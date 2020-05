FATIMA OGGI TRAGEDIA E SPERANZA. PER LEGGERE I TEMPI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra interessante, in un momento in cui l’omologazione informativa sta raggiungendo in Italia soprattutto picchi vertiginosi, grazie ai concomitanti interessi dei grandi gruppi finanziari che possiedono i giornali e le televisioni private e del gruppo di potere che gestisce il governo, segnalare la nascita di un’iniziativa che va in senso opposto. E cioè l’apertura, da parte di Tradizione Famiglia Proprietà di un sito, intitolate “Fatima oggi, Tragedia e Speranza. Qui sotto potete leggere l’annuncio con cui si apre l’iniziativa.

§§§

Con il pretesto della pandemia da coronavirus, molti governi, media, organizzazioni non governative e leader ecclesiastici cercano d’imporre un “nuovo mondo” radicalmente eco-tribalista e anticristiano.

Tramite il sito Fatima Oggi: Tragedia e Speranza il nostro obiettivo è quello di opporci a questa distorta interpretazione materialistica della pandemia e di essere un “centro di resistenza” sia contro il pessimismo che scoraggia che contro soluzioni secolari e utopiche che prescindono da Dio e dalla Vergine Maria.

Come mai prima d’ora, è perciò necessario analizzare gli eventi inquietanti dei nostri tempi alla luce del messaggio della Madonna di Fatima che fornisce il giusto quadro teologico e spirituale per comprendere questi accadimenti da una prospettiva soprannaturale.

Lungi da un ingenuo ottimismo e da un cupo pessimismo, è necessaria una prospettiva cattolica di speranza per vedere gli eventi con quella pace dell’anima che può provenire solo dalla Fede e dallo spirito soprannaturale.

Senza speranza, le persone rimangono in balia di agitatori rivoluzionari che le guidano in direzioni sbagliate con analisi allarmistiche e spesso contraddittorie.

Di seguito gli aggiornamenti più importanti caricati sul sito:

Conseguenze della pandemia cinese nella vita religiosa italiana – Guido Vignelli

Le restrizioni dovute all’epidemia causata dal “virus cinese” stanno producendo gravi conseguenze nella società italiana, non solo nel campo sanitario, economico e politico, ma anche in quello religioso. Il divino comandamento “ricordatevi di santificare le feste” è stato implicitamente sostituito dal laico comandamento “restate chiusi in casa”.

Il concetto cattolico di bene comune è l’antidoto contro la manipolazione ideologica della pandemia di coronavirus – Istituto Plinio Corrêa De Oliveira

C’è in molti Paesi un confronto pubblico sulla strategia appropriata per affrontare l’epidemia di virus SARS-Cov2. Non si tratta solo di un dibattito tecnico tra specialisti ma è sfociato anche nell’ambito del diritto, della filosofia politica e della religione, nonché del ruolo nefasto svolto dal regime comunista cinese e delle richieste da parte di alcune correnti ideologiche di una nuova governance mondiale. Da questo punto di vista, è di interesse particolare la Dichiarazione pubblicata il Venerdì Santo dall’Istituto Plinio Corrêa de Oliveira.

Il cardinale Burke: “Ecco come provvedere alle necessità della nostra vita spirituale in questo tempo segnato dal Coronavirus” – Raymond Leo Cardinal Burke

Fede e ragione, come sempre, lavorano insieme per fornire la giusta soluzione a una sfida difficile. Dobbiamo usare la ragione, ispirata dalla fede, per trovare il modo corretto di affrontare una pandemia mortale. In questo modo dobbiamo dare priorità alla preghiera, alla devozione e al culto, all’invocazione della misericordia di Dio sul suo popolo che soffre tanto e che è in pericolo di morte.

La pandemia e i grandi orizzonti di Fatima – Julio Loredo

A Fatima la Madonna ammonì: “Se gli uomini non si convertono, verrà un castigo come non si è mai visto”.Oggi, la parola “castigo” sembra intimorire molti spiriti, eppure è quella impiegata dalla Madre di Dio in quella che Benedetto XVI definì nel 2007 “la più profetica delle apparizioni moderne”.

Ripensare la Cina – Julio Loredo

Mentre l’arroganza di Pechino raggiunge livelli surreali, l’Occidente inizia a domandarsi se non abbia sbagliato strada. “La Cina ci infetta, ci compra e noi la ringraziamo”, ha sintetizzato la situazione Massimo Cacciari. Eppure era stato tutto previsto già nel 1937…

Non solo Zen. Anche il cardinale Bo attacca apertamente la Cina – Sandro Magister

La profezia di Fatima è il più grande avvertimento soprannaturale contro gli errori del Comunismo. Con la scomparsa dell’Unione Sovietica e la liberazione di molti Paesi suoi satelliti, alcuni hanno pensato che anche l’ideologia comunista fosse venuta meno. Grande illusione! In questo articolo il Cardinale Charles Maung Bo, di Yangong in Myanmar, nazione con una lunga frontiera con la Cina, ci ricorda l’attualità di questo male che ha funestato l’umanità per oltre un secolo.

“Pandemia cinese”: quattro possibili scenari per il nostro impegno – Guido Vignelli

Il virus SARS-CoV2 ha suscitato una pandemia che sta colpendo quasi tutto il mondo. Per rimediare alle conseguenze prodotte in campo politico-sociale, bisogna ricorrere a rimedi politico-sociali, perché dopo l’emergenza potrebbero sorgere crisi più pericolose di quella sanitaria. Per scegliere quelli più prudenti ed efficaci, però, bisogna prima delineare alcuni scenari che potrebbero realizzarsi a breve in Italia e altrove. Ne proponiamo quattro.

§§§

E infine ci sembra molto interessante questa denuncia-manifesto, che trovate sia in italiano che in inglese (clickate sulle rispettive bandierine una volta entrati nel sito):

LA MAGGIORE OPERAZIONE D’INGEGNERIA SOCIALE E DI TRASBORDO IDEOLOGICO DELLA STORIA

Approfittando del panico della popolazione e con l’appoggio spirituale del Vaticano

§§§

