, anche se gli costava il loro affetto (non si abbracciavano né salutavano, non avevano alcun contatto umano per giorni e giorni!); i loro soldi (hanno perso il lavoro, speso tutti i loro risparmi, e si credevano ancora fortunati essendo impediti di guadagnarsi il pane! La loro intelligenza (un giorno, la stampa diceva una cosa e il giorno dopo si contraddiceva, eppure credevano a tutto!), la loro libertà (non uscivano di casa, non camminavano, non visitavano i loro parenti… Era un grande campo di concentramento per prigionieri volontari! Ahahahahah!). Hanno accettato tutto, tutto, purché potessero prolungare le loro vite miserabili un altro giorno. Non avevano più la minima idea che Lui, e solo Lui, è colui che dà la vita e la finisce. E ‘ stato così! Facile come non era mai stato”.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti